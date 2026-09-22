Merz nem csak hazai pályán hever romokban, Brüsszelben sem veszik semmibe - kétezer milliárd eurós EU-alku kerülhet veszélybe

Friedrich Merz politikai gondjai bizonytalanságba taszították az uniós költségvetési napirendet; Brüsszelben hónapokig tartó bizonytalanságra készülnek a német kancellár politikai jövőjét illetően.

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem.. von der Leyen megerősödött, Merz megroppant / Fotó: AFP

A legközvetlenebb aggodalom az EU által javasolt, 2 ezer milliárd eurós hétéves költségvetés sorsa. A Brüsszel által javasolt büdzsé számos területen váltott-vált ki hatalmas vitákat a tagállamok között; például a védelem, vagy a mezőgzdasági támogatások tervezett átalakítása terén. Németország, az EU legnagyobb tagállama nélkül, amelynek határozottan támogatnia kellene a kompromisszumot – és ideális esetben annak kialakításában is vezető szerepet kellene vállalnia –, az év végéig sokkal nehezebb lesz megállapodásra jutni.

Brüsszeli diplomaták szerint Merz Kereszténydemokrata Uniója (CDU) a közelmúlt regionális választásain elszenvedett súlyos vereségei miatt az EU-nak újra kell gondolnia, hogy mit tud elérni a következő hónapokban.

„Merz nagy bajban van, és ennek nyilvánvalóan komoly hatása van” arra, hogy miről tudnak megállapodni az uniós vezetők – mondta egy magas rangú uniós tisztviselő.

Amikor az embernek aközött kell választania, hogy egy nagyon gyenge német kancellárral vagy egy vadonatúj német kancellárral dolgozzon együtt, egyik lehetőség sem jó

- tette hozzá.

Merz maradni akar

Amikor a múlt héten politikai jövőjével kapcsolatos kérdéseket kapott, Merz azt mondta, hogy fontos feladatok várnak rá, köztük az uniós költségvetésről szóló tárgyalások. Közölte, hogy „intenzíven egyeztet” arról, hogyan kezeljék a költségvetést olyan területeken, mint a versenyképesség, a védelem és az ellenálló képesség. A CDU első embere ragaszkodott ahhoz, hogy a két kelet-németországi tartományban elszenvedett súlyos választási vereségek után is kancellár és a Kereszténydemokraták vezetője kíván maradni.

Szász-Anhaltban a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) az e hónap elején tartott választáson az első helyen végzett, és most először próbál regionális kormányt alakítani.

A vasárnapi mecklenburg-elő-pomerániai választáson a CDU a párt 81 éves történetében először esett az 5 százalékos parlamenti küszöb alá.

Jövő áprilisban jöhet a francia jobbegyenes

Franciaországban az áprilisi választások után fennáll annak a lehetősége, hogy egy euroszkeptikus, jobboldali radikális elnök kerül az ország élére, miközben hasonló pártok erősödnek az olaszországi, spanyolországi és lengyelországi parlamenti választások előtt is. Az uniós vezetők arra figyelmeztettek, hogy

ha december végéig nem sikerül elfogadni a 2028–2034-es költségvetést, az EU-nak nem lesz jogalapja, hogy a 2028 januárjában esedékessé váló első kifizetéseket átutalja.

„Függetlenül attól, hogy ki van hatalmon [Németországban vagy máshol], ha az év végéig nem születik megállapodás, 2028. január 1-jétől nagyon csalódást keltő helyzetbe hoznánk az uniós költségvetés kedvezményezettjeit, ami komolyan érintené az Európai Unió hitelességét” – mondta Thomas Byrne, Írország uniós ügyekért felelős minisztere.