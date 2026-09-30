Kriptovaluta: nemsokára a magyar bankok mobil appjaiban is megjelenhet a bitcoin – a rendszer már készen áll, csak élesíteni kell

Reális lehetőség, hogy a következő egy-két évben a nagyobb magyar bankok mobilalkalmazásaiban is lehessen bitcoint és más digitális eszközöket vásárolni, illetve tartani – mondta a Világgazdaságnak Mike Schwitalla, a Crypto Finance kereskedelmi igazgatója (CCO). Kiemelte: az egységes európai szabályozás komolyabb versenyt is hozhat a kriptopiacon.

Mike Schwitalla: a következő lépcsőfokot ráadásul már nem feltétlenül a klasszikus kriptovaluták jelentik / Fotó: Crypto Finance

A szakember szerint ehhez azonban jóval többre van szükség annál, mint hogy a bankok egy új menüponttal egészítsék ki a mobilalkalmazásukat. Olyan intézményi szintű infrastruktúra kell, amely biztonságos letétkezelést és elszámolást tesz lehetővé, valamint összekapcsolja a blokklánc-technológiát a hagyományos pénzügyi piacokkal. Schwitalla úgy látja,

az ehhez szükséges technológiai híd lényegében már rendelkezésre áll.

A bankok számára ezért egyre kevésbé az a kérdés, hogy technikailag megvalósítható-e a kriptoeszközök beépítése a hagyományos szolgáltatások közé, sokkal inkább az, hogy mikor döntenek a belépés mellett.

A MiCA után új korszak kezdődött

A változás egyik legfontosabb háttere az Európai Unió kriptoeszközök piacairól szóló rendelete, a MiCA. Schwitalla szerint annak bevezetése alapvető fordulópontot jelentett, mivel Európa elsőként teremtett

egységes,

összehangolt

jogi keretet a digitális eszközök számára a nagy gazdasági régiók közül. Szerinte ezzel lezárulhat az az időszak, amikor az intézményi szereplők számára a szabályozási bizonytalanság jelentette az egyik legfontosabb akadályt.

A kiszámíthatóbb környezet éppen azt a jogbiztonságot teremtheti meg, amelyre a nagyobb befektetők és pénzügyi intézmények hosszú ideje vártak.

Magyarország szempontjából a szakember azt emelte ki, hogy a digitális eszközök piaca egy korábbi, szerinte indokolatlanul szigorú szabályozási környezetből egy egységesebb európai keretbe került. Ezzel párhuzamosan a hangsúly egyre inkább a megbízható infrastruktúrára, a biztonságos letétkezelésre és a működési átláthatóságra kerül.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Verseny indulhat a kriptót használó magyar ügyfelekért

Az egységes európai szabályozás ugyanakkor nemcsak lehetőséget, hanem komolyabb versenyt is hozhat. Az uniós útlevél segítségével a külföldi szolgáltatók könnyebben jelenhetnek meg más tagállamokban, így Magyarországon is. Schwitalla szerint

ez önmagában nem feltétlenül rossz hír a magyar bankok számára.

A hagyományos pénzügyi intézmények egyik legfontosabb előnye ugyanis éppen az lehet, amit az elmúlt évtizedekben felépítettek: az ügyfelek bizalma. A veszély szerinte akkor jelentkezik, ha a hazai bankok túl sokáig várnak. Amennyiben az ügyfelek saját bankjuknál nem találnak digitális eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatásokat, könnyen külföldi platformok felé fordulhatnak. Így

a magyar megtakarítások egy része is olyan szolgáltatókhoz kerülhet, amelyek a hazai pénzügyi rendszeren kívül működnek.

A Crypto Finance vezetője ezért nem a külföldi szereplők korlátozásában, hanem a bankok modernizációjában látja a megoldást. A hagyományos bankok szerinte akkor tudják saját rendszerükben tartani az ügyfeleket és megtakarításaikat, ha a megszokott banki környezetben kínálnak digitális eszközöket is.