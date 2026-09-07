Az AfD-s kiütés után itt az utolsó szög Merz koporsójában: a lehető legrosszabbkor jöttek ezek az adatok – rémisztő, ami a német ipari termeléssel történik

A német ipari termelés közel egy éve nem látott mértékben csökkent, ami váratlan megtorpanást jelent Európa legnagyobb gazdaságának kilábalásában. Az elmúlt két hónap kedvező jelei után ez újabb csapás a tegnap történelmi vereséget elszenvedő kereszténydemokraták, és kancellárjuk, Friedrich Merz számára.

Teljes kudarc Merz német kancellár gazdaságpolitikája / Fotó: AFP

A termelés júliusban 1,1 százalékkal esett vissza – közölte hétfőn a Destatis.

A Bloomberg felmérésében megkérdezett közgazdászok ezzel szemben 0,2 százalék növekedésre számítottak.

A júniusi adatot, amely eredetileg enyhe emelkedést jelzett, nullára módosították.

A német ipari termelés 2025 augusztusa óta a legnagyobb mértékben csökkent / Fotó: Destatis

A visszaesés elsősorban az autóipari termelés csökkenésének tudható be; a statisztikai hivatal szerint az ágazatban többhetes termelési leállás történt.

A kevésbé ingadozó háromhavi átlag ugyanakkor 0,4 százalékkal meghaladta az előző időszak szintjét.

A Bundesbank korábban optimista volt Merz gazdaságpolitikájával kapcsolatban

A jelentés jól szemlélteti, milyen rögös út áll Németország előtt, miközben megpróbál kilábalni az évek óta tartó gazdasági gyengélkedésből. A közelmúlt kedvező adatai nyomán ugyanakkor

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke a múlt héten azt mondta, hogy a gazdaság idén akár 1 százalékkal is bővülhet, ami kétszerese a mindössze három hónappal korábbi előrejelzésnek.

A közlekedési és egyéb állami infrastruktúra helyreállítását, a hadsereg újjáépítését és az ország digitális jövőjébe irányuló beruházásokat célzó erőfeszítések támogatásával a gazdasági növekedés a második negyedévben a vártnál erősebbnek bizonyult, és várhatóan tovább gyorsul.

A gyáripari megrendelések júliusi, sorozatban harmadik havi növekedése rövid távon tovább erősítheti a lendületet. Miközben különösen a hajó-, vonat- és repülőgépgyártók profitáltak a növekvő keresletből, az autóipar továbbra is nehézségekkel küzdött.

Jól mutatják ennek súlyosságát a Volkswagen legújabb intézkedései, amelyekkel a vállalat

a csökkenő kínai értékesítésekre,

a magas költségekre és

a kihasználatlan gyártókapacitásokra próbál reagálni.

A felügyelőbizottság a múlt héten támogatásáról biztosított egy átfogó szerkezetátalakítási programot, amely további 50 ezer munkahely megszüntetését irányozza elő – ezek mintegy felét Németországban.