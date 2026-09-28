Ha nem jön be a milliárdos megrendelés, menthetetlen a Mercedes történelmi gyára: munkavállalók ezrei kerülhetnek veszélybe, már minden a hadseregen múlik

A Mercedes-Benz és a német–francia védelmi vállalat, a KNDS tárgyalásai előrehaladott állapotban vannak a berlini térségben található ludwigsfeldei üzem jövőjéről, a megállapodás azonban egyelőre elakadt – írja a Handelsblatt iparági forrásokra hivatkozva. A Mercedes a furgonokat gyártó üzem értékesítését tervezi, miközben a KNDS érdeklődik a gyár átvétele, illetve legalább a rendelkezésre álló termelőkapacitások egy részének hasznosítása iránt. A tárgyalások egyik kulcskérdése azonban az, hogy milyen megrendelésekkel lehetne hosszú távon lekötni a kapacitásokat.

A Mercedes udwigsfeldei gyárának sorsa egy német védelmi döntésen múlik (illusztráció)

Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto

Egy milliárdos Bundeswehr-megrendelés lehet a kulcs a Mercedes-gyár megmeneküléséhez

A KNDS számára ezért különösen fontos lehet a német hadsereg, a Bundeswehr tervezett, több milliárd eurós páncélozottjármű-beszerzése, az úgynevezett Arminius-projekt. A megrendeléstől eredetileg már 2026 elején döntést vártak, erre azonban mindeddig nem került sor.

A késlekedés azért jelent problémát, mert a KNDS-nek csak akkor lehet szüksége a ludwigsfeldei gyár további kapacitásaira, ha a Bundeswehr valóban jelentős volumenű megrendelést ad le.

Ha a beszerzés elmarad, vagy a vártnál kisebb lesz, az a Mercedes-üzem iránti érdeklődést is befolyásolhatja.

A gyárban mintegy 1800 ember dolgozik, így az üzem jövője esetükben az elevenükbe vág. A KNDS általi átvétel legalább azt a lehetőséget teremtené meg, hogy a létesítményt továbbra is ipari célokra használják, és jelentős számú munkahely megmaradjon.

Az autógyárak felé fordul a hadiipar

A ludwigsfeldei üzem ügye egy szélesebb iparági folyamatba illeszkedik. Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a német autóipar nehézségei és az európai védelmi kiadások gyors növekedése miatt egyre több kihasználatlan vagy gyengén terhelt autóipari kapacitás válhat érdekessé a hadiipari vállalatok számára.

Korábban a Financial Times arról írt, hogy a Volkswagen tárgyalásokat folytatott az izraeli Rafael Advanced Defense Systems vállalattal az osnabrücki üzem esetleges átalakításáról. A lap szerint az üzemben a Vaskupola rakétavédelmi rendszerhez gyárthatnának alkatrészeket.