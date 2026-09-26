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Elárulták a lengyelek, a Trump-erőd ennyibe fog fájni nekik – elképesztő költséget vállaltak

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Költségvetési hiányuk lefaragását várja el tagállamaitól az Európai Unió, de ha fegyverkezésre költenek, az másik eset. Lengyelország pedig szinte bármennyit hajlandó arra áldozni, hogy jelentős amerikai haderő állomásozzon náluk – most kiderült mennyit, és az összeg elképesztő.
Pető Sándor
2026.09.26, 17:06
Frissítve: 2026.09.26, 17:06

Túlzottdeficit-eljárás, rémítő szó ez az európai uniós pénzügyminiszterek fülében. Kivéve, ha fegyverekre költenek, ezt Brüsszel tolerálja, a lengyelek pedig mindenkinél jobban kihasználják ezt a mozgásteret. Most az derült ki, mekkora elképesztő összeget fordítanak a Lengyelországba tervezett állandó amerikai katonai bázis, amelyet Fort Trumpnak neveznének el, miközben idén várhatóan náluk lesz a legmagasabb a költségvetés hiánya. A költekezés ellenére Donald Tusk kormánya egy évvel a választások előtt a bukás felé tart.

Lengyelország annyira akarja a Trump-erődöt, hogy dollármilliárdokat se sajnál rá, pedig máris Európa legnagyobb költségvetési hiányával "büszkélkedhet"
Lengyelország annyira akarja a Trump-erődöt, hogy dollármilliárdokat se sajnál rá, pedig máris Európa legnagyobb költségvetési hiányával "büszkélkedhet" Fotó: NurPhoto via AFP

A Bloomberg jelentése szerint erről a Rzeczpospolita számol be. A Fort Trump 2029-ben nyílhat meg.

Donald Trump amerikai elnöki ciklusának hamarosan véget érő else fele visszatérő civakodásokkal volt tele az európai NATO-szövetségesekkel.  Washington európai katonai jelenlétének csökkentését fontolgatja. Az amerikaiak egyik legszorosabb szövetségesének számító Lengyelország, szomszédságában az ellenségesnek tekintett Oroszországgal, inkább erősebb jelenlétet szeretne.

Lengyelország magyar dimenzióban szinte értelmezhetetlen összegeket költ fegyverkezésre

A lengyel lap szerint a Trump-erőd költsége akár a 17 milliárd zlotyt is elérheti, ami 1420 milliárd forintnak felel meg: majdnem kétszer annyi, mint amennyit Magyarország az idén haderőfejlesztésre szán összesen.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter ezen a héten New Yorkban azt mondta – idézi a Bloomberg –, hogy Lengyelország – NATO-tagállamként és az Ukrajna elleni orosz háború frontvonalában fekvő országként – közel áll ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal amerikai csapatok állandó lengyelországi jelenlétéről. 

Karol Nawrocki elnök a Bloomberg TV-nek úgy nyilatkozott: ha a két ország véglegesíti a megállapodást, a létesítményt Fort Trumpnak neveznék el.

A lengyel Tusk olyan adósságpofont kapott, hogy Budapesten is szikráznak a szemek – „lopnak, csalnak, eladósítanak"
Ha Lengyelországot tekintené mintának, Budapest számára is hatalmas pofon érkezett Varsóból. Donald Tusk miniszterelnök azt gondolta, a pörgő gazdaság elég muníciót nyújt, hogy némi osztogatással javítsa újraválasztási esélyeit. Erről megfogalmazta véleményét a nagy amerikai hitelminősítő, és már senki sem az adócsökkentésre és az üzemanyagtámogatásra figyel.

A külügyminiszter még nagyobb bázisról beszélt

A lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal szerint az amerikai kormányzattal folytatott tárgyalások egy mintegy 5000 katona állandó állomásoztatására alkalmas bázisról is szólnak – írta a Rzeczpospolita. 

Sikorski korábban azt mondta, hogy a tervezett katonai létesítmény körülbelül 10 ezer katonát is befogadhatna. Jelenleg nagyjából 7000 amerikai katona tartózkodik rotációs rendszerben Lengyelországban.

A tárgyalásokra olyan időszakban kerül sor, amikor Európában szélesebb körű aggodalmak vannak amiatt, hogy Washington csökkentheti katonai jelenlétét a kontinensen. 

Donald Trump elnök visszetérően arra szólítja fel az európai szövetségeseknek, hogy vállaljanak nagyobb felelősségett biztonságukért. Pete Hegseth védelmi miniszter pedig felülvizsgálja az Atlanti-óceán túloldalán állomásozó amerikai erők helyzetét.

Az állandó bázis pontos helyszíne attól függ majd, hogy milyen típusú amerikai alakulatokat telepítenének Lengyelországba – írta a Rzeczpospolita. 

A lap szerint 

  • Wrocław, 
  • Poznań
  •  és Szczecin 

környékén található helyszíneket is vizsgálnak. Mindhárom város Lengyelország nyugati részén fekszik, és közelebb van Németországhoz, mint az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnához – emlékeztet a tudósítás.

 

amerikai hadsereg
Lengyelország
NATO
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