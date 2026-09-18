Nagyon félhet Friedrich Merz a vasárnapi választási eredményektől: Németország árplafont vezethet be az üzemanyagokra, közel a megállapodás
Új üzemanyagár-csökkentésről tárgyal a német kormány, a tervek szerint az energiaadót ismét 17 centtel mérsékelnék. Az asztalon egy olyan csomag is szerepel, amely kedvezményt és államilag meghatározott üzemanyagár-plafont is tartalmazna, mivel Friedrich Merz látszólag nagyon aggódik a hétvégi tartományi választások miatt.
Újra beavatkozna a német kormány az üzemanyagárakba, hogy enyhítse a lakosság terheit. A Welt értesülései alapján a koalíciós tárgyalásokon egy olyan csomag körvonalazódik, amelyben az üzemanyagra rakódó energiaadó mérséklése és egy államilag meghatározott árplafon is szerepelhet.
Merz kormánya futólépésben vetné be a mentőcsomagot
A tárgyalások egyik központi eleme az energiaadó csökkentése. A koalícióhoz közeli források szerint az adóterhelést literenként akár 17 centtel is mérsékelhetnék, ami közvetlenül megjelenhetne a benzin és a dízel árában.
A német kormány ugyanakkor nem állna meg az adókedvezménynél. A tervek között egy üzemanyagár-plafon is szerepel, amelynek szintjét az olaj világpiaci árának változásához igazítanák. Hasonló megoldásokra Belgiumban és Luxemburgban is van példa.
A konstrukció részleteiről még zajlanak az egyeztetések, és a finanszírozás jelenti az egyik legnagyobb akadályt. A szövetségi kormány azt szeretné, hogy a tartományok is vállaljanak részt a több milliárd eurós költségekből. A gazdasági minisztérium szerint egyelőre nincs megállapodás.
A Bild korábbi értesülése szerint már konkrét javaslatcsomag van a tárgyalóasztalon, amely az üzemanyagkedvezményt és az árplafont is tartalmazza.
A mostani egyeztetések azért is fontosak, mert Friedrich Merz német kancellár kedden már bejelentette, hogy a magas üzemanyagárak miatt adócsökkentő intézkedéseket készítenek elő.
Németország nem először nyúl ehhez az eszközhöz. Május elejétől június végéig már érvényben volt egy üzemanyagkedvezmény, amelynek költsége a szövetségi kormány számára mintegy 1,6 milliárd eurót tett ki. A mostani konstrukció finanszírozása ezért különösen érzékeny kérdés a szövetségi és a tartományi kormányok között.
Az időzítés politikailag sem mellékes: vasárnap Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben is tartományi választást tartanak. A kormány számára így egyszerre jelent gazdasági és politikai kihívást, hogy a magas üzemanyagárak miatt növekvő lakossági terhekre olyan megoldást találjon, amelynek költségeit a költségvetés és a tartományok is vállalni tudják.
Az utolsó előtti döfést kapta meg Merz: már csak egy gyors döntésben reménykedhet a vasárnapi választás előtt
Az energiaválság óta nem pörögtek úgy az árak Németországban, mint most: a vasárnap a tartományi választásokra sereglőknek egy ezt megerősítő pénteki bejelentés lesz az utolsó "statisztikai" emléke. Az üzemanyagárak száguldása azonban erre amúgy is emlékeztet mindenkit, és ha nem jelentenek be gyorsan egy kompenzáló intézkedést, az vasárnap akár Friedrich Merz kancellár székébe is kerülhet.