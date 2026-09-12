A bitcoin az új kokain - a hegyek között termesztik a mexikói drogkartellek

Közép-Mexikó buja, zöld hegyei között, egy alig járt földút mellett kevés embernek volt arra oka, hogy a közelbe merészkedjen. A Sierra Norte régió egyik félreeső épületéből azonban hangos, gépies zúgás hallatszott. A rendőrök hamarosan egy illegális kriptobányászatra berendezkedett telepet találtak, amely a gyanú szerint bűncselekményből származó pénzek tisztára mosására is szolgálhatott – írja a Reuters.

Illegális kriptobányászatra berendezkedett telepet találtak/ Fotó: Daniel Becerril

A kriptobányászat új frontot nyithat Mexikó szervezett bűnözés elleni küzdelmében

A hatóságok figyelmét nemcsak a zaj keltette fel, hanem az is, hogy az épület működtetéséhez rendkívül nagy mennyiségű elektromos energiára volt szükség. A több száz speciális számítógép működtetése és hűtése messze meghaladta a Puebla állam hegyvidékén található kisebb települések energiaigényét.

A kriptobányászat – amely során nagy teljesítményű számítógépek segítségével olyan digitális eszközöket állítanak elő, mint a bitcoin – új frontot nyithat Mexikó szervezett bűnözés elleni küzdelmében. A drogkereskedelemmel és zsarolással régóta összefonódó bűnszervezetek ugyanis egyre inkább megjelennek a pénzügyi bűnözés nehezebben átlátható területén is.

Pueblában a hatóságok

300 grafikus feldolgozóegységet (GPU),

80 középfeszültségű csatlakozási pontot

és nyolc műholdas antennát találtak.

Az eszközöket arra használták, hogy a világ más bányászati berendezéseivel versenyezve bonyolult matematikai feladványokat oldjanak meg, és új, értékes kriptovalutákat hozzanak létre.

Nemzetközi kereskedelmi mércével a telep viszonylag szerény méretű volt, a környéken azonban már a negyedik hasonló kriptobányászatot számolták fel 2025 eleje óta.

„Úgy tűnik, a drogkartellek új szintre léptek a kifinomultság terén” – mondta David Saucedo mexikói biztonságpolitikai elemző. Szerinte egy ilyen létesítmény létrehozásához komoly műszaki tudásra és jelentős pénzügyi háttérre van szükség, ami arra utalhat, hogy az egyik legerősebb mexikói kartell állhat a háttérben.

A mexikói szövetségi ügyészség az aktív nyomozásra hivatkozva nem kívánta kommentálni az ügyet.