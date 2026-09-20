Meloninál betelt a pohár, most új frontot nyit: korlátoznák a migráns diákok számát, jön a fátyoltilalom az iskolákban

Újabb szigorítást készít elő az olasz kormány a bevándorlók integrációjával kapcsolatban: Giorgia Meloni miniszterelnök bejelentette, hogy törvényben maximálnák a külföldi diákok számát az iskolai osztályokban, és korlátoznák egyes muszlim viseletek használatát is. Meloni pártja, az Olasz Testvérek ifjúsági szervezetének római rendezvényén közölte, hogy hamarosan a kabinet elé kerül az erről szóló jogszabálytervezet. A Reuters beszámolója szerint a tervezet megtiltaná az arcot eltakaró burka és nikáb viselését az iskolákban, emellett felső határt állapítana meg a külföldi tanulók osztályonkénti számára.

Meloni betilthatja az arcot takaró fátytalk használatát az olasz iskolákban és nyelvtanulásra kötelezné a migráns szülőket Fotó: Stefano Guidi

Az ANSA által közölt Meloni-nyilatkozat ennél is szélesebben fogalmaz: a miniszterelnök a burka mellett a hidzsáb iskolai tiltását is említette. Meloni szerint nem fordulhat elő, hogy egy olasz osztályban az olasz gyerekek kisebbségbe kerüljenek.

Meloni a szülőket is olasz nyelvtanulásra kötelezi

A kormány tervei szerint azoknak a külföldi diákoknak a szüleit, akiknek gyermekei súlyos beilleszkedési problémákkal küzdenek az iskolában, kötelezhetnék az olasz nyelv elsajátítására is. Meloni az intézkedéseket az integrációval indokolta. A Reuters szerint arra hivatkozott, hogy az integráció nehezebbé válik, ha egy osztályban túl sok olyan tanuló van, aki nem beszél megfelelően olaszul. A külföldi állampolgárságú diákok jelenleg az olaszországi iskolai tanulók mintegy 11,6 százalékát adják.

A külföldi diákok arányának korlátozása nem teljesen új elképzelés. Giuseppe Valditara oktatási miniszter szeptember elején arról beszélt, hogy már létezik egy olyan minisztériumi iránymutatás, amely 30 százalékban maximálná a külföldi tanulók arányát egy osztályban, ezt azonban szerinte gyakorlatilag nem hajtották végre. A kormány ezért ezt most törvényi szintre emelné.

Valditara szerint az intézkedés célja az lenne, hogy elkerüljék az általa „gettóiskoláknak” nevezett intézmények kialakulását, és a regionális oktatási hivatalok egyenletesebben osszák el a külföldi tanulókat az egyes iskolák között.