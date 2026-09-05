Magyar Péter leszámolna Orbán Viktor stratégiájával: súlyos ára lehet a külpolitikai fordulatnak − több uniós forrás, szűkülő mozgástér

Habár az iménti nyilatkozatok nem tükrözik a Kreml hivatalos álláspontját, érdemes szem előtt tartani, hogy Magyarország energiaellátásában továbbra is jelentős szerepe van az orosz energiahordozóknak.

2025-ben a magyar kőolajimport több mint 90 százaléka, míg a földgázimport 74 százaléka érkezett Oroszországból.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy hazánk energiaellátásának legtakarékosabb módja − tengeri kijárat híján − a csővezetékes szállítás. A kőolaj esetében az Adria-vezeték elméletben megoldást nyújthatna, azonban a Mol és a horvát állami olajvállalat, a Janaf továbbra sem ért egyet a vezeték tartósan rendelkezésre álló kapacitásáról, mivel az erre vonatkozó tesztek nem kezdődtek el. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Mol korábban többször kifogásolta a Janaf szolgáltatásainak árát, amelyeket túl magasnak tartott.

A földgáz esetében szintén nehézségeket idézhet elő egy hirtelen leválás. Az iráni háború miatt a Hormuzi-szoros forgalma továbbra sem állt helyre, a harcok következtében pedig a közel-keleti LNG-infrastruktúra több eleme is súlyosan megrongálódott. A katari Rász Laffanban található gázipari központ két egysége a QatarEnergy közlése szerint minimum három évre kiesik a termelésből. A komplexum éves kapacitása 77 millió tonna, ami a leállás következtében 12,8 millió tonnával csökkent.

A diplomáciai feszültségek eszkalációja az ország egyetlen atomerőművének fűtőanyagellátására is hatással lehet. A Paksi Atomerőműbe jelenleg a Roszatom leányvállalata, az orosz TVEL szállít nukleáris üzemanyagot, a francia Framatome pedig 2027-től jelenik meg alternatív forrásként. A gyártás Franciaországban orosz licenc alapján folyik majd.

Az energiabiztonsági kockázatot tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államokban hamarosan egy olyan törvényjavaslat sorsáról döntenek, amely 100 százalékos vámot vethet ki az orosz olaj és földgáz legnagyobb öt vásárlójának termékeire.

A szenátus munkatársai Kína, India, Azerbajdzsán és Szlovákia mellett Magyarországot is az öt legnagyobb vásárló közé sorolják.

Fontos részlet, hogy az egyik rendelkezés lehetővé tenné Donald Trump elnök számára, hogy felmentést adjon a vámok alól, amennyiben az amerikai nemzeti érdeket szolgál. A kormányváltás óta azonban nem került sor magas szintű kormányzati egyeztetésre, valamint nem alakult ki személyes és közvetlen kapcsolat Magyar Péter és az amerikai elnök között. Orbán Anita júliusban a Jeanne Shaheen szenátor vezette kongresszusi küldöttséget fogadta, Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke pedig az amerikai szenátusban tárgyalt a vámmentesség megszerzése érdekében.

A vámok elkerülésének másik módja a rövid időn belüli teljes leválás, vagy az import drasztikus visszaszorítása lehet. Ennek előfeltétele az energiahordozók egyéb forrásokból történő biztosítása, azonban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter legutóbbi kijelentései nem adtak túl sok okot az optimizmusra

Magyarország energiaellátása 2026-ban és 2027-ben biztosított

− mondta a politikus az Országgyűlésben ellátásbiztonsági kérdésekre válaszolva, azonban konkrétumokkal nem szolgált. Kizárólag általánosságban beszélt interkonnektorokról, de szállítási útvonalakat, mennyiségeket, valamint rendelkezésre álló kapacitásokat nem nevezett meg.

Az említett időpont egybevág az orosz energiahordozók európai uniós importtilalmának céldátumával.

