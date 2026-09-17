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Lidl
vállalat
raklap
kísérlet
önvezető kamion

Nincs sofőr, nincs vezetőfülke: ilyen kamionnal kísérletezik a Lidl – kezdődik a tesztüzem, nem árt figyelni

A Lidl Németországban megkezdte egy vezetőfülke nélküli, önvezető elektromos teherautó tesztelését, amely egy elosztóközpont és egy közeli üzlet között szállítja az árut. A kiskereskedelmi vállalat az Edermünde városában zajló projektben a svéd technológiai céggel, az Einride-dal működik együtt. A Lidl szerint a világ legszigorúbb engedélyezési folyamatán ment át a kísérlet megkezdése.
Juhász Péter
2026.09.17., 14:54
Fotó: Lidl

A projekt célja, hogy a Lidl valós működési környezetben, fokozatosan és biztonságosan vizsgálja, miként építhetők be az önvezető járművek a vállalat logisztikai rendszerébe. A Lidl szerint az önvezető kamionnal többek között a logisztikai szűk keresztmetszeteket és az áruszállítás előtt álló egyéb kihívásokat kívánják kezelni, miközben hosszabb távon is felkészítik a vállalat logisztikai rendszerét a változó környezetre – áll az ESM beszámolójában.

Lidl, önvezető kamion
Németországban önvezető kamiont tesztel a Lidl
Fotó: Lidl

Napi három fordulót is teljesíthet a Lidl autonóm kamionja

„Ezzel az innovatív projekttel lépésről lépésre és biztonságosan tesztelünk egy technológiai mérföldkövet éles működési környezetben” – mondta Thomas Dangelmayer, a Lidl Németország operatív logisztikáért felelős vezetője.

A jármű naponta legfeljebb három fordulót teljesíthet, egy-egy alkalommal pedig 15 eur-raklapnyi árut képes szállítani. 

A négy hónapos tesztidőszak alatt a Lidl várakozásai szerint az adott útvonalon szállított szárazáruk teljes mennyiségét az autonóm teherautó továbbítja. 

Ez összesen több mint 3000 raklapnyi árut jelenthet.

Amennyiben a teszt sikeres lesz, a Lidl további megállóhelyekkel és helyszínekkel bővítené az önvezető teherautó alkalmazását.

A projektet a Lidl mögött álló Schwarz Csoport két vállalata, a Schwarz Corporate Solutions és a Schwarz Digits kezdeményezte. Az utóbbihoz köthető jelentős digitális fejlesztésről ebben a cikkben írtunk a Világgazdaság oldalán

A csoporthoz tartozó Schwarz Logistics Solutions vezetője, Serhan Yildirim szerint a jövőálló logisztikát nem a kivárás, hanem az előrelátó cselekvés teremti meg.

Németországban is megnyílhat az út az önvezető kamionok előtt

Az Einride közlése szerint a németországi projekt az Egyesült Államokban és Európában szerzett korábbi tapasztalatokra épül. A vállalat vezérigazgatója, Roozbeh Charli szerint különösen fontos lépés, hogy a technológiát most Európa legnagyobb közúti árufuvarozási piacán, közutakon is alkalmazhatják.

A projekt megvalósításához a Lidl és az Einride hivatalos engedélyt kapott a német Szövetségi Gépjármű-közlekedési Hatóságtól (KBA). Az Einride szerint 

a német engedélyezési folyamat a világ egyik legszigorúbb rendszere, ezért az engedély megszerzése fontos alapot teremthet az autonóm teherautók szélesebb körű alkalmazásához.

Christian Hirte, a szövetségi közlekedési minisztérium parlamenti államtitkára szerint Németország célja, hogy vezető szerepet töltsön be az új mobilitási technológiák tesztelésében és gyakorlati alkalmazásában.

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Nincs sofőr, nincs vezetőfülke: ilyen kamionnal kísérletezik a Lidl – kezdődik a tesztüzem, nem árt figyelni

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