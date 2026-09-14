Százmillió euróért vették a románok az új metrókat, két éve nem szállítanak utast – az egyik szerelvényt már Franciaországban vizsgálja az Alstom, ők sem tudják megjavítani
Két évvel az első szerelvények leszállítása után továbbra sem szállítanak utasokat azok az Alstom-metrók, amelyeket a bukaresti 5-ös metróvonalra vásárolt a Metrorex. A 13 új vonat még mindig tesztelés alatt áll, a késés miatt kiszabott kötbér pedig már elérte a 62 millió eurót. A metróvállalat és a gyártóhoz közeli források szerint az engedélyezési folyamat zajlik, a szakszervezet viszont komoly műszaki problémákról beszél.
Szakszervezet: az új metrószerelvények egyelőre nem teljesítik a szerződésben előírt paramétereket
A korábbi bukaresti metróbeszerzéseknél is komoly késedelmek adódtak, Marian Artimon, a Metrorex szakszervezeti vezetője ennek kapcsán elmondta:
- a Bombardier szerelvényei hat hónappal a leszállítás után szállítottak utasokat,
- a CAF vonatainál pedig kilenc hónapig tartott az üzembehelyezés,
utóbbiaknál a peronok átalakítása okozott késedelmet. Artimon azt állítja, hogy az új vonatok egyelőre nem teljesítik a szerződésben előírt paramétereket. Elmondása szerint egyes szerelvények el sem tudtak indulni, és problémák jelentkeztek a szoftverrel is, amelyet állítása szerint Indiában fejlesztettek.
A szakszervezeti vezető szerint a 13 vonat egyikét Franciaországba vitték, ám ott sem sikerült működőképessé tenni.
A bukaresti metróhálózat üzemeltetője áprilisban az Economica.nettel azt közölte, hogy az Alstom által az 5-ös vonalra gyártott szerelvények tesztelése folyamatban van. A gyártónak pedig meg kell szereznie a vasúti műszaki engedélyt, mielőtt a vonatok utasforgalomba állhatnak.
Tavaly májusban az Alstom bejelentette, hogy a Metropolis Ilfov szerelvény először közlekedett az 5-ös vonalon. A próbafutásokat éjszaka, az utasforgalom befejezése után végezték a Metrorex és a román vasúti hatóság, az AFER képviselőinek jelenlétében.
Az Alstom vitatja, hogy kötbért kellene fizetnie
A csúszásnak ugyankkor komoly pénzügyi következményei is vannak, ugyanis a Metrorex áprilisi közlése szerint addig mintegy 62 millió euró késedelmi kötbért szabtak ki az Alstomra.
Ennek kifizetéséről azonban jogvita zajlik, mely kapcsán a Metrorex közölte, hogy a szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján igyekszik elérni a megállapodás teljesítését.
Az Alstom 2025 júliusában jelentette be, hogy a tizedik, Bihor nevű vonat is megérkezett a berceni telephelyre, a Brașov nevű következő egységet pedig még ugyanannak a hónapnak a végére várták Romániába.
A Metrorex 2020-ban kötött szerződést az Alstommal 13 új metrószerelvény beszerzésére, amelyeket az 5-ös vonalon állítanának forgalomba. Az alapmegállapodás értéke meghaladja a 100 millió eurót. A szerződés további 17 vonat megrendelésére is lehetőséget biztosít, ha a Metrorex lehívná a teljes opciót, a projekt összértéke elérhetné a 240 millió eurót.
Nem ez az első eset idén, hogy Románia lukrafutott az Alstommal. Augusztusban megírtuk: keleti szomszédunk 90 millió euróért 16 Traxx mozdonyt vásárolt a francia cégtől, ám a vasúti pályák sok helyen egyszerűen alkalmatlannak bizonyultak, hogy A problémát a mozdonyok fedélzeti ETCS-berendezése és a CFR pályaoldali biztosító- és jelzőberendezései közötti kompatibilitás okozza, ugyanis az ultramodern mozdonyokat az ultramodern jelző- és vonatbefolyásoló berendezések állítják meg, amelyek a CFR hálózatán sehol sem működnek.