Kriptovaluta: nemsokára a magyar bankok mobil appjaiban is megjelenhet a bitcoin – a rendszer már készen áll, csak élesíteni kell
Reális lehetőség, hogy a következő egy-két évben a nagyobb magyar bankok mobilalkalmazásaiban is lehessen bitcoint és más digitális eszközöket vásárolni, illetve tartani – mondta a Világgazdaságnak Mike Schwitalla, a Crypto Finance kereskedelmi igazgatója (CCO). Kiemelte: az egységes európai szabályozás komolyabb versenyt is hozhat a kriptopiacon.
A szakember szerint ehhez azonban jóval többre van szükség annál, mint hogy a bankok egy új menüponttal egészítsék ki a mobilalkalmazásukat. Olyan intézményi szintű infrastruktúra kell, amely biztonságos letétkezelést és elszámolást tesz lehetővé, valamint összekapcsolja a blokklánc-technológiát a hagyományos pénzügyi piacokkal. Schwitalla úgy látja,
az ehhez szükséges technológiai híd lényegében már rendelkezésre áll.
A bankok számára ezért egyre kevésbé az a kérdés, hogy technikailag megvalósítható-e a kriptoeszközök beépítése a hagyományos szolgáltatások közé, sokkal inkább az, hogy mikor döntenek a belépés mellett.
A MiCA után új korszak kezdődött
A változás egyik legfontosabb háttere az Európai Unió kriptoeszközök piacairól szóló rendelete, a MiCA. Schwitalla szerint annak bevezetése alapvető fordulópontot jelentett, mivel Európa elsőként teremtett
- egységes,
- összehangolt
jogi keretet a digitális eszközök számára a nagy gazdasági régiók közül. Szerinte ezzel lezárulhat az az időszak, amikor az intézményi szereplők számára a szabályozási bizonytalanság jelentette az egyik legfontosabb akadályt.
A kiszámíthatóbb környezet éppen azt a jogbiztonságot teremtheti meg, amelyre a nagyobb befektetők és pénzügyi intézmények hosszú ideje vártak.
Magyarország szempontjából a szakember azt emelte ki, hogy a digitális eszközök piaca egy korábbi, szerinte indokolatlanul szigorú szabályozási környezetből egy egységesebb európai keretbe került. Ezzel párhuzamosan a hangsúly egyre inkább a megbízható infrastruktúrára, a biztonságos letétkezelésre és a működési átláthatóságra kerül.
Verseny indulhat a kriptót használó magyar ügyfelekért
Az egységes európai szabályozás ugyanakkor nemcsak lehetőséget, hanem komolyabb versenyt is hozhat. Az uniós útlevél segítségével a külföldi szolgáltatók könnyebben jelenhetnek meg más tagállamokban, így Magyarországon is. Schwitalla szerint
ez önmagában nem feltétlenül rossz hír a magyar bankok számára.
A hagyományos pénzügyi intézmények egyik legfontosabb előnye ugyanis éppen az lehet, amit az elmúlt évtizedekben felépítettek: az ügyfelek bizalma. A veszély szerinte akkor jelentkezik, ha a hazai bankok túl sokáig várnak. Amennyiben az ügyfelek saját bankjuknál nem találnak digitális eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatásokat, könnyen külföldi platformok felé fordulhatnak. Így
a magyar megtakarítások egy része is olyan szolgáltatókhoz kerülhet, amelyek a hazai pénzügyi rendszeren kívül működnek.
A Crypto Finance vezetője ezért nem a külföldi szereplők korlátozásában, hanem a bankok modernizációjában látja a megoldást. A hagyományos bankok szerinte akkor tudják saját rendszerükben tartani az ügyfeleket és megtakarításaikat, ha a megszokott banki környezetben kínálnak digitális eszközöket is.
A bitcoin csak a kezdet lehet
A következő lépcsőfokot ráadásul már nem feltétlenül a klasszikus kriptovaluták jelentik. Schwitalla szerint a fejlődés egyértelműen a tokenizáció irányába halad. Ez azt jelenti, hogy a blokkláncon idővel hagyományos pénzügyi vagy akár fizikai eszközöket reprezentáló digitális tokenek jelenhetnek meg egyre nagyobb számban. Ilyenek lehetnek például
- a tokenizált kötvények,
- az aranyhoz kötött eszközök
- vagy a digitális értékpapírok.
A szakember szerint 2028-ra ezek akár a banki alkalmazások természetes részévé is válhatnak. A blokklánc ebben az esetben már nem elsősorban spekulatív kriptobefektetések alapjaként jelenne meg, hanem
olyan technológiaként, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teheti az eszközök kereskedését és elszámolását.
Az iparág szerinte már a gyakorlati megvalósítás szakaszába lépett. Emiatt néhány éven belül egyre kevésbé maga a blokklánc újdonsága lehet érdekes, sokkal inkább az, hogy használatával mennyivel hatékonyabban lehet kezelni, mozgatni és elszámolni a pénzügyi eszközöket.
A bankok tehetik tömegtermékké a kriptót
Mindez különös fordulatot jelent a kriptovaluták történetében. A bitcoin és a hozzá kapcsolódó technológia egyik eredeti ígérete éppen az volt, hogy csökkenti a hagyományos pénzügyi közvetítők szerepét. Most viszont éppen
a bankok és a nagy pénzügyi infrastruktúra-szolgáltatók segíthetik elő a digitális eszközök széles körű elterjedését.
Schwitalla ebben nem lát ellentmondást. Mint mondta, a kriptovaluták ugyan decentralizált eszmékkel indultak, a tömeges használathoz azonban biztonságra, szabályozásra és nagy léptékben működő infrastruktúrára van szükség. Szerinte ezért inkább evolúcióról van szó:
a digitális eszközök akkor válhatnak valódi tömegpiaci termékké, ha beépülnek a globális pénzügyi rendszerbe.
A nagy infrastruktúra-szolgáltatók szerepe pedig az lehet, hogy megteremtsék azt az ipari szintű megbízhatóságot, amely mellett a kriptoeszközök már nem kizárólag egy szűk befektetői kör termékei lehetnek.
Ha ez a folyamat valóban végbemegy, néhány év múlva már nem feltétlenül egy külön kriptotőzsdén találkozik először az ügyfél a bitcoinnal vagy a tokenizált eszközökkel. Könnyen lehet, hogy ugyanabban a mobilbankban jelennek majd meg, ahol ma a folyószámláját, bankkártyáját vagy hagyományos befektetéseit kezeli.