Ezekben a percekben jelentették be: csődbe ment egy légitársaság, magyar városokat is érint a bejelentés

Miután bejelentette az októberi járatok törlését, felfüggesztését és átszervezését a román AnimaWings légitársaság, úgynevezett bírósági reorganizációt kezdeményezett. A cég nem áll le teljesen: két Airbus A320-assal folytatja a működését, és a lehető legtöbb járatot megpróbálja megtartani. A helyzet azonban több romániai nagyvárost, valamint a térség magyar utasait is érintheti, az AnimaWings idén Budapestről is teljesített járatokat.

Ezekben a percekben jelentették be: csődbe ment a légitársaság, magyar városokat is érint a bejelentés / Fotó: Cristi Mitu

Az AnimaWings a bukaresti törvényszéken kezdeményezte a reorganizációs eljárást. Ez nem jelenti azt, hogy a légitársaság azonnal megszűnik vagy leállítja minden járatát: a román társaság kifejezetten azért kért jogi védelmet, hogy működés közben rendezhesse pénzügyi helyzetét és átstrukturálhassa kötelezettségeit.

A vállalat szerint a döntéshez elsősorban a flottát érintő ismétlődő műszaki problémák vezettek.

Ezek több repülőgépet hosszabb időre kivontak a forgalomból, ami előbb operatív, majd kereskedelmi és pénzügyi nehézségeket okozott. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a nyolcgépes flottából hat Airbus A220-300-as működését fokozatosan felfüggesztik, így a társaságnak egyelőre mindössze két Airbus A320-assal kell megoldania a megmaradó járatok kiszolgálását – írja a román Economedia.

Októberben törlések és átfoglalások jöhetnek

Az AnimaWings már a reorganizáció bejelentése előtt közölte, hogy októberben több járatot átütemezhetnek, késleltethetnek vagy teljesen törölhetnek. A vállalat szerint a rendelkezésre álló két A320-as kapacitásához igazítják a menetrendet. Az utasokat közvetlenül, a foglaláskor megadott elérhetőségeken értesítik, ha járatuk változik.

A törölt járatok utasainak visszatérítést, illetve ahol lehetséges, alternatív utazási lehetőséget ígérnek.

A légitársaság ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ügyfélszolgálat válaszideje a várhatóan megnövekedő megkeresésszám miatt hosszabb lehet a megszokottnál. A helyzet már a reorganizáció előtt sem volt egyszerű. Román sajtóértesülések szerint a légitársaság ellen több repülőtér és szolgáltató is indított eljárást ki nem fizetett számlák miatt.