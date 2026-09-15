Mama hotel: a magyar fiatalok minden szomszédunknál előbb röppennek ki, találjuk ki a kivételt
Minden országnak a maga baja a legsúlyosabb, kultúrákat le- vagy felértékelni pedig gyakran nem ildomos. Ha azonban arról hallunk panaszt, hogy túl gyakori a "mama hotel", túl későn költöznek külön a fiatalok, érdemes megnézni a statisztikákat és összemérni az országokat és régiókat. Az Eurostat kedden közzétett összesítése például elképesztő képet fest Európáról, és a magyar fiatalok helyzetéről is tartalmaz olyan dolgokat, amelyek meglepőek lehetnek.
Előrevetve: ebben a kérdésben milyen életkort tartunk ideálisnak, az egy kérdés, de teljesen más kérdés, mit mutatnak másokhoz képest a számok.
Ha nagyjából egységes európai válaszra gondolnánk, akkor érhet a legnagyobb meglepetés a számok láttán. Ha az volna a tippünk, hogy a szegény országok/gazdag országok megoszlásra gondolnánk: ugyanígy járunk. Ha onnan indultunk, hogy a magyar fiatalok borzasztó helyzetben vannak – akkor is egész máshova érkezünk.
Mama hotel: Európa legalább három részre szakadt
Ha már valamiféle megoszlást keresünk mamahotelügyben, az Eurostat számaiban azt láthatjuk: Európa legalább három részre oszlik.
Az Eurostat térképe azt mutatja; Európa országaiban átlag hány évesen hagyják el a szülői házat a fiatalok a 2025-ös összesítés szerint. Minél sötétebb a szín, annál később.
Már ránézésre megállapíthatjuk, hogy a keleti szárny – a volt kommunista blokkbnól kiszakadt országok – elkülönül: itt hosszabb a "mamahotel", mint nyugaton, és különösen északon.
Mondjuk azonban inkább közepesnek: mert ahol igazán sokáig nem repülnek ki a fiókák, az az európai dél, illetve a metszéspontja a kelettel.
Itt mindjárt le is számolhatunk azzal a sztereotípiánkkal – ha volt ilyen –, hogy azért nem költözik el a fiatal, mert szegény országban él, a gazdag országban meg elköltözik. Még a kivételek is azt erősítik meg, hogy társadalmilag rögzült kulturális mintákról van szó.
A kultúra ered a gazdasági realitásból, vagy az utóbbi a kultúrából?
Ugyanakkor kétségkívül léteznek a kérdésnek gazdasági vetületei, bár hogy ezekből ered-e a kultúra, vagy fordítva a tyúk és tojása kérdés. Ugyanebben a statisztikai közleményben mutatja meg az Eurostat az EU-országok ifjúsági munkanélküliségi szintjeit is, a lenti grafikon kíséretében:
A két grafikont összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a foglalkoztatottságban is hasonló megoszlás jelentkezik, ha nem is tökéletesen ugyanaz, mindenesetre ahol alacsony a fiatalok foglalkoztatottsága, ott később költöznek el. Ugyanakkor az alacsony foglalkozatottságnak is lehet ugyanaz a kulturális gyökere, mint a késői kiköltözésnek: egyszerűen másképp gondolkodnak a fiatalokról délen, mint északon.
Ami a magyar fiatalokat illeti: nem találhatnak jobb összehasonlítási alapot saját sorsuk felméréséhez, mint a régiót. A számokból azt látujuk, hogy magasabb arányban foglalkoztatják őket, mint az európai átlag, és ebből a szempontból jobban is állnak, mint a régiónk javarésze és a déli országok.
Nem jönnek ki rosszul az összehasonlításból a magyar fiatalok
Ha azt nézzük, a szomszédoknál milyen hosszú a mama hotel, ebből is jobban jönnek ki:
- az EU-átlag az elköltözésre 26,3 év,
- a magyar 27,3,
- a román majdnem ugyanennyi (23,4 év),
- a szlovák 30,9,
- a szlovén 28,8 év,
- a horvátoknál egyenesen 31,5 év,
- ami az EU legrosszabb értéke,
- a szerbeknél 31,1 év.
Szomszédaink közül egyedül Ausztriában költöznek el hamarabb a szüleiktől a fiatalok, átlag 25,2 évesen. Az ukrajnai adatot nem ismerjük, de sejthetjük.