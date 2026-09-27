Izgatottak a magyar utasok Szicíliában, Catania sorban törli a járatokat – a román külügyminisztérium már lépett

Vasárnap délig szólt a cataniai repülőtér forgalmának felfüggesztése, de a nap végéig meghosszabbították, és sorban törlik a járatokat. A haza készülődő magyar utasok egymást kérdezgetik izgatottan a Facebookon információkért. Nincs jele, hogy a magyar külügyminisztérium szerepet vállalt volna. Alig másfél hónapja ugyancsak az Etna vulkán aktivitása okozott komoly fennakadásokat, az akkor Szicíliában rekedt magyar turisták beszámolói pedig súlyos vitát robbantottak ki a külképviseleti segítségnyújtás körül.

A magyar utasok Szicíliában izgatottan kérdezgetik egymást a hazajutási esélyeikről Fotó: Anadolu via AFP

Szicília legfontosabb repülőterét most megint megbénította az Etna. Az üzemeltető szombaton közölte: az Etna vulkáni aktivitása és az időjárási körülmények miatt szeptember 27-én, vasárnap délig teljesen felfüggesztik a légi forgalmat.

Vasárnap azonban a felfüggesztést meghosszabbították a nap végéig, és arra kérték az utasokat, "a repülőtérre érkezés előtt ellenőrizzék a járatuk státuszát a légitársaságukkal".

A Szicíliai - Catania utazási tanácsok és élmények Facebook-csoportban egymástól kérdezgetik az informácókat a járatokról és az esélyekről az utasok.

Akik az Etna közelségében élnek hogy látják csillapodik a vulkán vagy meg mindig nagyon füstöl?

– kérdi az egyik posztoló. "Ma törölték a járatot 6 óra várakozás után" – reagál valaki.

Magyar utasok Szicíliában: ezek a járatok érintettek

Az előző nap már törölték Cataniában a Ryanair Budapestről érkező és oda tart járatait, vasárnap délelőtt pedig a Wizz Air két járata nem tudott menetrend szerint elindulni a magyar főváros felé: a repülőtér továbbra sem működik.

A menetrend szerint vasárnap érkeznie kellett volan egy újabb Ryanair-járatnak, ami aztán délután ndulna vissza, a reptér azonban az érkező járatokat sem fogadja.

A két légitársaságnak a következő napokban is vannak oda-vissza járatai. A következő veszélyeztetett járatpár a Wizz Airé, hétfőn este.

A román külügyminisztérium aktív az ügyben, a magyarnak nem látni nyomát

A román külügyminisztérium másképpen kezelte a problémát, mint a magyar. Ők már szombaton külön utazási figyelmeztetést adtak ki a Cataniába/Szicíliába utazó vagy ott tartózkodó román állampolgároknak, és konkrét konzuli telefonszámokat is megadott.

Közleményük többek közt ezt írja, a magyar utasok számára is hasznos lehet: