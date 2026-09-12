A bitcoin az új kokain - a hegyek között termesztik a mexikói drogkartellek
Közép-Mexikó buja, zöld hegyei között, egy alig járt földút mellett kevés embernek volt arra oka, hogy a közelbe merészkedjen. A Sierra Norte régió egyik félreeső épületéből azonban hangos, gépies zúgás hallatszott. A rendőrök hamarosan egy illegális kriptobányászatra berendezkedett telepet találtak, amely a gyanú szerint bűncselekményből származó pénzek tisztára mosására is szolgálhatott – írja a Reuters.
A kriptobányászat új frontot nyithat Mexikó szervezett bűnözés elleni küzdelmében
A hatóságok figyelmét nemcsak a zaj keltette fel, hanem az is, hogy az épület működtetéséhez rendkívül nagy mennyiségű elektromos energiára volt szükség. A több száz speciális számítógép működtetése és hűtése messze meghaladta a Puebla állam hegyvidékén található kisebb települések energiaigényét.
A kriptobányászat – amely során nagy teljesítményű számítógépek segítségével olyan digitális eszközöket állítanak elő, mint a bitcoin – új frontot nyithat Mexikó szervezett bűnözés elleni küzdelmében. A drogkereskedelemmel és zsarolással régóta összefonódó bűnszervezetek ugyanis egyre inkább megjelennek a pénzügyi bűnözés nehezebben átlátható területén is.
Pueblában a hatóságok
- 300 grafikus feldolgozóegységet (GPU),
- 80 középfeszültségű csatlakozási pontot
- és nyolc műholdas antennát találtak.
Az eszközöket arra használták, hogy a világ más bányászati berendezéseivel versenyezve bonyolult matematikai feladványokat oldjanak meg, és új, értékes kriptovalutákat hozzanak létre.
Nemzetközi kereskedelmi mércével a telep viszonylag szerény méretű volt, a környéken azonban már a negyedik hasonló kriptobányászatot számolták fel 2025 eleje óta.
„Úgy tűnik, a drogkartellek új szintre léptek a kifinomultság terén” – mondta David Saucedo mexikói biztonságpolitikai elemző. Szerinte egy ilyen létesítmény létrehozásához komoly műszaki tudásra és jelentős pénzügyi háttérre van szükség, ami arra utalhat, hogy az egyik legerősebb mexikói kartell állhat a háttérben.
A mexikói szövetségi ügyészség az aktív nyomozásra hivatkozva nem kívánta kommentálni az ügyet.
Az áramlopás táplálhatja a kriptobányászatot
A kriptovaluták illegális használata világszerte gyorsan növekszik. A Chainalysis blokkláncelemző vállalat adatai szerint 2025-ben több mint kétszeresére nőtt az illegális tevékenységekhez kapcsolódó kriptotranzakciók értéke: az ilyen tevékenységekhez köthető digitális címek becslések szerint 154 milliárd dollárt fogadtak, szemben az egy évvel korábbi 59 milliárd dollárral.
A Chainalysis szerint a növekedés jelentős része a szankciók kijátszásához kapcsolódó tranzakciók megugrásának tudható be, beleértve a szankcionált kormányokhoz kötődő kifizetéseket is.
Ahogy világszerte egyre többen és egyre több intézmény használ kriptovalutákat – többnyire legálisan –, a latin-amerikai kartellek is egyre gyakrabban vetik be a kriptotranszfereket és a bányászatot pénzmosásra – mondta Caio Motta, a Chainalysis latin-amerikai szakértője.
„Ezeken a helyeken nagyon olcsó lehet az elektromos áram, vagy olyan területeken működhetnek, amelyek a szervezett bűnözés befolyása alatt állnak. Így képesek áramot lopni, és hatalmas infrastruktúrát kiépíteni a kriptovaluta bányászatához”
– magyarázta.
A kriptobányászat legnagyobb költsége az elektromos energia. Miközben az energiaárak emelkedtek, egyetlen digitális valuta előállítása is egyre több erőforrást igényel.
A Cambridge-i Egyetem Bitcoin Electricity Consumption Indexe szerint egy bitcoin előállításának költsége csaknem 45 ezer dollár. A jelenlegi, mintegy 78 ezer dolláros bitcoinár mellett ez még mindig jelentős nyereséget biztosíthat.
„Ha az áramot ellopták, akkor a működés legnagyobb költsége gyakorlatilag semmi” – mondta Samuel Leon, a mexikói Iberoamericana Egyetem energia-lopásokkal foglalkozó szakértője a pueblai telepre utalva.
A mexikói hatóságok azt is vizsgálják, hogy a kriptobányászathoz egy közeli vízerőműből lopták-e az elektromos energiát.
A hegyek között rejtették el a telepet
A Puebla állambeli Sierra Norte sűrű erdői és elszórtan fekvő települései ideális búvóhelyet biztosítottak a kriptobányászoknak.
A környéken élő két ember a megtorlástól való félelem miatt névtelenül azt mondta a Reutersnek, hogy a gépek zúgását még egy kilométeres távolságból is hallani lehetett. A kriptobányászati telep a legközelebbi falutól nagyjából két kilométerre működött.
Tavaly három további hasonló létesítményt is találtak a közelben, a Puebla északi részén található vízerőmű környékén. A helyi hatóságok közölték, hogy a környező államokkal együttműködve vizsgálják, lehetnek-e további rejtett kriptobányászati telepek a térségben.
Hasonló rajtaütésekre került sor Brazíliában, az Egyesült Államokban és Délkelet-Ázsiában is. Thaiföldön például egy jelentős bitcoinbányászati műveletet számoltak fel, amely öt tartományra terjedt ki.
A Chainalysis szakértője szerint a kriptovaluták globális használatának növekedése várhatóan újabb rekordokra hajtja majd a kriptovalutákhoz kapcsolódó bűnözést. A digitális pénzek ugyanis egyre szélesebb körben hozzáférhetők, miközben a nyomozóhatóságok is egyre fejlettebb eszközökkel képesek követni az online tranzakciókat.
„A bűnüldöző szervek sokkal jobban fel vannak készülve arra, hogy a kriptovaluták segítségével vegyék fel a harcot a szervezett bűnözéssel” – mondta Motta.