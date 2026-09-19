Ömlöttek az uniós milliárdok Lengyelországba, mégis elszállt a hiány – hogyan került ekkora bajba Tusk, hogy leminősítették az országot, és hova megy a pénz?

Lengyelországba Donald Tusk hatalomra kerülése után megindultak a korábban befagyasztott uniós milliárdok, a gazdaság erősen növekszik, alacsony a munkanélküliség, és hatalmas beruházási programok futnak. Az állam pénzügyei mégis egyre rosszabb állapotban vannak. A Moody’s most elvesztette a türelmét, történetében először rontotta Lengyelország hitelminősítését – írja a lengyel Rzeczpospolita elemzése.

Leminősítés kapott Lengyelország a Moody's-tól/Fotó: NurPhoto via AFP

A portál szerint a hitelminősítő számára éppen az volt az egyik figyelmeztető jel, hogy Varsó a kedvező gazdasági környezetet és a jelentős uniós pénzbeáramlást sem tudta kihasználni az államháztartás rendbetételére. A lengyel költségvetés hiánya 2025-ben már a második legmagasabb volt az egész Európai Unióban, és a Moody’s szerint 2026-ban és 2027-ben is a GDP 7 százaléka körül maradhat.

Tusk egyik első sikere volt az uniós pénzek felszabadítása

Amikor Donald Tusk 2023 végén visszatért a kormány élére, egyik legfontosabb vállalása az volt, hogy helyreállítja Varsó kapcsolatát Brüsszellel és hozzáférhetővé teszi a jogállamisági viták miatt blokkolt uniós forrásokat. Ez gyorsan sikerült is. Az Európai Bizottság 2024. február 29-én jelentette be, hogy a lengyel kormány igazságügyi lépései megnyitják az utat akár 137 milliárd eurónyi uniós forrás előtt.

Ebből 59,8 milliárd euró a helyreállítási alaphoz,

további 76,5 milliárd pedig a 2021-2027-es kohéziós és más uniós programokhoz kapcsolódott.

Az első, 6,3 milliárd eurós helyreállítási kifizetés előtt is ekkor nyílt meg az út. Azóta a pénz valóban megindult. A lengyel helyreállítási terv értéke jelenleg 59,8 milliárd euró, amelyből 25,3 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 29,4 milliárd pedig hitel. Az Európai Bizottság egy későbbi második és harmadik részlet keretében újabb 9,4 milliárd eurót fizetett ki Lengyelországnak. Az uniós források persze nem egyszerűen elkölthető költségvetési pénzek, jelentős részük meghatározott beruházásokhoz és reformokhoz kötött, és a helyreállítási csomagban hitelek is szerepelnek. Gazdasági hatásuk azonban jelentős. Maga a Moody’s is arra számít, hogy a lengyel növekedést az uniós és helyreállítási forrásokból finanszírozott beruházások is húzzák.