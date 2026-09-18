Nagyon félhet Friedrich Merz a vasárnapi választási eredményektől: Németország árplafont vezethet be az üzemanyagokra, közel a megállapodás

Új üzemanyagár-csökkentésről tárgyal a német kormány, a tervek szerint az energiaadót ismét 17 centtel mérsékelnék. Az asztalon egy olyan csomag is szerepel, amely kedvezményt és államilag meghatározott üzemanyagár-plafont is tartalmazna, mivel Friedrich Merz látszólag nagyon aggódik a hétvégi tartományi választások miatt.

Friedrich Merz német kancellár már kedden adócsökkentést ígért a magas üzemanyagárak miatt, most pedig körvonalazódik az intézkedés részletes terve / Fotó: AFP

Újra beavatkozna a német kormány az üzemanyagárakba, hogy enyhítse a lakosság terheit. A Welt értesülései alapján a koalíciós tárgyalásokon egy olyan csomag körvonalazódik, amelyben az üzemanyagra rakódó energiaadó mérséklése és egy államilag meghatározott árplafon is szerepelhet.

Merz kormánya futólépésben vetné be a mentőcsomagot

A tárgyalások egyik központi eleme az energiaadó csökkentése. A koalícióhoz közeli források szerint az adóterhelést literenként akár 17 centtel is mérsékelhetnék, ami közvetlenül megjelenhetne a benzin és a dízel árában.

A német kormány ugyanakkor nem állna meg az adókedvezménynél. A tervek között egy üzemanyagár-plafon is szerepel, amelynek szintjét az olaj világpiaci árának változásához igazítanák. Hasonló megoldásokra Belgiumban és Luxemburgban is van példa.

A konstrukció részleteiről még zajlanak az egyeztetések, és a finanszírozás jelenti az egyik legnagyobb akadályt. A szövetségi kormány azt szeretné, hogy a tartományok is vállaljanak részt a több milliárd eurós költségekből. A gazdasági minisztérium szerint egyelőre nincs megállapodás.

A Bild korábbi értesülése szerint már konkrét javaslatcsomag van a tárgyalóasztalon, amely az üzemanyagkedvezményt és az árplafont is tartalmazza.

A mostani egyeztetések azért is fontosak, mert Friedrich Merz német kancellár kedden már bejelentette, hogy a magas üzemanyagárak miatt adócsökkentő intézkedéseket készítenek elő.

Németország nem először nyúl ehhez az eszközhöz. Május elejétől június végéig már érvényben volt egy üzemanyagkedvezmény, amelynek költsége a szövetségi kormány számára mintegy 1,6 milliárd eurót tett ki. A mostani konstrukció finanszírozása ezért különösen érzékeny kérdés a szövetségi és a tartományi kormányok között.