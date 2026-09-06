Ez egészen hihetetlen: megnyílt a 13 ezredik Lidl, elképesztő mérföldkő a magyarok kedvenc boltláncánál

A Flörsheimer Straße 1. alatt megnyílt áruházban a Lidl megszokott frissáru- és saját márkás kínálata kapott helyet. A nyitást háromnapos rendezvénnyel ünneplik, amelyhez kedvezmények és helyi programok is kapcsolódnak – derül ki a vállalat által kiadott közleményből.

A Lidl Németországban nyitotta meg 13 ezredik üzletét (illusztráció)

Fotó: daily_creativity / Shutterstock

Nem minden Lidl épül nulláról

A lánc terjeszkedésében egyre fontosabbak az adott helyszínhez igazított megoldások. A vállalat nem kizárólag új üzletek építésével bővíti hálózatát: meglévő épületekben és bevásárlóközpontokban is nyit egységeket.

Németországban a bővítés jelenleg elsősorban a közepes méretű városokra és a nagyvárosi térségekre koncentrál.

A Lidl szerint ezekben a környezetekben a rendelkezésre álló területek hatékonyabb kihasználása, illetve a meglévő városszerkezethez illeszkedő üzletek kialakítása kerül előtérbe.

Raunheimban is egy meglévő szakáruház-központban kapott helyet az új üzlet.

Friedrich Fuchs, a Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG ügyvezetésének elnöke szerint a 13 ezer üzlet a vállalat nemzetközi terjeszkedésének fontos állomása. Hozzátette: a Lidl egyszerre akar nemzetközi méretekben növekedni és a helyi vásárlók számára könnyen elérhető üzleteket működtetni.

A vállalat közlése szerint a hálózat már 32 országot és több mint 13 ezer üzletet foglal magában, ebből Németországban több mint 3250 működik.

A Lidl által kiadott egyik felvétel a 13 ezredik üzlet nyitásáról

Forrás: Lidl

140 milliárd euró felett a Lidl forgalma

A Lidl méretét jól mutatja, hogy a 2025-ös üzleti évben 140,2 milliárd eurónyi bolti forgalmat ért el világszerte. Ez 6,1 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 132,1 milliárd euróhoz képest.

A növekedéshez a hálózat bővítése és a vásárlók számának emelkedése is hozzájárult Németországban és Európa más piacain.

A Lidl és a szintén a Schwarz csoporthoz tartozó Kaufland együtt már 14 500 üzletet működtet, a két lánc hálózata egyetlen év alatt 300 egységgel bővült. A Schwarz csoport teljes, 2025-ös árbevétele 185,6 milliárd euró volt, ami 5,8 százalékos éves növekedést jelentett.

Megnyitotta új kiskunfélegyházi logisztikai központját a Lidl Magyarország. A közel 60 milliárd forintos beruházással elkészült, több mint 83 ezer négyzetméteres létesítmény a Lidl Magyarország eddigi legnagyobb hazai raktára, amely a tervek szerint mintegy 70 magyarországi áruház ellátásában vesz részt.

A csoport világszerte 604 ezer embert foglalkoztat, és 2025-ben mintegy 9 milliárd eurót fordított beruházásokra. A 2026-os üzleti évre már több mint 10 milliárd eurónyi beruházást irányoztak elő.