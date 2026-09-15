Repülési boom: Magyarországot is érinti az egyik legnépszerűbb légitársaság hatalmas menetelése – nagy dobásra készülnek
Az Emirates légitársaság a nyári hónapokban hálózatának jelentős részén 75 százalék feletti ülőhely-kihasználtságot ért el. Különösen erős volt a kereslet az indonéziai, az elefántcsontparti és az Egyesült Királyságba közlekedő járatokon, miközben a prémium turistaosztály iránti érdeklődés is nőtt.
A társaság jelenleg a korábbi fennakadások előtti kapacitásának mintegy 93 százalékán üzemel. A légitársaság szerint az október végén kezdődő téli időszakra érkező foglalások is kedvezően alakulnak, annak ellenére, hogy az utasok egyre gyakrabban csak az induláshoz közelebbi időpontban döntenek az utazásról.
Dubajba is egyre többen utaznak
A légitársaság egyik legfontosabb célállomása továbbra is Dubaj. Augusztus második felében
- több mint félmillió utas érkezett a városba Emirates-járatokkal,
- ami 7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
A társaság közben rugalmasabbá tette egyes jegyeinek feltételeit is. A hálózat más célállomásaira szóló foglalásoknál egy alkalommal díjmentesen módosítható az utazás dátuma, míg a Dubajba utazóknál – a vonatkozó feltételek mellett – korlátlan számú díjmentes dátummódosítást biztosítanak.
Magyarország abból a szempontból is fontos piac, hogy egyike annak a közel harminc országnak, ahol elérhető a légitársaság Comprehensive Travel Cover nevű utasbiztosítása. Ez többek között konfliktushelyzetekhez és légtérzavarokhoz kapcsolódó egészségügyi eseményekre is fedezetet nyújt.
Új gépek érkeznek a légitársaság flottájába
Az Emirates 2026 eleje óta 18 új repülőgéppel bővítette flottáját: 11 Airbus A350-es utasszállító és hét Boeing 777-es teherszállító érkezett. Az év végéig további hat A350-est terveznek átvenni.
Ezzel párhuzamosan folytatódik a társaság kabinfelújítási programja is. Eddig 104 repülőgép – 53 Boeing 777-es és 51 Airbus A380-as – teljes belső terét újították fel. A prémium turistaosztály jelenleg már 137 gépen érhető el, az év végére pedig várhatóan 155-re emelkedik ez a szám.
A fedélzeti internetet is fejlesztik: már közel ötven repülőgépet szereltek fel Starlink rendszerrel.
A téli szezonban tovább terjeszkedik a légitársaság
A téli menetrendben új útvonalak és sűrítések is jönnek. Október 1-jén Helsinki csatlakozik az Emirates hálózatához, ahová Airbus A350-esekkel repülnek majd. Az új géptípus jelenleg 30 célállomást szolgál ki Dubajból, az év végére pedig már 36 desztinációban jelenhet meg.
A kereslet növekedése miatt Accrába, Tokió Narita repülőterére, Ho Si Minh-városba és Hanoiba is második napi járat indul. Lárnakába, Máltára, Nairobiba és Hamburgba szintén A350-eseket állítanak forgalomba október végétől, novemberben pedig Mauritius következik.
Az Emirates saját járathálózatát 168 codeshare, interline és intermodális együttműködés egészíti ki, amelyeken keresztül mintegy 1750 további város érhető el. Egy átlagos napon több mint 13 ezer Emirates-utas folytatja útját valamelyik partner légitársaság járatával.
Ebben fontos szerepe van a flydubai-jal kialakított együttműködésnek is. A két társaság együttesen több mint 214 egyedi úti célt kínál több mint száz országban, a 2017-ben indult partnerség keretében pedig már több mint 28 millió utas utazott.