Akkora a baj Németországban, hogy már a kecskeméti Mercedes-gyárral fenyegeti a konszern vezetése a német munkavállalókat − újabb üzemet lakatolhatnak le a topmenedszer szerint

Tovább fokozódik a Mercedes és a munkavállalói között hetek óta zajló csata a konszern költségoptimalizálási terve körül. Ennek egy újabb fejezetéhez érkezett a német vállalat, amikor Michael Schiebe termelési igazgató lényegében azzal fenyegette meg a dolgozókat, hogy nem egy, hanem két gyárat is érintet az üzembezárás Németorszában – írja az mbpassion.de. Ebben a csatában pedig Magyaroszág és a kecskeméti Mercedes-gyár is egyre többször merül fel érvéként a német menedzsment részéről.

Michael Schiebe a bremeni Mercedes gyárban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kecskeméti gyár lehet a Mercedes vezetőinek aduásza

A német lap azt írja, hogy "Magyarországnak van egy aduásza a tarsolyában", ez pedig a kecskeméti Mercedes-üzem, ahol épp most növelte évi 400 ezer járműre a gyártási kapacitását a vállalat, Schiebe pedig egy interjúban egyértelművé tette, hogy

a magyarországi termelés költségei mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak a németországinál.

A vezető az alacsonyabb munka- és energiaköltségeket, a hosszabb munkaidőt, a kevesebb szabadnapot és a kevesebb betegszabadságot sorolta az okok közé.

Az alacsonyabb magyarországi munkabérekről, illetve a munkavállalók gyengébb érdekérvényesítő képességéről a Világgazdaságnak több szakszervezeti vezető is beszámolt. A kecskeméti gyár egyébként már régen nem számít mellékszereplőnek a német konszern termelési hálózatában: készül az elektromos C-osztály, hamarosan pedig az elektromos GLC gyártása is megkezdődhet. Utóbbit kizárólag Magyarországon gyártják majd, miközben a németországi üzemek teljesen kimaradnak a modell termeléséből.

Alig burkolt fenyegetés

WirtschaftsWoche értesülése szerint a Mercedes igazgatóságának egyik tagja egyértelművé tette az üzemi tanácsok képviselői előtt:

ha nem sikerül leszorítani a bérköltségeket, új gyár létesülhet Kelet-Európában, amivel egy németországi üzem feleslegessé válhat.

Az egyik bennfentes „fenyegetésnek”, egy másik pedig nyílt zsarolásnak nevezte a közlést. A vállalat hivatalosan nem erősítette meg az információt, de nem is cáfolta azt.

A konfliktus azonban nem csupán egyetlen gyár jövőjét érinti. Amennyiben a vita elmérgesedik, a beszámolók szerint nemcsak egy összeszerelő üzem – például Rastatt vagy Bréma – kerülhet veszélybe, hanem azok az alkatrészgyárak is, amelyek nélkül a termelés nem működhet. Ezek között Untertürkheim és Hamburg neve is felmerült. Egy esetleges új kelet-európai üzem helyszíneként a romániai Szászsebes neve is felmerült, ahol egyes számítások szerint a termelési költségek akár 82 százalékkal alacsonyabbak lehetnek a németországi szinteknél.