Deviza
EUR/HUF365,5 +0,37% USD/HUF314,86 +0,6% GBP/HUF425,35 +0,3% CHF/HUF387,3 +0,19% PLN/HUF84,5 +0,11% RON/HUF69,57 +0,35% CZK/HUF15,08 +0,44% EUR/HUF365,5 +0,37% USD/HUF314,86 +0,6% GBP/HUF425,35 +0,3% CHF/HUF387,3 +0,19% PLN/HUF84,5 +0,11% RON/HUF69,57 +0,35% CZK/HUF15,08 +0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 434,45 +1,02% MTELEKOM2 530 -0,32% MOL5 180 +3,5% OTP45 920 +1,15% RICHTER12 490 -0,72% OPUS300 -0,66% ANY6 440 -1,53% AUTOWALLIS130 0% WABERERS4 300 -1,83% BUMIX9 202,88 -1,84% CETOP5 040,93 -0,33% CETOP NTR3 241,26 -0,32% BUX149 434,45 +1,02% MTELEKOM2 530 -0,32% MOL5 180 +3,5% OTP45 920 +1,15% RICHTER12 490 -0,72% OPUS300 -0,66% ANY6 440 -1,53% AUTOWALLIS130 0% WABERERS4 300 -1,83% BUMIX9 202,88 -1,84% CETOP5 040,93 -0,33% CETOP NTR3 241,26 -0,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mercedes-Benz
Németország
Románia
bérköltség

Ebből nagy botrány lesz: kiderült, mennyivel keresnek kevesebbet a kecskeméti Mercedes-gyár munkásai, mint a németek – pedig sokkal többet dolgoznak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Mercedes-Benz vezetése a német autóipar válságában egyre keményebben próbálja ráirányítani németországi dolgozói figyelmét a kelet-európai gyárak költségelőnyére. Egy belső prezentáció szerint ugyanaz a munka Romániában több mint 80 százalékkal olcsóbb lehet, mint Németországban. Közben a kecskeméti Mercedes-üzem munkaóraköltsége is jóval alacsonyabb a német telephelyekénél. Közben épp a román Dacia vezetője figyelmeztet arra, hogy a mioveni gyár már saját régiós versenyképességéért is aggódhat.
VG
2026.09.10, 21:00

A Mercedes egy hamburgi üzemi gyűlésen mutatta be a dolgozóknak, mennyivel kerül többe a németországi termelés a külföldi telephelyekhez képest. A WirtschaftsWoche által megszerzett prezentáció egyik fő állítása az, hogy a németországi Mercedes-gyárak „összehasonlítható termelékenység mellett túl drágák”. Az időzítés aligha véletlen: a német autóipar történelmi válságon megy keresztül főként az alacsonyabb munkaerőköltséggel hatékonyabban termelő kínai autóipar miatt.

Mercedes-Benz Group AG Production
Prezentáción mutatta be a Mercedes-Benz vezetése a dolgozóknak a vállalat telephelyein a bérek alakulását, a német gyárakban messze a legmagasabb a bérköltség (illusztráció)
Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto

Szinte mindenütt alacsonyabbak a Mercedes bérei, mint Németországban

A prezentációban szereplő adatok nem csak a román autógyártásra koncentrálnak. Azok között szerepel, hogy a magyarországi Kecskeméten dolgozók órabére 75 százalékkal alacsonyabb a németországi Mercedes-Benz AG dolgozóiénál. 

Ugyanakkor fontos adalék, hogy 

a vállalat által bemutatott adatok nem a teljes munkaóraköltséget, hanem az egy munkaórára jutó bérek különbségét mutatják.

Eszerint 

  • a kecskeméti dolgozók órabére 75 százalékkal, 
  • a lengyelországi Jaworban 76,5 százalékkal,
  •  a romániai Cugirban pedig 81,7 százalékkal alacsonyabb a németországi Mercedes-Benz AG dolgozóihoz képest. 

Az amerikai Tuscaloosát nézve 17,9 százalékos a különbség.

Az adminisztratív munkakörökben szintén jelentős az eltérés: Magyarországon 68, Lengyelországban 63, Romániában 73, az Egyesült Államokban pedig nagyjából 18 százalékkal alacsonyabb béreket mutatott be a Mercedes a németországi szinthez képest.

