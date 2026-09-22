Merz nem csak hazai pályán hever romokban, Brüsszelben sem veszik semmibe - kétezer milliárd eurós EU-alku kerülhet veszélybe
Friedrich Merz politikai gondjai bizonytalanságba taszították az uniós költségvetési napirendet; Brüsszelben hónapokig tartó bizonytalanságra készülnek a német kancellár politikai jövőjét illetően.
A legközvetlenebb aggodalom az EU által javasolt, 2 ezer milliárd eurós hétéves költségvetés sorsa. A Brüsszel által javasolt büdzsé számos területen váltott-vált ki hatalmas vitákat a tagállamok között; például a védelem, vagy a mezőgzdasági támogatások tervezett átalakítása terén. Németország, az EU legnagyobb tagállama nélkül, amelynek határozottan támogatnia kellene a kompromisszumot – és ideális esetben annak kialakításában is vezető szerepet kellene vállalnia –, az év végéig sokkal nehezebb lesz megállapodásra jutni.
Brüsszeli diplomaták szerint Merz Kereszténydemokrata Uniója (CDU) a közelmúlt regionális választásain elszenvedett súlyos vereségei miatt az EU-nak újra kell gondolnia, hogy mit tud elérni a következő hónapokban.
„Merz nagy bajban van, és ennek nyilvánvalóan komoly hatása van” arra, hogy miről tudnak megállapodni az uniós vezetők – mondta egy magas rangú uniós tisztviselő.
Amikor az embernek aközött kell választania, hogy egy nagyon gyenge német kancellárral vagy egy vadonatúj német kancellárral dolgozzon együtt, egyik lehetőség sem jó
- tette hozzá.
Merz maradni akar
Amikor a múlt héten politikai jövőjével kapcsolatos kérdéseket kapott, Merz azt mondta, hogy fontos feladatok várnak rá, köztük az uniós költségvetésről szóló tárgyalások. Közölte, hogy „intenzíven egyeztet” arról, hogyan kezeljék a költségvetést olyan területeken, mint a versenyképesség, a védelem és az ellenálló képesség. A CDU első embere ragaszkodott ahhoz, hogy a két kelet-németországi tartományban elszenvedett súlyos választási vereségek után is kancellár és a Kereszténydemokraták vezetője kíván maradni.
Szász-Anhaltban a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) az e hónap elején tartott választáson az első helyen végzett, és most először próbál regionális kormányt alakítani.
A vasárnapi mecklenburg-elő-pomerániai választáson a CDU a párt 81 éves történetében először esett az 5 százalékos parlamenti küszöb alá.
Jövő áprilisban jöhet a francia jobbegyenes
Franciaországban az áprilisi választások után fennáll annak a lehetősége, hogy egy euroszkeptikus, jobboldali radikális elnök kerül az ország élére, miközben hasonló pártok erősödnek az olaszországi, spanyolországi és lengyelországi parlamenti választások előtt is. Az uniós vezetők arra figyelmeztettek, hogy
ha december végéig nem sikerül elfogadni a 2028–2034-es költségvetést, az EU-nak nem lesz jogalapja, hogy a 2028 januárjában esedékessé váló első kifizetéseket átutalja.
„Függetlenül attól, hogy ki van hatalmon [Németországban vagy máshol], ha az év végéig nem születik megállapodás, 2028. január 1-jétől nagyon csalódást keltő helyzetbe hoznánk az uniós költségvetés kedvezményezettjeit, ami komolyan érintené az Európai Unió hitelességét” – mondta Thomas Byrne, Írország uniós ügyekért felelős minisztere.
A költségvetésen túl Brüsszelnek azzal is meg kell küzdenie, hogy
- miként reagáljon Kína kereskedelmi fenyegetésére az EU gazdaságával szemben,
- hogy enyhítse a klímaszabályok terheit a nehéz helyzetben lévő vállalatokon,
- illetve hogyan tartsa fenn Ukrajna támogatását.
Egy magas rangú európai diplomata szerint
Németország hagyományosan azzal töltött be fontos szerepet, hogy felismerte, mikor jön el az a pillanat, amikor nekünk kell közbelépnünk, és meg kell olajoznunk a gépezetet, amikor az elakad.
„Most pedig egyértelmű, hogy Merz erre nem képes” – tette hozzá. Egy másik magas rangú uniós tisztviselő szerint Merz „összeomlása olyan gyors volt”, hogy „senki sem gondolja, hogy meg tudja menteni ezt a helyzetet”.
A gyakorlatban ez azt jelenti – tette hozzá –, hogy Merz már nem tudja „betölteni azt a szerepet, amelyet egy német kancellárnak be kellene töltenie”.
Von der Leyen tovább erősödött Merz megroppanásával
A másik kulcspozícióban lévő német, az európai bizottsági elnök Ursula von der Leyen – aki az áprilisi magyar választáson már megszabadult egy nehézsúlyú politikai ellenféltől – akadály nélkül menedzselheti végig az európai hatalmi kártyák újraelosztását a következő hónapokban. Friedrich Merz választási mizériája neki tulajdonképp most még jól is jön: az AfD és szövetségesei azonban veszélyt jelentenek hosszabb távra.
A hatalom-újraelosztásra a tavaszi francia választások előtt mindenképpen sort kerítenének, nehogy győzzön az AfD ottani megfelelője: ebben az esetben a már szintén meggyengült Emmanuel Macron helyett egy erős beleszólóval kellene zöldágra vergődnie Brüsszel urának a hatalomelosztásban.
Ki vezeti majd a fukarokat?
Eddig a (mindenkori) német kancellár vezette azoknak a pénzügyileg takarékos tagállamoknak a csoportját, amelyek „több száz milliárd euróval” akarják csökkenteni az Európai Bizottság által eredetileg javasolt 2 ezer milliárd eurós költségvetést.
A tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy két forgatókönyv képzelhető el:
- vagy Merz gyengül meg annyira, hogy képtelen lesz merész döntéseket hozni,
- vagy egy új kancellár érkezik, új csapattal és új megközelítéssel, akinek hónapokra lehet szüksége ahhoz, hogy beilleszkedjen és képes legyen érdemi befolyást gyakorolni.
Nem gondolom, hogy egyhamar nagyobb rugalmasságot látnánk a német oldalon
– mondta egy uniós tisztviselő, az EU költségvetésére és más gazdaságpolitikai kérdésekre utalva.