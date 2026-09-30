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A magyarok ezt aggódva nézhetik, Európa már ráhajtott: egyre drágább lesz minden Berlintől Varsóig

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Sorban jönnek ki az európai inflációs számok, dőlnek a többéves csúcsok. A magyar infláció alacsony szintje védett sziget képét mutatta az idén, de amit az energia drágulása Európa-szerte okoz, az elgondolkodtató, talán még Varga Mihály és a Magyar Nemzeti Bank számára is.
Pető Sándor
2026.09.30, 18:15

Egy héttel azután, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lejjebb vitte inflációs célját elkezdtek kijönni az európai árindexek szeptemberre, és a kép aggasztó. A magyarok alig éreztek drágulást az idén, az európai számok azonban már olyan sebességet jeleznek, mint amit Magyarország tavaly tapasztalt meg, a nyugati országok pedig évekkel ezelőtt. A magyar boltokba is meghozza végül a sokkot a szűnni nem akaró háború?

A magyar infláció jelenleg sehol nincs a némethez képest, csakhogy az energia drágulása előbb-utóbb hatni fog nálunk is
A magyar infláció jelenleg sehol nincs a némethez képest, csakhogy az energia drágulása előbb-utóbb hatni fog nálunk is Fotó: Krisztian Bocsi

A magyar inflációt augusztusban mindössze 1,3 százalékra mérték.

A magyar infláció sem marad ilyen alacsony, már tudjuk előre – de ezek a számok aggasztóak

Az MNB a múlt kedden már jelezte, hogy jövőre nem leszünk ilyen jó helyzetben, és negyedévente megjelenő jelentésében 2,3-ról 3,1 százalékra emelte 2027-es előrejelzését.

Ez már önmagában sem jó hír. Varga Mihályék szempontjából pedig még kellemetlenebb lenne, ha ennél is jobban elszabadulnának az árak, hiszen a bank most hajtott végre egy történelmi lépést is: 3 suzázalékról 2,5 százalékra vitte lejjebb az inflációs célt.

A cél körül egy százalékos toleranciasáv van, így ha 3,5 százalékig is elmenne feltehetően az árindex, könnyen abban a helyzetben találhatnák magukat az MNB-nél, hogy az idei csökkentések helyett emelni kelljen kamataikat. Ezek európai mércével még mindig nagyon magasak, és a magyar gazdaságnak is jót tenne a még alacsonyabb kamat.

A szerdán közzétett szeptemberi európai számok nem hoztak jó előjeleket. Az infláció az euróövezet legnagyobb gazdaságaiban is a mi régiónkban is emelkedik, a közös ok az energia drágulása. Még mindig kérdés, milyen mértékben pörög ez át a többi árba. Magyarország esetében pedig a forint idei nagy erősödése – ami jelentősen hozzájárult az alacsony inflációhoz – aligha megismételhető jövőre.

Az Európai Unióban szerdán a következő szeptemberi számokat közölték:

  • A francia éves infláció az augusztusi 2,4 százalékról 3 százalékra ugrott (ami két és fél éves csúcs), 
  • az olasz 3,3-ról 4,2-re (három éve a legmagasabb),
  •  a lengyel 3,4-ról 4-ra (15-havi csúcs),
  •  a német 2,9-ről 3,3-ra (a legmagasabb 2023 februárja óta), 
  • a spanyol pedig 4,3-ról 4,9-re (ilyen három és fél éve nem volt).

Látható, ezek mind sokkal nagyobb drágulást mutató számok, mint amivel idén a magyarok szembesültek. Ami okozza, azonban nálunk is előbb-utóbb "működésbe lép".

Az Európai Központi Bank nem hagyhatja válasz nélkül

A közös ok, hogy az iráni háború elhúzódása miatt emelkednek az energiaárak. Az Európai Központi Bank azt figyeli, csak a lefelé is könnyen változó energiaárak okozzák-e a drágulást, vagy átgyűzűznek egyéb áruk és a szolgáltatások áraiba is.

 Ha igen, az könnyen azt jelentené, hogy az EKB folytatni kényszerül júniusban elkezdett kamatemeléseit, ami a forint árfolyama számára sem igazán jó ómen, ha az esélyeit javította is az inflációs cél lejjebb szállítása.

Az euró némileg erősödött a dollár ellenében szerdán, de a délután derekáig alig több mint 0,1 százalékot, ami azt jelzi: a kereskedők inflációs cunamitól azért egyelőre nem féltik az európaiakat.  

Az ördög azonban nem alszik, a Bloomberg értékelése szerint a friss számok arra utalnak: ebből újabb szigorítás lesz Frankfurtban.

 A vártnál erősebb áremelkedés Németországban és más euróövezeti országokban erősíti a véleményünket, hogy az EKB még egyszer kamatot emel az idén

– idézik a Bloomberg Economics közgazdászát, Martin Ademmert.

"Túl szép, hogy igaz legyen"

Ugyancsak ezt jövendöli Carsten Brzeski, az ING globális makrofőközgazdásza, annak ellenére, hogy a német számokban még mindig nem látja az energiadrágulás erős átgyűrűzését más árakba.  

Az EKB számára a mai német inflációs adatok valójában tovább nehezítik a már amúgy is fennálló dilemmát: hogyan reagáljon egy, az energiaárak meredek emelkedése által kiváltott kínálati sokkra, amely eddig csak korlátozott tovagyűrűző hatásokat okozott a gazdaság egészében, miközben még mindig frissek a 2022-es inflációs hullám és a jegybankok megkésett reakcióinak emlékei – írja jegyzetében.

Mindezt ráadásul az euróövezet gazdaságának olyan ellenálló képessége kíséri, amely szinte túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen

– teszi hozzá.

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