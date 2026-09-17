Ez még Magyarországról is látszani fog, akkora hűtőtornyot terveznek a krskói atomerőműhöz

Egy közel 200 méter magas, természetes huzatú hűtőtorony bizonyult a legkedvezőbb megoldásnak a krskói atomerőmű új blokkja, a Krsko 2 számára.

A krskói atomerőmű / Fotó: AFP

A kivitelezéshez szükséges berendezéseket várhatóan a koperi kikötőből, autópályán kívüli közúti útvonalon szállítják a helyszínre − írta meg a Primorske Novice.

Felgyorsultak krskói munkálatok

Miután a kormány februárban döntött a Krsko 2 elhelyezésére vonatkozó országos területrendezési terv kidolgozásának megkezdéséről, felgyorsultak a helyszínnel, a technológiával és a beszállító kiválasztásával kapcsolatos előkészületek − közölte Andrej Vizjak, a szlovén állami energetikai vállalat vezérigazgatója.

A hűtési lehetőségeket vizsgáló tanulmány szerint a természetes huzatú hűtőtorony lenne a legkedvezőbb megoldás. Magassága a választott reaktortípustól függően 193 és 198 méter között lenne. Ez azt jelenti, hogy a torony fölött kialakuló fehér kondenzációs felhő akár hazánkból is látható lehet.

Bruno Glaser, a Gen Energija műszaki igazgatója szerint a megoldás előnye, hogy megbízható, alacsony energiafelhasználású, valamint üzemeltetése is olcsóbb.

A beruházó a nagyméretű berendezések szállításának lehetőségeit is megvizsgálta. Az előzetes tanulmány nyolc útvonalat elemzett, amelyek közül a koperi kikötőből induló, az autópályákat nagyrészt elkerülő közúti szállítás bizonyult legkedvezőbbnek. Ez mintegy 274 kilométer hosszú.

A legnagyobb berendezések akár 44,5 méter hosszúak, 10,4 méter szélesek és 10,6 méter magasak lehetnek, a legnehezebb elem tömege pedig elérheti a 980 tonnát.

Az autópályás szállítást elsősorban az alagutak mérete és a hidak teherbírása nehezítené. A végleges szállítási tanulmány várhatóan 2028 végéig készül el.

Nem született mindenről döntés

A Gen Energija közölte azt is, hogy a valószínűségi földrengésveszély-elemzés és a reaktortechnológia szállítójának kiválasztásához szükséges dokumentáció még nem készült el, illetve utóbbiról döntés sem született.

A szlovén kormány korábbi közlése szerint egy nyugati vállalatról lesz szó, a lehetséges beszállítók között az amerikai Westinghouse és a francia EDF szerepel.