A Mercedes szerint azonban nemcsak a bérek, hanem a ledolgozott éves munkaidő is komoly különbséget jelent.

A termelésben dolgozók éves munkaideje az Egyesült Államokban mintegy 33 százalékkal, Magyarországon 28 százalékkal, Lengyelországban 23 százalékkal, Romániában pedig 29 százalékkal magasabb a németországi kollégákénál.

 Az adminisztratív munkakörökben valamivel kisebbek az eltérések.

Meg kell lépni a termelékenység növelését

A vállalat vezetése szerint ezért Németországban növelni kell a termelékenységet. A Mercedes már korábban is arról tájékoztatta dolgozóit, hogy költségszempontból a német telephelyek érezhetően lemaradtak a külföldi üzemek mögött. A vállalat szerint a Németországban dolgozók adják az összes alkalmazott mintegy kétharmadát, miközben az értékesítésnek csak körülbelül 15 százaléka történik a hazai piacon.

A német dolgozókat így újabb megszorításokra készíthetik fel.

A vállalatnál vizsgálják a termékek és adminisztratív funkciók külföldre telepítésének lehetőségét, miközben a juttatások és különböző kifizetések is felülvizsgálat alatt állnak. A Mercedes már egy 2026 júliusára tervezett transzformációs kifizetést is 2027 áprilisának végére halasztott.

A német gazdaság strukturális válságából csak radikális reformokkal lehet kilábalni, és ezek között a ledolgozott munkaidő növelésének is szerepelnie kell – véli Nikolas Stihl. A STIHL felügyelőbizottságának elnöke szerint a heti munkaidőt 40 órára kellene emelni, méghozzá bérkompenzáció nélkül. Szerinte a német jólét és a szociális állam megőrzése múlik azon, hogy az ország képes-e újra növelni gazdasági teljesítményét és növekedési pályára állítani a német ipart – részleteket cikkünkben talál.

A költségcsökkentési kényszer mögött elsősorban a kínai autógyártók előretörése áll. A Mercedes prezentációja szerint 2022 és 2025 között 27 százalékkal esett vissza a vállalat kínai értékesítése. A magas profitot termelő S-osztály eladásai 46 százalékkal zuhantak, az AMG sportmodelleké pedig 33 százalékkal csökkent.

A kínai gyártók közben egyre erősebben jelennek meg Európában is. A Mercedes prognózisa szerint a kínai autógyártók Kínán kívüli termelése 2030-ra elérheti a 3,4 millió járművet. Az Egyesült Királyságban a kínai márkák piaci részesedése már most körülbelül 15 százalék.

Romániában már a Dacia is kongatja a vészharangot

A költségnyomás ugyanakkor nem kizárólag a német autóipart érinti. Mint arról beszámoltunk, Mihai Bordeanu, a Dacia romániai vezetője nemrég azt mondta, hogy a mioveni üzem egyre kevésbé versenyképes a Renault-csoport más gyáraival szemben.

„Egyre kevésbé vagyunk versenyképesek” – fogalmazott Bordeanu egy üzleti újságírókkal tartott kerekasztal-beszélgetésen. A romániai autógyártás bérei európai összevetésben továbbra is az alacsonyabbak közé tartoznak, a Dacia vezetője szerint azonban az energiaköltségek különösen nehéz helyzetbe hozzák a mioveni üzemet.

A következő Duster- és Bigster-generáció gyártásáról egyelőre nincs végleges döntés. Ez azért is fontos, mert a Renault-csoport az elmúlt időszakban több új modell gyártását más országokba helyezte.

A két vállalat helyzete jól mutatja az európai autóipar kettős problémáját: a nyugat-európai gyárak a magas költségek, a kelet-európai üzemek pedig az energiaárak és a globális verseny miatt kerülnek nyomás alá.

 A Mercedes mindenesetre már egyértelmű üzenetet küldött német dolgozóinak: a jövőbeni beruházásokért és a munkahelyek megtartásáért cserébe jelentősen javítani kell a németországi termelés versenyképességét.

Kapcsolódó

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
671 cikk

Cikkünk címlapi képe a kecskeméti Mercedes-gyárban készült / forrás: AFP

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu