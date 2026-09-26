Elárulták a lengyelek, a Trump-erőd ennyibe fog fájni nekik – elképesztő költséget vállaltak

Túlzottdeficit-eljárás, rémítő szó ez az európai uniós pénzügyminiszterek fülében. Kivéve, ha fegyverekre költenek, ezt Brüsszel tolerálja, a lengyelek pedig mindenkinél jobban kihasználják ezt a mozgásteret. Most az derült ki, mekkora elképesztő összeget fordítanak a Lengyelországba tervezett állandó amerikai katonai bázis, amelyet Fort Trumpnak neveznének el, miközben idén várhatóan náluk lesz a legmagasabb a költségvetés hiánya. A költekezés ellenére Donald Tusk kormánya egy évvel a választások előtt a bukás felé tart.

Lengyelország annyira akarja a Trump-erődöt, hogy dollármilliárdokat se sajnál rá, pedig máris Európa legnagyobb költségvetési hiányával "büszkélkedhet" Fotó: NurPhoto via AFP

A Bloomberg jelentése szerint erről a Rzeczpospolita számol be. A Fort Trump 2029-ben nyílhat meg.

Donald Trump amerikai elnöki ciklusának hamarosan véget érő else fele visszatérő civakodásokkal volt tele az európai NATO-szövetségesekkel. Washington európai katonai jelenlétének csökkentését fontolgatja. Az amerikaiak egyik legszorosabb szövetségesének számító Lengyelország, szomszédságában az ellenségesnek tekintett Oroszországgal, inkább erősebb jelenlétet szeretne.

Lengyelország magyar dimenzióban szinte értelmezhetetlen összegeket költ fegyverkezésre

A lengyel lap szerint a Trump-erőd költsége akár a 17 milliárd zlotyt is elérheti, ami 1420 milliárd forintnak felel meg: majdnem kétszer annyi, mint amennyit Magyarország az idén haderőfejlesztésre szán összesen.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter ezen a héten New Yorkban azt mondta – idézi a Bloomberg –, hogy Lengyelország – NATO-tagállamként és az Ukrajna elleni orosz háború frontvonalában fekvő országként – közel áll ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal amerikai csapatok állandó lengyelországi jelenlétéről.

Karol Nawrocki elnök a Bloomberg TV-nek úgy nyilatkozott: ha a két ország véglegesíti a megállapodást, a létesítményt Fort Trumpnak neveznék el.

A lengyel Tusk olyan adósságpofont kapott, hogy Budapesten is szikráznak a szemek – „lopnak, csalnak, eladósítanak"

Ha Lengyelországot tekintené mintának, Budapest számára is hatalmas pofon érkezett Varsóból. Donald Tusk miniszterelnök azt gondolta, a pörgő gazdaság elég muníciót nyújt, hogy némi osztogatással javítsa újraválasztási esélyeit. Erről megfogalmazta véleményét a nagy amerikai hitelminősítő, és már senki sem az adócsökkentésre és az üzemanyagtámogatásra figyel.

A külügyminiszter még nagyobb bázisról beszélt

A lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal szerint az amerikai kormányzattal folytatott tárgyalások egy mintegy 5000 katona állandó állomásoztatására alkalmas bázisról is szólnak – írta a Rzeczpospolita.