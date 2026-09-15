Deviza
EUR/HUF365,63 +0,04% USD/HUF316,96 +0,16% GBP/HUF426,99 -0,04% CHF/HUF387 -0,04% PLN/HUF84,21 +0,01% RON/HUF69,54 -0,03% CZK/HUF15,05 -0,06% EUR/HUF365,63 +0,04% USD/HUF316,96 +0,16% GBP/HUF426,99 -0,04% CHF/HUF387 -0,04% PLN/HUF84,21 +0,01% RON/HUF69,54 -0,03% CZK/HUF15,05 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX153 518,25 +1,18% MTELEKOM2 576 +0,94% MOL5 170 -3,63% OTP46 940 +1,05% RICHTER12 660 +0,8% OPUS285 -2,73% ANY6 350 -0,78% AUTOWALLIS125,5 -0,79% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 158,15 -0,63% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 229,6 -0,13% BUX153 518,25 +1,18% MTELEKOM2 576 +0,94% MOL5 170 -3,63% OTP46 940 +1,05% RICHTER12 660 +0,8% OPUS285 -2,73% ANY6 350 -0,78% AUTOWALLIS125,5 -0,79% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 158,15 -0,63% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 229,6 -0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakás
otthonteremtés
Európai Unió

Mama hotel: a magyar fiatalok minden szomszédunknál előbb röppennek ki, találjuk ki a kivételt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ha szóba kerül a "mama hotel", gyakran halljuk, hogy a fiókák túl későn röppennek ki. A magyar fiatalok azonban ugyanazt teszik, mint szinte minden országban a környéken, és a munkához jutásban sincsenek nagyobb nehézségeik: az Európai Unió egyik nagy régiója azonban tényleg rosszul áll.
Pető Sándor
2026.09.15, 18:55

Minden országnak a maga baja a legsúlyosabb, kultúrákat le- vagy felértékelni pedig gyakran nem ildomos. Ha azonban arról hallunk panaszt, hogy túl gyakori a "mama hotel", túl későn költöznek külön a fiatalok, érdemes megnézni a statisztikákat és összemérni az országokat és régiókat. Az Eurostat kedden közzétett összesítése például elképesztő képet fest Európáról, és a magyar fiatalok helyzetéről is tartalmaz olyan dolgokat, amelyek meglepőek lehetnek.

Mama hotel és munkanélküliség: Európában nagyobb eséllyel jut, ha fiatal vagy és délen élsz
Mama hotel és munkanélküliség: Európában nagyobb eséllyel jut, ha fiatal vagy és délen élsz  Fotó: Anadolu via AFP

Előrevetve: ebben a kérdésben milyen életkort tartunk ideálisnak, az egy kérdés, de teljesen más kérdés, mit mutatnak másokhoz képest a számok.

Ha nagyjából egységes európai válaszra gondolnánk, akkor érhet a legnagyobb meglepetés a számok láttán. Ha az volna a tippünk, hogy a szegény országok/gazdag országok megoszlásra gondolnánk: ugyanígy járunk. Ha onnan indultunk, hogy a magyar fiatalok borzasztó helyzetben vannak – akkor is egész máshova érkezünk.

Mama hotel: Európa legalább három részre szakadt

Ha már valamiféle megoszlást keresünk mamahotelügyben, az Eurostat számaiban azt láthatjuk: Európa legalább három részre oszlik. 

Az Eurostat térképe azt mutatja; Európa országaiban átlag hány évesen hagyják el a szülői házat a fiatalok a 2025-ös összesítés szerint. Minél sötétebb a szín, annál később. 

Forrás: Eurostat

Már ránézésre megállapíthatjuk, hogy a keleti szárny – a volt kommunista blokkbnól kiszakadt országok – elkülönül: itt hosszabb a "mamahotel", mint nyugaton, és különösen északon.

Mondjuk azonban inkább közepesnek: mert ahol igazán sokáig nem repülnek ki a fiókák, az az európai dél, illetve a metszéspontja a kelettel. 

Itt mindjárt le is számolhatunk azzal a sztereotípiánkkal – ha volt ilyen –, hogy azért nem költözik el a fiatal, mert szegény országban él, a gazdag országban meg elköltözik. Még a kivételek is azt erősítik meg, hogy társadalmilag rögzült kulturális mintákról van szó. 

A kultúra ered a gazdasági realitásból, vagy az utóbbi a kultúrából?

Ugyanakkor kétségkívül léteznek a kérdésnek gazdasági vetületei, bár hogy ezekből ered-e a kultúra, vagy fordítva a tyúk és tojása kérdés. Ugyanebben a statisztikai közleményben mutatja meg az Eurostat az EU-országok ifjúsági munkanélküliségi szintjeit is, a lenti grafikon kíséretében:

A 20-29 évesek foglalkoztatási rátája országonként  Forrás: Eurostat

A két grafikont összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a foglalkoztatottságban is hasonló megoszlás jelentkezik, ha nem is tökéletesen ugyanaz, mindenesetre ahol alacsony a fiatalok foglalkoztatottsága, ott később költöznek el. Ugyanakkor az alacsony foglalkozatottságnak is lehet ugyanaz a kulturális gyökere, mint a késői kiköltözésnek: egyszerűen másképp gondolkodnak a fiatalokról délen, mint északon.

Ami a magyar fiatalokat illeti: nem találhatnak jobb összehasonlítási alapot saját sorsuk felméréséhez, mint a régiót. A számokból azt látujuk, hogy magasabb arányban foglalkoztatják őket, mint az európai átlag, és ebből a szempontból jobban is állnak, mint a régiónk javarésze és a déli országok.

Nem jönnek ki rosszul az összehasonlításból a magyar fiatalok

Ha azt nézzük, a szomszédoknál milyen hosszú a mama hotel, ebből is jobban jönnek ki:

  • az EU-átlag az elköltözésre 26,3 év,
  • a magyar 27,3, 
  • a román majdnem ugyanennyi (23,4 év), 
  • a szlovák 30,9, 
  • a szlovén 28,8 év,
  •  a horvátoknál egyenesen 31,5 év, 
  • ami az EU legrosszabb értéke, 
  • a szerbeknél 31,1 év.

Szomszédaink közül egyedül Ausztriában költöznek el hamarabb a szüleiktől a fiatalok, átlag 25,2 évesen. Az ukrajnai adatot nem ismerjük, de sejthetjük.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu