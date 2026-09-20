Deviza
EUR/HUF363,37 -0,18% USD/HUF316,56 -0,19% GBP/HUF423,91 -0,21% CHF/HUF384,91 -0,19% PLN/HUF83,37 -0,18% RON/HUF69,09 -0,17% CZK/HUF14,94 -0,18% EUR/HUF363,37 -0,18% USD/HUF316,56 -0,19% GBP/HUF423,91 -0,21% CHF/HUF384,91 -0,19% PLN/HUF83,37 -0,18% RON/HUF69,09 -0,17% CZK/HUF14,94 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olasz
migrációs válság
Giorgia Meloni
migráció
burka
Olaszország

Meloninál betelt a pohár, most új frontot nyit: korlátoznák a migráns diákok számát, jön a fátyoltilalom az iskolákban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Korlátozná a külföldi tanulók arányát az olasz iskolai osztályokban Giorgia Meloni kormánya, miközben a miniszterelnök a muszlim viseletekre vonatkozó tilalmat is bejelentett. A lépések akkor érkeznek, amikor Roberto Vannacci új pártja egyre nagyobb támogatottságot mér a kormánykoalíció jobboldali szavazótáborában. Emiatt Meloni ezzel a lépéssel is azon van, hogy kifogja a szelet jobboldalról érkező ellenfele vitorlájából.
Dénes Zoltán
2026.09.20, 16:53

Újabb szigorítást készít elő az olasz kormány a bevándorlók integrációjával kapcsolatban: Giorgia Meloni miniszterelnök bejelentette, hogy törvényben maximálnák a külföldi diákok számát az iskolai osztályokban, és korlátoznák egyes muszlim viseletek használatát is. Meloni pártja, az Olasz Testvérek ifjúsági szervezetének római rendezvényén közölte, hogy hamarosan a kabinet elé kerül az erről szóló jogszabálytervezet. A Reuters beszámolója szerint a tervezet megtiltaná az arcot eltakaró burka és nikáb viselését az iskolákban, emellett felső határt állapítana meg a külföldi tanulók osztályonkénti számára.

Meloni, migráció, iskola, burka
Meloni betilthatja az arcot takaró fátytalk használatát az olasz iskolákban és nyelvtanulásra kötelezné a migráns szülőket Fotó: Stefano Guidi

Az ANSA által közölt Meloni-nyilatkozat ennél is szélesebben fogalmaz: a miniszterelnök a burka mellett a hidzsáb iskolai tiltását is említette. Meloni szerint nem fordulhat elő, hogy egy olasz osztályban az olasz gyerekek kisebbségbe kerüljenek.

Meloni a szülőket is olasz nyelvtanulásra kötelezi

A kormány tervei szerint azoknak a külföldi diákoknak a szüleit, akiknek gyermekei súlyos beilleszkedési problémákkal küzdenek az iskolában, kötelezhetnék az olasz nyelv elsajátítására is. Meloni az intézkedéseket az integrációval indokolta. A Reuters szerint arra hivatkozott, hogy az integráció nehezebbé válik, ha egy osztályban túl sok olyan tanuló van, aki nem beszél megfelelően olaszul. A külföldi állampolgárságú diákok jelenleg az olaszországi iskolai tanulók mintegy 11,6 százalékát adják.

A külföldi diákok arányának korlátozása nem teljesen új elképzelés. Giuseppe Valditara oktatási miniszter szeptember elején arról beszélt, hogy már létezik egy olyan minisztériumi iránymutatás, amely 30 százalékban maximálná a külföldi tanulók arányát egy osztályban, ezt azonban szerinte gyakorlatilag nem hajtották végre. A kormány ezért ezt most törvényi szintre emelné.

Valditara szerint az intézkedés célja az lenne, hogy elkerüljék az általa „gettóiskoláknak” nevezett intézmények kialakulását, és a regionális oktatási hivatalok egyenletesebben osszák el a külföldi tanulókat az egyes iskolák között.

Melonira jobbról is egyre nagyobb nyomás nehezedik

A Bloomberg szerint az időzítés mögött belpolitikai megfontolások is állnak. Roberto Vannacci volt tábornok új pártja, a Futuro Nazionale – Nemzeti Jövő – rövid idő alatt jelentős támogatottságot szerzett, és elsősorban a hagyományosan jobboldali választókért versenyez Meloni kormánykoalíciójával.

Egy szeptember eleji YouTrend-felmérésben az Olasz Testvérek 26,5 százalékon állt, míg Vannacci pártját 7,9 százalékra mérték. Ezzel megelőzte a koalíciós Forza Italiát, amely 7,1 százalékon állt, valamint a Matteo Salvini vezette Ligát is, amely 4,4 százalékot kapott. A felmérés 800 felnőtt megkérdezésével készült, hibahatára 3,5 százalékpont volt.

Vannacci pártja a bevándorlás további szigorítását és konzervatív társadalompolitikai intézkedéseket sürget. A Reuters szeptember elején ugyancsak arról írt, hogy a Futuro Nazionale támogatottságának növekedése új versenyhelyzetet teremtett az olasz jobboldalon.

Az oktatáspolitika ráadásul már korábban is a két politikai erő közötti verseny egyik terepévé vált. Júliusban a parlament kulturális bizottsága elfogadta a Futuro Nazionale által kezdeményezett határozatot az iskolai „ideológiai és vallási indoktrináció” visszaszorításáról. Az ellenzék és egyes oktatási szakszervezetek ezt politikai propagandának minősítették, míg a kormánypártok támogatták a kezdeményezést.

A választási szabályokat is átírná Meloni

A háttérben már a 2027-ben esedékes parlamenti választás is egyre nagyobb szerepet játszik az olasz politikában. Meloni kormánya a választási rendszer átalakítását is kezdeményezte.

A Reuters szerint az olasz szenátus szeptember 15-én 113 igen és 71 nem szavazattal elfogadta a választási reform módosított változatát. A tervezet olyan rendszert hozna létre, amely parlamenti többséget biztosítana annak a pártszövetségnek, amely országosan legalább 42 százalékot szerez. Mivel a szenátus módosított a képviselőház által korábban jóváhagyott szövegen, a javaslatnak ismét vissza kell kerülnie az alsóház elé.

Meloni kizárta, hogy választási szövetséget kössön Vannaccival, miközben a Futuro Nazionale vezetője azt állítja, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak számolnia kell pártjának támogatásával. Vannacci szeptember 8-án azt mondta, szerinte a jobbközép blokk nélküle nem tudná elérni a választási reformban kulcsfontosságú 42 százalékos küszöböt.

Giorgia Meloni egyébéként megtette, amit senki se jövendölt: az olasz demokrácia eddigi legstabilabb korszakát hozta el, miközben rendbe tette az ország nemzetközi tekintélyét és stabilizálta gazdaságát.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu