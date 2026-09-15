Mama hotel: a magyar fiatalok minden szomszédunknál előbb röppennek ki, találjuk ki a kivételt

Minden országnak a maga baja a legsúlyosabb, kultúrákat le- vagy felértékelni pedig gyakran nem ildomos. Ha azonban arról hallunk panaszt, hogy túl gyakori a "mama hotel", túl későn költöznek külön a fiatalok, érdemes megnézni a statisztikákat és összemérni az országokat és régiókat. Az Eurostat kedden közzétett összesítése például elképesztő képet fest Európáról, és a magyar fiatalok helyzetéről is tartalmaz olyan dolgokat, amelyek meglepőek lehetnek.

Mama hotel és munkanélküliség: Európában nagyobb eséllyel jut, ha fiatal vagy és délen élsz Fotó: Anadolu via AFP

Előrevetve: ebben a kérdésben milyen életkort tartunk ideálisnak, az egy kérdés, de teljesen más kérdés, mit mutatnak másokhoz képest a számok.

Ha nagyjából egységes európai válaszra gondolnánk, akkor érhet a legnagyobb meglepetés a számok láttán. Ha az volna a tippünk, hogy a szegény országok/gazdag országok megoszlásra gondolnánk: ugyanígy járunk. Ha onnan indultunk, hogy a magyar fiatalok borzasztó helyzetben vannak – akkor is egész máshova érkezünk.

Mama hotel: Európa legalább három részre szakadt

Ha már valamiféle megoszlást keresünk mamahotelügyben, az Eurostat számaiban azt láthatjuk: Európa legalább három részre oszlik.

Az Eurostat térképe azt mutatja; Európa országaiban átlag hány évesen hagyják el a szülői házat a fiatalok a 2025-ös összesítés szerint. Minél sötétebb a szín, annál később.

Forrás: Eurostat

Már ránézésre megállapíthatjuk, hogy a keleti szárny – a volt kommunista blokkbnól kiszakadt országok – elkülönül: itt hosszabb a "mamahotel", mint nyugaton, és különösen északon.

Mondjuk azonban inkább közepesnek: mert ahol igazán sokáig nem repülnek ki a fiókák, az az európai dél, illetve a metszéspontja a kelettel.

Itt mindjárt le is számolhatunk azzal a sztereotípiánkkal – ha volt ilyen –, hogy azért nem költözik el a fiatal, mert szegény országban él, a gazdag országban meg elköltözik. Még a kivételek is azt erősítik meg, hogy társadalmilag rögzült kulturális mintákról van szó.

A kultúra ered a gazdasági realitásból, vagy az utóbbi a kultúrából?

Ugyanakkor kétségkívül léteznek a kérdésnek gazdasági vetületei, bár hogy ezekből ered-e a kultúra, vagy fordítva a tyúk és tojása kérdés. Ugyanebben a statisztikai közleményben mutatja meg az Eurostat az EU-országok ifjúsági munkanélküliségi szintjeit is, a lenti grafikon kíséretében: