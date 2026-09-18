Lengyel rémületből kell tanulnia Magyarországnak: ők már ellökték az orosz olajat, most máshonnan menekülnek – de hová?
Beszámoltunk róla, az elmúlt napokban a lengyel Orlen lóhalálában írja ki az olajvásárlási tendereket, miután szaúd-arábiai forrása a blokkolt Hormuzi-szorost elkerülő vezeték leállása miatt egy héttel ezelőtt hirtelen elapadt. A küzdelemről most Ireneusz Fafara, az Orlen vezérigazgatója adott egy interjút, amiből fontos részlet derült ki. Ebből Magyarországnak is le kell vonnia a tanulságot, ha több éves késéssel most akarná követni a lengyel példát az orosz energiától való elszakadásban. Ekkora baj az ukrajnai háború kirobbanása előtt se volt – állítja a lengyel vezető.
A lengyelek ezekben a napokban érezhettek rá, milyen helyzetbe került Budapest, amikor orosz támadás okozta károkra hivatkozva Ukrajna elzárta Magyarország fő olajforrását, a Barátság vezetéket. Volodimir Zelenszkij csak az áprilisi magyar választás után indította újra az olajat.
Lengyel energiaválság: Fafarát talán nem rúgják ki a figyelmeztetésért, mint Gajewskit
Varsó is abban reménykedik, a szaúdiak mielőbb újraindítják a leállt vezetéket: a teljes helyreállításra október végére látszik esély.
Legalább addig máshonnan kell beszerezni az olajat, márpedig az orosz energiától az ukrajnai háború kitörése után leszakadt európaiak közül leginkább a lengyelek és a litvánok álltak rá a szaúdi olajra. A riadalom egyúttal azért is tanulságos, mert az eset megismétlődhet, akár még súlyosabb formában.
Fafara az interjúban arról beszélt: az Orlen SA "diverzifikálni" kívánja kőolajbeszerzéseit, mivel a közel-keleti konfliktus fennakadásokat okoz egyik kulcsfontosságú partnere, Szaúd-Arábia szállításaiban – írta a Bloomberg. Az elmúlt években sokat hallhattuk a "diverzifikálás" szót azoktól, akik az orosz energiától való elfordulást sürgették Európában.
Varsó esetében per pillanat a szó rövid távon kétségbeesett olajvásárlási igyekezetet jelent. Hosszú távra azt: először azt gondoltuk, az orosz energára hagyatkozni nem lesz jó, most azt: a szaúd-arábiaira sem, amire átálltunk. Legyenek hát egyéb források is.
Az interjú fontos részlete, hogy az alternatív olajról kiderült ugyanaz, ami a lengyel szénről is a napokban: rá kéne hagyatkozni ezen a télen,
csak épp nincs.
Azonnal kirúgták Andrzej Gajewskit, a hő- és villamosenergia-termeléssel, illetve varsói távhőtermeléssel foglalkozó Orlen-leányvállalat Termika vezérigazgatóját, aki néhány napja a szénhiányra figyelmeztetett egy fórumon. Fafarát valószínűleg ez nem fenyegeti, de ettől az olajprobléma még megmarad, nem csak rövid távon.
Más beszerzési forrásokra kell áttérni – csakhogy nem lehet
Az orosz olaj már a múlt, az Orlen kőolajigényének mintegy felét a szaúdi Aramcótól szerzi be, akikkel "nagyon elégedettek vagyunk" – siet leszögezni a lengyel, mielőtt kimondja:
A lehetséges új beszerzési források keresése és a saját tartalékaink növelésének módjai a geopolitikai helyzet következményei.
Az Orlen négy olyan, szeptemberre tervezett Aramco-szállítmányról tud, amely nem fog megérkezni, Fafara pedig közölte, hogy a következő napokban találkozik szaúdi képviselőkkel, hogy megvitassák a kérdést. Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszterhelyettes pénteken külön azt mondta a TVP Info televíziónak, hogy Lengyelország „óvatosan optimista” jelzéseket kapott a szaúdi partnerekkel folytatott tárgyalásokon.
