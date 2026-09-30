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Ezekben a percekben jelentették be: csődbe ment egy légitársaság, magyar városokat is érint a bejelentés

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Bírósági reorganizációt kezdeményezett az AnimaWings román légitársaság, miután októberre több járat törlését, felfüggesztését és átszervezését jelentette be. A légitársaság nem áll le teljesen, de jelentősen visszavágja működését, ami a romániai nagyvárosok mellett a térség magyar utasait is érintheti.
VG
2026.09.30, 19:04

Miután bejelentette az októberi járatok törlését, felfüggesztését és átszervezését a román AnimaWings légitársaság, úgynevezett bírósági reorganizációt kezdeményezett. A cég nem áll le teljesen: két Airbus A320-assal folytatja a működését, és a lehető legtöbb járatot megpróbálja megtartani. A helyzet azonban több romániai nagyvárost, valamint a térség magyar utasait is érintheti, az AnimaWings idén Budapestről is teljesített járatokat. 

Ezekben a percekben jelentették be: csődbe ment a légitársaság, magyar városokat is érint a bejelentés
Ezekben a percekben jelentették be: csődbe ment a légitársaság, magyar városokat is érint a bejelentés / Fotó: Cristi Mitu

Az AnimaWings a bukaresti törvényszéken kezdeményezte a reorganizációs eljárást. Ez nem jelenti azt, hogy a légitársaság azonnal megszűnik vagy leállítja minden járatát: a román társaság kifejezetten azért kért jogi védelmet, hogy működés közben rendezhesse pénzügyi helyzetét és átstrukturálhassa kötelezettségeit.

A vállalat szerint a döntéshez elsősorban a flottát érintő ismétlődő műszaki problémák vezettek. 

Ezek több repülőgépet hosszabb időre kivontak a forgalomból, ami előbb operatív, majd kereskedelmi és pénzügyi nehézségeket okozott. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a nyolcgépes flottából hat Airbus A220-300-as működését fokozatosan felfüggesztik, így a társaságnak egyelőre mindössze két Airbus A320-assal kell megoldania a megmaradó járatok kiszolgálását – írja a román Economedia.

Októberben törlések és átfoglalások jöhetnek

Az AnimaWings már a reorganizáció bejelentése előtt közölte, hogy októberben több járatot átütemezhetnek, késleltethetnek vagy teljesen törölhetnek. A vállalat szerint a rendelkezésre álló két A320-as kapacitásához igazítják a menetrendet. Az utasokat közvetlenül, a foglaláskor megadott elérhetőségeken értesítik, ha járatuk változik.

A törölt járatok utasainak visszatérítést, illetve ahol lehetséges, alternatív utazási lehetőséget ígérnek. 

A légitársaság ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ügyfélszolgálat válaszideje a várhatóan megnövekedő megkeresésszám miatt hosszabb lehet a megszokottnál. A helyzet már a reorganizáció előtt sem volt egyszerű. Román sajtóértesülések szerint a légitársaság ellen több repülőtér és szolgáltató is indított eljárást ki nem fizetett számlák miatt. 

Nem mindenki fogadja el, hogy csak műszaki problémáról van szó

Az AnimaWings hivatalosan elsősorban a repülőgépek ismétlődő műszaki problémáival indokolja a kialakult helyzetet. A társaság szerint az elmúlt időszakban az A220-asok rendelkezésre állása többször is jelentősen romlott, és a problémák olyan gépeket is érintettek, amelyeket alig néhány hónappal korábban vettek át.

A román légiközlekedési szaklap, a BoardingPass ugyanakkor azt állította, hogy a műszaki nehézségek mögött már komoly pénzügyi problémák is állnak. A most bejelentett bírósági reorganizáció ezt legalább részben alá is támasztja: maga a vállalat fogalmaz úgy, hogy 

jelenlegi pénzügyi struktúrája „átmenetileg blokkolt”, és ezért van szüksége a reorganizáció által biztosított jogi védelemre.

A helyzetet tovább súlyosítja, hogy korábban már hitelezők is megpróbáltak fizetésképtelenségi eljárást indítani a légitársasággal szemben. A Dan Air és a Chrome Path augusztusban nyújtott be ilyen kérelmet, amelyet szeptember 25-én visszavontak. Akkor még nem indult meg az eljárás, most azonban maga az AnimaWings fordult bírósághoz reorganizációért.

A chartereket mentik, miközben összeomlott a növekedési terv

A Christian Tour már bejelentette, hogy más légitársaságokhoz helyezi át azokat a charterjáratokat, amelyeket eredetileg az AnimaWings teljesített volna, így próbálják biztosítani a lefoglalt utazások zavartalanságát. A két vállalat szorosan összefonódik: az AnimaWingset a Christian Tour alapítói, Cristian és Marius Pandel építették fel, akik 2026-ban új befektetők bevonása után is megtartották a cég felét és az operatív irányítást.

A fordulat azért különösen látványos, mert az AnimaWings még idén nyáron is gyors növekedésre készült: nyolc Airbusból álló flottával működött, és 2027 végére akár 18 gépig akart bővülni. Ehhez képest szeptember végére a hat A220-as kivonása után mindössze két A320-as maradt bevethető. A társaság ezért reorganizációs védelem alatt próbál tovább működni, de az októberi menetrendben további járattörlésekre, átfoglalásokra és módosításokra is számítani lehet.

légitámadás
Románia
járattörlés
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