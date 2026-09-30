A magyarok ezt aggódva nézhetik, Európa már ráhajtott: egyre drágább lesz minden Berlintől Varsóig

Egy héttel azután, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lejjebb vitte inflációs célját elkezdtek kijönni az európai árindexek szeptemberre, és a kép aggasztó. A magyarok alig éreztek drágulást az idén, az európai számok azonban már olyan sebességet jeleznek, mint amit Magyarország tavaly tapasztalt meg, a nyugati országok pedig évekkel ezelőtt. A magyar boltokba is meghozza végül a sokkot a szűnni nem akaró háború?

A magyar infláció jelenleg sehol nincs a némethez képest, csakhogy az energia drágulása előbb-utóbb hatni fog nálunk is Fotó: Krisztian Bocsi

A magyar inflációt augusztusban mindössze 1,3 százalékra mérték.

A magyar infláció sem marad ilyen alacsony, már tudjuk előre – de ezek a számok aggasztóak

Az MNB a múlt kedden már jelezte, hogy jövőre nem leszünk ilyen jó helyzetben, és negyedévente megjelenő jelentésében 2,3-ról 3,1 százalékra emelte 2027-es előrejelzését.

Ez már önmagában sem jó hír. Varga Mihályék szempontjából pedig még kellemetlenebb lenne, ha ennél is jobban elszabadulnának az árak, hiszen a bank most hajtott végre egy történelmi lépést is: 3 suzázalékról 2,5 százalékra vitte lejjebb az inflációs célt.

A cél körül egy százalékos toleranciasáv van, így ha 3,5 százalékig is elmenne feltehetően az árindex, könnyen abban a helyzetben találhatnák magukat az MNB-nél, hogy az idei csökkentések helyett emelni kelljen kamataikat. Ezek európai mércével még mindig nagyon magasak, és a magyar gazdaságnak is jót tenne a még alacsonyabb kamat.

A szerdán közzétett szeptemberi európai számok nem hoztak jó előjeleket. Az infláció az euróövezet legnagyobb gazdaságaiban is a mi régiónkban is emelkedik, a közös ok az energia drágulása. Még mindig kérdés, milyen mértékben pörög ez át a többi árba. Magyarország esetében pedig a forint idei nagy erősödése – ami jelentősen hozzájárult az alacsony inflációhoz – aligha megismételhető jövőre.

Az Európai Unióban szerdán a következő szeptemberi számokat közölték:

A francia éves infláció az augusztusi 2,4 százalékról 3 százalékra ugrott (ami két és fél éves csúcs),

az olasz 3,3-ról 4,2-re (három éve a legmagasabb),

a lengyel 3,4-ról 4-ra (15-havi csúcs),

a német 2,9-ről 3,3-ra (a legmagasabb 2023 februárja óta),

a spanyol pedig 4,3-ról 4,9-re (ilyen három és fél éve nem volt).

Látható, ezek mind sokkal nagyobb drágulást mutató számok, mint amivel idén a magyarok szembesültek. Ami okozza, azonban nálunk is előbb-utóbb "működésbe lép".