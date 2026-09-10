Ebből nagy botrány lesz: kiderült, mennyivel keresnek kevesebbet a kecskeméti Mercedes-gyár munkásai, mint a németek – pedig sokkal többet dolgoznak

A Mercedes egy hamburgi üzemi gyűlésen mutatta be a dolgozóknak, mennyivel kerül többe a németországi termelés a külföldi telephelyekhez képest. A WirtschaftsWoche által megszerzett prezentáció egyik fő állítása az, hogy a németországi Mercedes-gyárak „összehasonlítható termelékenység mellett túl drágák”. Az időzítés aligha véletlen: a német autóipar történelmi válságon megy keresztül főként az alacsonyabb munkaerőköltséggel hatékonyabban termelő kínai autóipar miatt.

Prezentáción mutatta be a Mercedes-Benz vezetése a dolgozóknak a vállalat telephelyein a bérek alakulását, a német gyárakban messze a legmagasabb a bérköltség (illusztráció)

Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto

Szinte mindenütt alacsonyabbak a Mercedes bérei, mint Németországban

A prezentációban szereplő adatok nem csak a román autógyártásra koncentrálnak. Azok között szerepel, hogy a magyarországi Kecskeméten dolgozók órabére 75 százalékkal alacsonyabb a németországi Mercedes-Benz AG dolgozóiénál.

Ugyanakkor fontos adalék, hogy

a vállalat által bemutatott adatok nem a teljes munkaóraköltséget, hanem az egy munkaórára jutó bérek különbségét mutatják.

Eszerint

a kecskeméti dolgozók órabére 75 százalékkal,

a lengyelországi Jaworban 76,5 százalékkal,

a romániai Cugirban pedig 81,7 százalékkal alacsonyabb a németországi Mercedes-Benz AG dolgozóihoz képest.

Az amerikai Tuscaloosát nézve 17,9 százalékos a különbség.

Az adminisztratív munkakörökben szintén jelentős az eltérés: Magyarországon 68, Lengyelországban 63, Romániában 73, az Egyesült Államokban pedig nagyjából 18 százalékkal alacsonyabb béreket mutatott be a Mercedes a németországi szinthez képest.

A Mercedes szerint azonban nemcsak a bérek, hanem a ledolgozott éves munkaidő is komoly különbséget jelent.

A termelésben dolgozók éves munkaideje az Egyesült Államokban mintegy 33 százalékkal, Magyarországon 28 százalékkal, Lengyelországban 23 százalékkal, Romániában pedig 29 százalékkal magasabb a németországi kollégákénál.

Az adminisztratív munkakörökben valamivel kisebbek az eltérések.

Meg kell lépni a termelékenység növelését

A vállalat vezetése szerint ezért Németországban növelni kell a termelékenységet. A Mercedes már korábban is arról tájékoztatta dolgozóit, hogy költségszempontból a német telephelyek érezhetően lemaradtak a külföldi üzemek mögött. A vállalat szerint a Németországban dolgozók adják az összes alkalmazott mintegy kétharmadát, miközben az értékesítésnek csak körülbelül 15 százaléka történik a hazai piacon.

A német dolgozókat így újabb megszorításokra készíthetik fel.

A vállalatnál vizsgálják a termékek és adminisztratív funkciók külföldre telepítésének lehetőségét, miközben a juttatások és különböző kifizetések is felülvizsgálat alatt állnak. A Mercedes már egy 2026 júliusára tervezett transzformációs kifizetést is 2027 áprilisának végére halasztott.

A német gazdaság strukturális válságából csak radikális reformokkal lehet kilábalni, és ezek között a ledolgozott munkaidő növelésének is szerepelnie kell – véli Nikolas Stihl. A STIHL felügyelőbizottságának elnöke szerint a heti munkaidőt 40 órára kellene emelni, méghozzá bérkompenzáció nélkül. Szerinte a német jólét és a szociális állam megőrzése múlik azon, hogy az ország képes-e újra növelni gazdasági teljesítményét és növekedési pályára állítani a német ipart – részleteket cikkünkben talál.

A költségcsökkentési kényszer mögött elsősorban a kínai autógyártók előretörése áll. A Mercedes prezentációja szerint 2022 és 2025 között 27 százalékkal esett vissza a vállalat kínai értékesítése. A magas profitot termelő S-osztály eladásai 46 százalékkal zuhantak, az AMG sportmodelleké pedig 33 százalékkal csökkent.