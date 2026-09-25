Macron francia katonákat küld Szaúd-Arábiába a kulcsfontosságú olajlétesítmények védelmére - aggasztó a dízelhiány

A francia gazdasági minisztérium adatai szerint szeptember 23-án reggel a kutak 11 százalékánál volt ellátási probléma. Macron elnök szerint egyelőre nincs szó országos üzemanyaghiányról, a helyzet azonban jól mutatja, milyen feszessé vált az európai üzemanyagpiac.

"Üzemen kívül" - jelzi a TotalEnergies Párizs melletti benzinkútjánál a francia dízelválság súlyosságát a felirat. Macron katonai erővel oldaná meg a krízist / Fotó: AFP

A francia probléma ráadásul két, egymást erősítő jelenségből áll. Az egyik egy sajátos helyi ellátási és logisztikai zavar, a másik viszont már egész Európát érintő dízelpiaci probléma.

Országos hiány egyelőre nincs

A francia kutaknál tapasztalható készlethiány jelentős része a TotalEnergies hálózatában koncentrálódik. Roland Lescure gazdasági miniszter szerint az ellátási nehézségekkel küzdő töltőállomások 91 százaléka a Total hálózatához tartozott - írja a Le Monde.

Ennek egyik magyarázata, hogy a vállalat korlátozta a kutakon alkalmazott árakat, ezért az autósok jókora rész ezeknél a tankol. A megszokottnál nagyobb forgalmat a tartálykocsis utánpótlás nem mindenhol tudta követni. A francia kormány emiatt különböző könnyítésekkel próbálja gyorsítani az ellátást, többek között a tartálykocsik hétvégi és ünnepnapi közlekedésének engedélyezésével.

A nagyobb probléma a dízel

A háttérben azonban ennél jóval komolyabb folyamatok zajlanak. A globális dízelpiac kínálati problémákkal küzd, és ez különösen érzékenyen érinti Európát.

A Nemzetközi Energiaügynökség, az IEA szeptemberi jelentése szerint

augusztusban a világ finomítóinak feldolgozása 4,2 millió hordóval maradt el az egy évvel korábbi napi szinttől.

A kiesés jelentős része a Közel-Keleten és Oroszországban következett be.

Az Öböl-országokból származó finomítotttermék- és LPG-export közel 60 százalékkal, napi 3,7 millió hordóval maradt el a februári szinttől.

A dízel esetében még látványosabb a szűkösség.

Az Öböl-országok nettó dízelexportja augusztusban napi 390 ezer hordóra esett, ami alig több mint negyede a háború előtti szintnek.

Erre rakódik rá az orosz finomítók problémája: az IEA szerint az orosz és közel-keleti dízelexport együttesen augusztusban napi 1,6 millió hordóval maradt el a februári szinttől.

Az orosz finomítók elleni ukrán támadások tovább szűkítették a kínálatot. Az IEA adatai szerint

a tengeren szállított globális gázolaj- és dízelexport 2026 első nyolc hónapjában napi átlag 4,7 millió hordó volt, 10 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az orosz és közel-keleti dízelexport augusztusban együttesen 75 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos hónapjához képest.