A diverzifikáció azonban sürgetőbbé vált, miután a vezeték kiesése az Aramco ügyfeleit, köztük az Orlent is érintette. A közvetlen hiány pótlására a lengyel állami irányítású finomító- és üzemanyag-kiskereskedelmi vállalat 16 alternatív szállítmányt biztosított a potenciálisan kieső szaúdi mennyiségek helyettesítésére – mondta Fafara.
A közel-keleti helyzet egyértelműen megmutatja, hogy a diverzifikáció abszolút szükségszerűség
– mondta a vezérigazgató varsói irodájában.
Majd kimondta a legfontosabbat is: Az ilyen átrendeződés azonban időbe telik.
Ilyen rossz 2022-ben sem volt
Az Orlen évek óta
- bővíti jelenlétét a norvég tengeri olaj- és gázmezőkön,
- valamint gazdaságosan kitermelhető olajlelőhelyeket keres Afrikában és Észak-Amerikában.
A jelenleg rendelkezésre álló eszközök azonban még évekre vannak attól, hogy termelési szakaszba kerüljenek – tette hozzá.
A vezérigazgató a globális üzemanyag-termelési kapacitás példátlan visszaesésére, az alacsony európai készletekre és a globális dízelkínálat 7 százalékos hiányára utalva a piac sérülékenységére figyelmeztetett.
Ez sokkal súlyosabb helyzet, mint amilyen 2022-ben, Oroszország ukrajnai inváziója után alakult ki
– idézi a Bloomberg.
Magyarország már rácsapta az ajtót az oroszokra – de vajon látja-e az utat, amit az Orlen is csak keres?
Az Orlen kulcsszerepet játszik a régió energiabiztonságában: finomítókat működtet Lengyelországban, Litvániában és Csehországban, emellett kiterjedt töltőállomás-hálózattal rendelkezik ezekben és más országokban, köztük Szlovákiában, Magyarországon, Ausztriában és Németországban.
Ha bajba kerül, az az egész régióra ki tud hatni. Magyarországnak azonban megvan a maga olajvállalata, a Mol, és a '"maga baja", ha a lengyel üzemanyagárak jelentősen a magyar fölé emelkedtek is.
A "magunk baja", hogy az oroszokkal való több évtizedes energiaegyüttműködést követően az európai hivatalos vonalhoz igazodó Tisza-kormány új útra lépne, és egy olyan világban szűkítené energiaforrásait, amelyben – mint a lengyel példa mutatja – mások is rávetik magukat a lehetséges alternatív forrásokra.
A tíz orosz diplomata kiutasítása arra utal, hogy az új útra térés közben Budapest a hidat is felégeti maga mögött.
Amivel a Mol szerbiai terjeszkedését is meghiúsíthatja, de még fontosabbak a lengyel példa megmutatta energiabiztonsági kockázatok.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter épp most közölte: egy év alatt leválhatunk az orosz gázról, sőt az év végéig az oroszok építette Paks-II atomerőmű-beruházást is felülvizsgálják. Ami az orosz olajról való leválást illeti: erről eddig az volt Magyar Péter kormányának hivatalos álláspontja, hogy ha kívánatos is, rövid távon nem lehetséges.
A diplomatabotrány ugyanakkor a szállítókkal való éles budapesti szembeszegülést demonstrálta, Nyugaton ünneplést kiváltva. Ráadásul egy másik fronton is jelentkezett veszély az orosz olajforrást illetően: nem máshol, mint az orosz energiára új szankciókat kirovó Washingtonban, amellyel az új kormányfőnek már nincs meg az kiváló viszobnya, mint elődjének, Orbán Viktornak volt.
Rendkívüli: belátta a Tisza, hogy csak Trump mentheti meg Magyarországot, hivatalosan is segítséget kértek Amerikától – most dől el, Orbán Viktor nyomdokába tud-e lépni Magyar Péter
Döntő pillanathoz érkezett a magyar-amerikai viszony. A Tisza hivatalosan is bejelentkezett Amerikánál azért, hogy ők is kapják meg Trumptól azt a mentességet, amit Orbán Viktor szűk egy éve megszerzett. A tét óriási, 5 millió tonna Magyarországra érkező orosz olaj és 4,5 milliárd köbméter gáz sorsa forog kockán.