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Mercedes
Németország
gyárbezárás
költségoptimalizálás
autóipar
Kecskemét

Akkora a baj Németországban, hogy már a kecskeméti Mercedes-gyárral fenyegeti a konszern vezetése a német munkavállalókat − újabb üzemet lakatolhatnak le a topmenedszer szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tovább éleződik a Mercedes és munkavállalói között hetek óta tartó konfliktus a konszern költségcsökkentési tervei miatt. A vita most újabb fordulatot vett: Michael Schiebe termelési igazgató lényegében azzal helyezett nyomást a dolgozókra, hogy Németországban nemcsak egy, hanem akár két gyár jövője is veszélybe kerülhet. Eközben egyre többször merül fel érvként a kecskeméti Mercedes-gyár, ahol a költségek 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban.
VG
2026.09.22, 19:40
Frissítve: 2026.09.22, 20:24

Tovább fokozódik a Mercedes és a munkavállalói között hetek óta zajló csata a konszern költségoptimalizálási terve körül. Ennek egy újabb fejezetéhez érkezett a német vállalat, amikor Michael Schiebe termelési igazgató lényegében azzal fenyegette meg a dolgozókat, hogy nem egy, hanem két gyárat is érintet az üzembezárás Németorszában – írja az mbpassion.de. Ebben a csatában pedig Magyaroszág és a kecskeméti Mercedes-gyár is egyre többször merül fel érvéként a német menedzsment részéről.

Michael Schiebe a bremeni Mercedes gyárban
Michael Schiebe a bremeni Mercedes gyárban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kecskeméti gyár lehet a Mercedes vezetőinek aduásza

A német lap azt írja, hogy "Magyarországnak van egy aduásza a tarsolyában", ez pedig a kecskeméti Mercedes-üzem, ahol épp most növelte évi 400 ezer járműre a gyártási kapacitását a vállalat, Schiebe pedig egy interjúban egyértelművé tette, hogy

a magyarországi termelés költségei mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak a németországinál.

A vezető az alacsonyabb munka- és energiaköltségeket, a hosszabb munkaidőt, a kevesebb szabadnapot és a kevesebb betegszabadságot sorolta az okok közé.

Az alacsonyabb magyarországi munkabérekről, illetve a munkavállalók gyengébb érdekérvényesítő képességéről a Világgazdaságnak több szakszervezeti vezető is beszámolt. A kecskeméti gyár egyébként már régen nem számít mellékszereplőnek a német konszern termelési hálózatában: készül az elektromos C-osztály, hamarosan pedig az elektromos GLC gyártása is megkezdődhet. Utóbbit kizárólag Magyarországon gyártják majd, miközben a németországi üzemek teljesen kimaradnak a modell termeléséből.

Alig burkolt fenyegetés

WirtschaftsWoche értesülése szerint a Mercedes igazgatóságának egyik tagja egyértelművé tette az üzemi tanácsok képviselői előtt: 

ha nem sikerül leszorítani a bérköltségeket, új gyár létesülhet Kelet-Európában, amivel egy németországi üzem feleslegessé válhat.

Az egyik bennfentes „fenyegetésnek”, egy másik pedig nyílt zsarolásnak nevezte a közlést. A vállalat hivatalosan nem erősítette meg az információt, de nem is cáfolta azt.

A konfliktus azonban nem csupán egyetlen gyár jövőjét érinti. Amennyiben a vita elmérgesedik, a beszámolók szerint nemcsak egy összeszerelő üzem – például Rastatt vagy Bréma – kerülhet veszélybe, hanem azok az alkatrészgyárak is, amelyek nélkül a termelés nem működhet. Ezek között Untertürkheim és Hamburg neve is felmerült. Egy esetleges új kelet-európai üzem helyszíneként a romániai Szászsebes neve is felmerült, ahol egyes számítások szerint a termelési költségek akár 82 százalékkal alacsonyabbak lehetnek a németországi szinteknél.

Több munka változatlan bérért

Az egyik legnagyobb ellenállást kiváltó terv a a heti munkaidőt 35 óráról 40 órára emelése változatlan fizetés mellett. A karácsonyi bónusz, illetve a szabadságpénz is veszélybe kerülhet, miközben egy juttatást már meg is szüntettek. Martin Brudermüller, a felügyelőbizottság elnöke mindezt „teljes mértékben elfogadhatónak” tartja.

Az IG Metall szakszervezet és az üzemi tanács természetesen másként látja a helyzetet. Érvelésük szerinta munkaidő béremelés nélküli meghosszabbítása jogilag csak igazolt gazdasági szükséghelyzet esetén lenne indokolható, nem pedig egyszerű költségcsökkentési eszközként a normál működés során.

Feszült hangulat

A rastatti üzemben feszült lehetett a hangulat, ahol Schiebe látszólag jókedvűen ünnepelte az új GLA sorozatgyártásának elindulását. Mindeközben a dolgozó attól tartanak, hogy az üzem legrosszabb esetben akár be is zárhat.

A számítások szerint a rastatti gyár bezárása még annak ellenére is gazdaságos lehetne, hogy a Mercedes nemrég jelentős összegű beruházást hajtott végre a telephelyen.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Harald Wilhelm pénzügyi igazgató nemrégiben azt állította, hogy nincs napirenden egyetlen németországi gyár bezárása sem ,ezt pedig a munkavállalók ígéretként értelmezték.

A Mercedes mozgásterét ugyanakkor jelentősen korlátozza, hogy a vállalat szerződésben vállalt foglalkoztatási garanciája 2035-ig védi a dolgozókat, így egy esetleges üzembezárásnak komoly jogi korlátai is vannak.

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