Drámai lépéssel enyhítenék a lakhatási krízist a fővárosban: lakáselkobzásra készül a baloldal Berlinben – ez is a tét a vasárnapi választáson

Radikális megoldással orvosolnák a német főváros egyre súlyosbodó lakáshiányát a berlini baloldali pártok: a város tönkretételéért felelősnek tartott ingatlanóriások ingatlanjainak kisajátításával nyomnák le az elszállt bérleti díjakat. A lakáselkobzás a vasárnapi tartományi választás egyik fő kampánytémájává vált.

A Die Linke berlini csúcsjelöltje, Elif Eralp lakáselkobzással oldaná meg a főváros ingatlanpiaci problémáit / Fotó: AFP

A lakáselkobzás a vasárnapi tartományi választás egyik legvitatottabb kampánytémájává vált, melyen a baloldali pártok koalíciója Berlin konzervatív polgármesterének leváltására készül, amivel berlini fal leomlása óta az első szélsőbaloldali polgármester kerülhetne hatalomra.

A lakhatási kérdés a városunk előtt álló legfontosabb társadalmi probléma, és mindig is azt mondtam, hogy ha polgármester leszek, minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy Berlin ismét megfizethetővé váljon, és csökkenjenek a bérleti díjak

– nyilatkozta a Politico riportja szerint Elif Eralp, a Die Linke vezető jelöltje.

Eralp szélsőbaloldali pártja szűk előnnyel vezet a vasárnapi berlini választás előtti közvélemény-kutatásokban Friedrich Merz kancellár jobbközép Kereszténydemokrata Uniója (CDU) előtt, amely jelenleg a polgármestert is adja.

A Die Linke vasárnapi győzelme esetén egy olyan baloldali pártokból álló koalíciót alakulhat, amely kizárja a konzervatívokat, akik eddig ellenezték az ilyen terveket.

A radikális baloldali párt azzal kampányol, hogy kisajátítanák a 3000-nél több lakással rendelkező ingatlanvállalatoknak az ingatlanjait. Tervük széles körű támogatást élvez a történelmileg baloldali beállítottságú Berlinben.

Egy 2021-es helyi népszavazáson a választók közel 60 százaléka támogatta a nagy ingatlancégektől történő ingatlanelkobzást. A referendumot kezdeményező szervezet becslése szerint a város akár 220 000 lakást vásárolhatna a piaci értékük legfeljebb 60 százalékáért – összesen 18 milliárd euró értékben. Állításuk szerint ezt az összeget a város egy évszázad alatt a bérleti bevételekből visszanyerhetné.

A szociáldemokraták és a jobboldali erők sem támogatják a radikális baloldal ötletét

A 15 százalékos támogatottságúra mért berlini zöld párt teljes mértékben támogatja a radikális baloldal kezdeményezését, a Die Linkének azonban a kormányalakításhoz a 12 százalékra mért Szociáldemokrata Pártra is szüksége lesz egy esetleges koalícióban. Az SDP csúcsjelöltje, Steffen Krach a joboldali erőkhöz hasonlóan határozottan elutasítja a lakáselkobzás lehetőségét.