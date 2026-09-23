A katari gázálom vége? Így fojtja meg a Hormuzi-szoros válsága a világ legnagyobb LNG-beruházását

A QatarEnergy arra számít, hogy a North Field East (NFE) cseppfolyósított földgáz-bővítési projektjének első LNG-üzemegysége 2027 első felében megkezdheti a termelést. A további üzemegységek üzembe állítása azonban már a Hormuzi-szorosban kialakult válság alakulásától függ – írja a Reuters.

A szállítások akadozása veszélybe sodorhatja az LNG-kapacitás-bővítésének egy részét/Fotó: Unsplash

Veszélyben lehet a világ legnagyobb LNG-kapacitás-bővítésének egy része

A szoros gyakorlatilag lezárult azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael háborút kezdett Iránnal. A szállítások akadozása veszélybe sodorhatja a világ legnagyobb LNG-kapacitás-bővítésének egy részét éppen akkor, amikor Katar igyekszik pótolni azokat a mennyiségeket, amelyek az ország legfontosabb LNG-exportközpontját, Ras Laffant ért támadások következtében estek ki.

Saad al-Kaabi, a QatarEnergy vezérigazgatója és egyben az energiaügyekért felelős katari miniszter vasárnap, a New Yorkban megrendezett Qatar Economic Forum különkiadásán arról beszélt, hogy a fejlesztéshez szükséges berendezések egy része továbbra sem tud eljutni Katarba a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt.

Javítják a Ras Laffan-i létesítményeket

Kaabi szerint 2027 folyamán több LNG-üzemegység is megkezdheti működését az NFE-projekt keretében. A North Field South (NFS) bővítési projekt termelése pedig várhatóan 2028-ban indul.

Közben Katar továbbra is azzal a kárral küzd, amelyet a Ras Laffan elleni támadások okoztak. A létesítményekben keletkezett pusztítás az ország LNG-termelő kapacitásának mintegy 17 százalékát érintette.

Kaabi közlése szerint két LNG-üzemegységben olyan súlyos károk keletkeztek, hogy a helyreállítás akár három évig is eltarthat. A támadások egy gázból folyékony üzemanyagot előállító, úgynevezett GTL-üzemet is érintettek; ennek javítása a tervek szerint 2027 első negyedévében fejeződhet be.

A QatarEnergy vezetője ugyanakkor úgy véli, hogy a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása után Katar néhány héten belül vissza tudna térni a normális gáztermeléshez. Jelenleg az ország nagyon kevés LNG-t állít elő.

Katar közben tovább építi LNG-kereskedelmét

Arra a kérdésre, hogy igazak-e azok a hírek, amelyek szerint Katar LNG-t vásárol a piacon, Kaabi azt mondta:

a QatarEnergy tovább bővíti LNG-kereskedelmi tevékenységét. Szerinte a vállalat a közeljövőben „messze a világ legnagyobb LNG-kereskedője” lehet.

A katari vállalat közben az Egyesült Államokban is jelentős beruházást folytat. Kaabi szerint a QatarEnergy és az Exxon Mobil közös texasi Golden Pass LNG projektjének második és harmadik üzemegysége 2027-ben érheti el a teljes kapacitást.