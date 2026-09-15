Repülési boom: Magyarországot is érinti az egyik legnépszerűbb légitársaság hatalmas menetelése – nagy dobásra készülnek

Az Emirates légitársaság a nyári hónapokban hálózatának jelentős részén 75 százalék feletti ülőhely-kihasználtságot ért el. Különösen erős volt a kereslet az indonéziai, az elefántcsontparti és az Egyesült Királyságba közlekedő járatokon, miközben a prémium turistaosztály iránti érdeklődés is nőtt.

A légitársaság egyik legfontosabb célállomása továbbra is Dubaj / Fotó: The Global Guy

A társaság jelenleg a korábbi fennakadások előtti kapacitásának mintegy 93 százalékán üzemel. A légitársaság szerint az október végén kezdődő téli időszakra érkező foglalások is kedvezően alakulnak, annak ellenére, hogy az utasok egyre gyakrabban csak az induláshoz közelebbi időpontban döntenek az utazásról.

Dubajba is egyre többen utaznak

A légitársaság egyik legfontosabb célállomása továbbra is Dubaj. Augusztus második felében

több mint félmillió utas érkezett a városba Emirates-járatokkal,

ami 7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

A társaság közben rugalmasabbá tette egyes jegyeinek feltételeit is. A hálózat más célállomásaira szóló foglalásoknál egy alkalommal díjmentesen módosítható az utazás dátuma, míg a Dubajba utazóknál – a vonatkozó feltételek mellett – korlátlan számú díjmentes dátummódosítást biztosítanak.

Magyarország abból a szempontból is fontos piac, hogy egyike annak a közel harminc országnak, ahol elérhető a légitársaság Comprehensive Travel Cover nevű utasbiztosítása. Ez többek között konfliktushelyzetekhez és légtérzavarokhoz kapcsolódó egészségügyi eseményekre is fedezetet nyújt.

Új gépek érkeznek a légitársaság flottájába

Az Emirates 2026 eleje óta 18 új repülőgéppel bővítette flottáját: 11 Airbus A350-es utasszállító és hét Boeing 777-es teherszállító érkezett. Az év végéig további hat A350-est terveznek átvenni.

Ezzel párhuzamosan folytatódik a társaság kabinfelújítási programja is. Eddig 104 repülőgép – 53 Boeing 777-es és 51 Airbus A380-as – teljes belső terét újították fel. A prémium turistaosztály jelenleg már 137 gépen érhető el, az év végére pedig várhatóan 155-re emelkedik ez a szám.

A fedélzeti internetet is fejlesztik: már közel ötven repülőgépet szereltek fel Starlink rendszerrel.