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Összefogott Ursula von der Leyennel szemben Meloni és Babis, energiaipari egységfront alakul

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Az olasz és a cseh miniszterelnök összefogott Brüsszel ellen az energiaköltségek visszafogása érdekében. Meloni és Babis átalakítaná az EU szén-dioxid-kibocsátási piacát.
D. GY.
2026.09.29, 14:27

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és cseh kollégája, Andrej Babiš közös javaslatokról állapodik meg az energiaköltségek visszafogása és az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátási piacának átalakítása érdekében – közölték római tisztviselők a két vezető keddi, prágai találkozója előtt. Az olasz tisztviselők szerint a reformcsomagot az október 15–16-i uniós csúcstalálkozón kívánják előterjeszteni.

Meloni Babis
Meloni és Babis Rómában: összefogtak Brüsszellel szemben az energiaválság miatt / Fotó: AFP

Az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok okozta globális ellátási zavarok a megélhetési költségek emelkedésén keresztül egyre nagyobb elégedetlenséget váltanak ki a választókból. Jövőre többek között Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban is parlamenti választásokat tartanak.

Meloni és Babis von der Leyen ellen

Meloni és Babiš az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) átalakítását is szorgalmazzák. 

Az ETS lényege, hogy az erőműveknek és az ipari cégeknek fizetniük kell az általuk kibocsátott szén-dioxid után.

  • A csomag részeként Róma és Prága azt kéri az EU-tól, hogy ideiglenesen függessze fel a metánkibocsátásra vonatkozó egyik szabályozást. 
  • A tisztviselők szerint ez januártól megnehezítheti az alternatív gázbeszállítók igénybevételét, ami növelheti az energiaköltségeket és veszélyeztetheti az ellátás biztonságát.

A két kormány azt is szeretné, hogy az EU az úgynevezett piaci stabilizációs tartalékon (Market Stability Reserve, MSR) keresztül lépjen fel annak érdekében, hogy az ETS ne járuljon hozzá a vállalkozások költségterheinek további növekedéséhez.

Elhalasztanák az új karbonárazási rendszert

Az MSR olyan mechanizmus, amely a felesleges szén-dioxid-kibocsátási egységeket kivonja a karbonpiacról, hogy elkerülje a túlkínálatot és a karbonár összeomlását. Ugyanakkor szükség esetén tartalék kibocsátási egységeket is visszaengedhet a piacra, mérsékelve ezzel a hirtelen áremelkedéseket.

A további javaslatok között szerepel a közlekedési és fűtési célú üzemanyagokra vonatkozó új uniós karbonárazási rendszer, az úgynevezett ETS2 2028-ra tervezett bevezetésének elhalasztása is, hogy elkerüljék az energiaszámlák további emelkedését.

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