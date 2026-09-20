Meloninál betelt a pohár, most új frontot nyit: korlátoznák a migráns diákok számát, jön a fátyoltilalom az iskolákban
Újabb szigorítást készít elő az olasz kormány a bevándorlók integrációjával kapcsolatban: Giorgia Meloni miniszterelnök bejelentette, hogy törvényben maximálnák a külföldi diákok számát az iskolai osztályokban, és korlátoznák egyes muszlim viseletek használatát is. Meloni pártja, az Olasz Testvérek ifjúsági szervezetének római rendezvényén közölte, hogy hamarosan a kabinet elé kerül az erről szóló jogszabálytervezet. A Reuters beszámolója szerint a tervezet megtiltaná az arcot eltakaró burka és nikáb viselését az iskolákban, emellett felső határt állapítana meg a külföldi tanulók osztályonkénti számára.
Az ANSA által közölt Meloni-nyilatkozat ennél is szélesebben fogalmaz: a miniszterelnök a burka mellett a hidzsáb iskolai tiltását is említette. Meloni szerint nem fordulhat elő, hogy egy olasz osztályban az olasz gyerekek kisebbségbe kerüljenek.
Meloni a szülőket is olasz nyelvtanulásra kötelezi
A kormány tervei szerint azoknak a külföldi diákoknak a szüleit, akiknek gyermekei súlyos beilleszkedési problémákkal küzdenek az iskolában, kötelezhetnék az olasz nyelv elsajátítására is. Meloni az intézkedéseket az integrációval indokolta. A Reuters szerint arra hivatkozott, hogy az integráció nehezebbé válik, ha egy osztályban túl sok olyan tanuló van, aki nem beszél megfelelően olaszul. A külföldi állampolgárságú diákok jelenleg az olaszországi iskolai tanulók mintegy 11,6 százalékát adják.
A külföldi diákok arányának korlátozása nem teljesen új elképzelés. Giuseppe Valditara oktatási miniszter szeptember elején arról beszélt, hogy már létezik egy olyan minisztériumi iránymutatás, amely 30 százalékban maximálná a külföldi tanulók arányát egy osztályban, ezt azonban szerinte gyakorlatilag nem hajtották végre. A kormány ezért ezt most törvényi szintre emelné.
Valditara szerint az intézkedés célja az lenne, hogy elkerüljék az általa „gettóiskoláknak” nevezett intézmények kialakulását, és a regionális oktatási hivatalok egyenletesebben osszák el a külföldi tanulókat az egyes iskolák között.
Melonira jobbról is egyre nagyobb nyomás nehezedik
A Bloomberg szerint az időzítés mögött belpolitikai megfontolások is állnak. Roberto Vannacci volt tábornok új pártja, a Futuro Nazionale – Nemzeti Jövő – rövid idő alatt jelentős támogatottságot szerzett, és elsősorban a hagyományosan jobboldali választókért versenyez Meloni kormánykoalíciójával.
Egy szeptember eleji YouTrend-felmérésben az Olasz Testvérek 26,5 százalékon állt, míg Vannacci pártját 7,9 százalékra mérték. Ezzel megelőzte a koalíciós Forza Italiát, amely 7,1 százalékon állt, valamint a Matteo Salvini vezette Ligát is, amely 4,4 százalékot kapott. A felmérés 800 felnőtt megkérdezésével készült, hibahatára 3,5 százalékpont volt.
Vannacci pártja a bevándorlás további szigorítását és konzervatív társadalompolitikai intézkedéseket sürget. A Reuters szeptember elején ugyancsak arról írt, hogy a Futuro Nazionale támogatottságának növekedése új versenyhelyzetet teremtett az olasz jobboldalon.
Az oktatáspolitika ráadásul már korábban is a két politikai erő közötti verseny egyik terepévé vált. Júliusban a parlament kulturális bizottsága elfogadta a Futuro Nazionale által kezdeményezett határozatot az iskolai „ideológiai és vallási indoktrináció” visszaszorításáról. Az ellenzék és egyes oktatási szakszervezetek ezt politikai propagandának minősítették, míg a kormánypártok támogatták a kezdeményezést.
A választási szabályokat is átírná Meloni
A háttérben már a 2027-ben esedékes parlamenti választás is egyre nagyobb szerepet játszik az olasz politikában. Meloni kormánya a választási rendszer átalakítását is kezdeményezte.
A Reuters szerint az olasz szenátus szeptember 15-én 113 igen és 71 nem szavazattal elfogadta a választási reform módosított változatát. A tervezet olyan rendszert hozna létre, amely parlamenti többséget biztosítana annak a pártszövetségnek, amely országosan legalább 42 százalékot szerez. Mivel a szenátus módosított a képviselőház által korábban jóváhagyott szövegen, a javaslatnak ismét vissza kell kerülnie az alsóház elé.
Meloni kizárta, hogy választási szövetséget kössön Vannaccival, miközben a Futuro Nazionale vezetője azt állítja, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak számolnia kell pártjának támogatásával. Vannacci szeptember 8-án azt mondta, szerinte a jobbközép blokk nélküle nem tudná elérni a választási reformban kulcsfontosságú 42 százalékos küszöböt.
Giorgia Meloni egyébéként megtette, amit senki se jövendölt: az olasz demokrácia eddigi legstabilabb korszakát hozta el, miközben rendbe tette az ország nemzetközi tekintélyét és stabilizálta gazdaságát.