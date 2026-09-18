Lengyel rémületből kell tanulnia Magyarországnak: ők már ellökték az orosz olajat, most máshonnan menekülnek – de hová?

Beszámoltunk róla, az elmúlt napokban a lengyel Orlen lóhalálában írja ki az olajvásárlási tendereket, miután szaúd-arábiai forrása a blokkolt Hormuzi-szorost elkerülő vezeték leállása miatt egy héttel ezelőtt hirtelen elapadt. A küzdelemről most Ireneusz Fafara, az Orlen vezérigazgatója adott egy interjút, amiből fontos részlet derült ki. Ebből Magyarországnak is le kell vonnia a tanulságot, ha több éves késéssel most akarná követni a lengyel példát az orosz energiától való elszakadásban. Ekkora baj az ukrajnai háború kirobbanása előtt se volt – állítja a lengyel vezető.

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A lengyelek ezekben a napokban érezhettek rá, milyen helyzetbe került Budapest, amikor orosz támadás okozta károkra hivatkozva Ukrajna elzárta Magyarország fő olajforrását, a Barátság vezetéket. Volodimir Zelenszkij csak az áprilisi magyar választás után indította újra az olajat.

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Varsó is abban reménykedik, a szaúdiak mielőbb újraindítják a leállt vezetéket: a teljes helyreállításra október végére látszik esély.

Legalább addig máshonnan kell beszerezni az olajat, márpedig az orosz energiától az ukrajnai háború kitörése után leszakadt európaiak közül leginkább a lengyelek és a litvánok álltak rá a szaúdi olajra. A riadalom egyúttal azért is tanulságos, mert az eset megismétlődhet, akár még súlyosabb formában.

Fafara az interjúban arról beszélt: az Orlen SA "diverzifikálni" kívánja kőolajbeszerzéseit, mivel a közel-keleti konfliktus fennakadásokat okoz egyik kulcsfontosságú partnere, Szaúd-Arábia szállításaiban – írta a Bloomberg. Az elmúlt években sokat hallhattuk a "diverzifikálás" szót azoktól, akik az orosz energiától való elfordulást sürgették Európában.

Varsó esetében per pillanat a szó rövid távon kétségbeesett olajvásárlási igyekezetet jelent. Hosszú távra azt: először azt gondoltuk, az orosz energára hagyatkozni nem lesz jó, most azt: a szaúd-arábiaira sem, amire átálltunk. Legyenek hát egyéb források is.

Az interjú fontos részlete, hogy az alternatív olajról kiderült ugyanaz, ami a lengyel szénről is a napokban: rá kéne hagyatkozni ezen a télen,

csak épp nincs.

Azonnal kirúgták Andrzej Gajewskit, a hő- és villamosenergia-termeléssel, illetve varsói távhőtermeléssel foglalkozó Orlen-leányvállalat Termika vezérigazgatóját, aki néhány napja a szénhiányra figyelmeztetett egy fórumon. Fafarát valószínűleg ez nem fenyegeti, de ettől az olajprobléma még megmarad, nem csak rövid távon.