Az amerikai szankciók nem csupán az energiabiztonságra lehetnek negatív hatással. A szerb NIS olajvállalat az orosz többségi tulajdon miatt került az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) szankciós listájára. Ezt követően a vállalat vezetői a részvénycsomag eladása mellett döntöttek, mivel a további működés csak így biztosítható. Ekkor került képbe a Mol mint potenciális vásárló. A magyar vállalat a tranzakcióval tovább növelhetné regionális befolyását, azonban ehhez az OFAC engedélyére is szükség van. Jelenleg szeptember 30-ig van lehetőség a tárgylások folytatására.

Blokkosodás vagy konnektivitás

Az elmúlt napokban egyre erőteljesebben kirajzolódik a kormány által meghatározott külpolitikai irányvonal. Egyre hangsúlyosabbá válnak az európai uniós kapcsolatok, miközben a keleti nyitás stratégiája átalakulóban van. Ez Orbán Anita előéletét tekintve nem meglepő. A politikus már korábban is erős atlantista álláspontot képviselt.

Washingtonnak nyomást kell gyakorolnia azokra a közép-európai kormányokra, amelyek engednek az orosz követelésnek

− írta a Power, energy, and the new Russian imperialism című könyvében. Orbán Anita 2008-ban az energiadiverzifikációt sürgette, melynek segítségével Európa csökkentheti kitettségét Oroszország felé, ám az utóbbi évek paradigmaváltásának köszönhetően ez a kijelentése mára teljesen más megvilágításba került. Hamarosan valóban megvalósulhat az Európai Unió teljes leválasztása az orosz energiahordozókról, amely hatással lesz a kontinens gazdaságára.

Kínával kapcsolatban egyelőre nem történt olyan éles irányváltás, mint Oroszország esetében, azonban a kormány többször bírálta a hazánkban működő akkumulátorgyártó-vállalatokat. Hozzá kell tenni, hogy ezeknek a lépéseknek is volt nemzetközi visszhangja. A 36Kr kínai gazdasági-elemző portál szerint „Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak”. Vonatkozó cikkükben bírálták, hogy a néhány éve kiemelt vendégként fogadott társaságokkal a Tisza-kormány kevésbé együttműködő az előző kabinetnél. A szerző egyenesen úgy fogalmazott, hogy a gyárak

nyilvános vizsgálatok célpontjaivá váltak.

A visegrádi országok és Japán külügyminiszterei 2026. szeptember 1-jén Pozsony mellett találkoztak újra öt év után. A felek az ellátási láncok biztonságáról, a kutatás-fejlesztésről, a Horizon Europe keretében folytatott együttműködésről, a mesterséges intelligencia szabályozásáról és a Nyugat-Balkán integrációjáról egyeztettek.

Orbán Anita Motegi Tosimicu japán külügyminiszterrel egy 15 perces kétoldalú tárgyalást folytatott, amelyen többek között szó volt a két ország gazdasági együttműködéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, valamint az agráriumot érintő témákról.

Új beruházás bejelentésére nem került sor, azonban a japán fél adatai szerint Magyarországon körülbelül 200 japán vállalat működik, amelyek mintegy 30 ezer főt foglalkoztatnak.

A japán külügy összesítése alapján 2024-ben a Magyarországon nyilvántartott japán működőtőke állománya megközelítette az 1,8 milliárd eurót. A befektetések legfontosabb területe az autóipar.

A kormány tehát az elmúlt időszakban egyértelműen kijelölte a külpolitikai irányvonalat, amely újraértelmezi a konnektivitás politikáját és elkötelezi magát az európai uniós fősodor mellett. Kérdés azonban, hogy ennek ellenére sikerülhet-e megőrizni Orbán Viktor stratégiájának pozitív hozadékait, illetve hogy valóban megérkezik-e az összes bejelentett uniós forrás.

Hazánk gazdasági és diplomáciai dilemmái tehát nem szűntek meg egy csapásra, valamint külgazdasági csodáról sem beszélhetünk. Jelenleg egy folyamat elején vagyunk. Hamarosan változások jönnek az energiaellátásban és az is kiderül majd, hogy az egyre szorosabban az Európai Unióhoz láncolt Magyarország számára mit hoz az átalakuló világrend, miközben az államszövetség is belső strukturális nehézségekkel küzd.