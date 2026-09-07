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német ipar
AfD
Friedrich Merz
ipari termelés

Az AfD-s kiütés után itt az utolsó szög Merz koporsójában: a lehető legrosszabbkor jöttek ezek az adatok – rémisztő, ami a német ipari termeléssel történik

Váratlanul bezuhant júliusban a német ipari termelés, holott az elemzők már épp elkezdtek reménykedni a kilábalásban. Friedrich Merz kancellár és pártja, a kereszténydemokraták számára a közelgő tartományi választások előtt a legrosszabbkor jött ez az adat.
D. GY.
2026.09.07., 12:35

A német ipari termelés közel egy éve nem látott mértékben csökkent, ami váratlan megtorpanást jelent Európa legnagyobb gazdaságának kilábalásában. Az elmúlt két hónap kedvező jelei után ez újabb csapás a tegnap történelmi vereséget elszenvedő kereszténydemokraták, és kancellárjuk, Friedrich Merz számára.

Merz
Teljes kudarc Merz  német kancellár gazdaságpolitikája / Fotó: AFP
  • A termelés júliusban 1,1 százalékkal esett vissza – közölte hétfőn a Destatis. 
  • A Bloomberg felmérésében megkérdezett közgazdászok ezzel szemben 0,2 százalék növekedésre számítottak. 
  • A júniusi adatot, amely eredetileg enyhe emelkedést jelzett, nullára módosították.
German Industrial Production Fell Most Since August 2025
A német ipari termelés 2025 augusztusa óta a legnagyobb mértékben csökkent / Fotó: Destatis

A visszaesés elsősorban az autóipari termelés csökkenésének tudható be; a statisztikai hivatal szerint az ágazatban többhetes termelési leállás történt.

A kevésbé ingadozó háromhavi átlag ugyanakkor 0,4 százalékkal meghaladta az előző időszak szintjét.

A Bundesbank korábban optimista volt Merz gazdaságpolitikájával kapcsolatban

A jelentés jól szemlélteti, milyen rögös út áll Németország előtt, miközben megpróbál kilábalni az évek óta tartó gazdasági gyengélkedésből. A közelmúlt kedvező adatai nyomán ugyanakkor 

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke a múlt héten azt mondta, hogy a gazdaság idén akár 1 százalékkal is bővülhet, ami kétszerese a mindössze három hónappal korábbi előrejelzésnek.

A közlekedési és egyéb állami infrastruktúra helyreállítását, a hadsereg újjáépítését és az ország digitális jövőjébe irányuló beruházásokat célzó erőfeszítések támogatásával a gazdasági növekedés a második negyedévben a vártnál erősebbnek bizonyult, és várhatóan tovább gyorsul.

A gyáripari megrendelések júliusi, sorozatban harmadik havi növekedése rövid távon tovább erősítheti a lendületet. Miközben különösen a hajó-, vonat- és repülőgépgyártók profitáltak a növekvő keresletből, az autóipar továbbra is nehézségekkel küzdött.

Jól mutatják ennek súlyosságát a Volkswagen legújabb intézkedései, amelyekkel a vállalat 

  • a csökkenő kínai értékesítésekre, 
  • a magas költségekre és 
  • a kihasználatlan gyártókapacitásokra próbál reagálni. 

A felügyelőbizottság a múlt héten támogatásáról biztosított egy átfogó szerkezetátalakítási programot, amely további 50 ezer munkahely megszüntetését irányozza elő – ezek mintegy felét Németországban. 

Beütött a közel-keleti válság

Bár a feldolgozóipari termelés a második negyedévben az emelkedő energiaárak ellenére viszonylag ellenállónak bizonyult, a Közel-Keleten zajló konfliktus következményei most egyre súlyosabb terhet jelentenek 

– közölte hétfőn a gazdasági minisztérium. „Összességében ezért továbbra is visszafogottak a kilátások arra, hogy az év hátralévő részében szélesebb körű élénkülés következzen be az ipari tevékenységben.”

Joerg Kraemer, a Commerzbank vezető közgazdásza szintén kiemelte, hogy az autóipari egyszeri hatástól megtisztítva az ipari termelés továbbra is alacsony szinten stagnál. 

Nem lesz erőteljes gazdasági fellendülés mindaddig, amíg a szövetségi kormány nem javít az ország megtépázott üzleti környezetén, és nem élénkülnek a vállalati beruházások

 – mondta.

Az ilyen jellegű gazdasági nehézségek hozzájárultak a radikális jobboldali politikai erők támogatottságának növekedéséhez. A kelet-németországi Szász-Anhaltban az Alternatíva Németországért (AfD) a hétvégén fölényesen legyőzte Friedrich Merz kancellár kereszténydemokratáit.

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