Százmillió euróért vették a románok az új metrókat, két éve nem szállítanak utast – az egyik szerelvényt már Franciaországban vizsgálja az Alstom, ők sem tudják megjavítani

Két évvel az első szerelvények leszállítása után továbbra sem szállítanak utasokat azok az Alstom-metrók, amelyeket a bukaresti 5-ös metróvonalra vásárolt a Metrorex. A 13 új vonat még mindig tesztelés alatt áll, a késés miatt kiszabott kötbér pedig már elérte a 62 millió eurót. A metróvállalat és a gyártóhoz közeli források szerint az engedélyezési folyamat zajlik, a szakszervezet viszont komoly műszaki problémákról beszél.

Még mindig csak tesztelik az Alstom új metrószerelvényeit Bukarestben. / Fotó: Economica.net

Szakszervezet: az új metrószerelvények egyelőre nem teljesítik a szerződésben előírt paramétereket

A korábbi bukaresti metróbeszerzéseknél is komoly késedelmek adódtak, Marian Artimon, a Metrorex szakszervezeti vezetője ennek kapcsán elmondta:

a Bombardier szerelvényei hat hónappal a leszállítás után szállítottak utasokat,

a CAF vonatainál pedig kilenc hónapig tartott az üzembehelyezés,

utóbbiaknál a peronok átalakítása okozott késedelmet. Artimon azt állítja, hogy az új vonatok egyelőre nem teljesítik a szerződésben előírt paramétereket. Elmondása szerint egyes szerelvények el sem tudtak indulni, és problémák jelentkeztek a szoftverrel is, amelyet állítása szerint Indiában fejlesztettek.

A szakszervezeti vezető szerint a 13 vonat egyikét Franciaországba vitték, ám ott sem sikerült működőképessé tenni.

A bukaresti metróhálózat üzemeltetője áprilisban az Economica.nettel azt közölte, hogy az Alstom által az 5-ös vonalra gyártott szerelvények tesztelése folyamatban van. A gyártónak pedig meg kell szereznie a vasúti műszaki engedélyt, mielőtt a vonatok utasforgalomba állhatnak.

Tavaly májusban az Alstom bejelentette, hogy a Metropolis Ilfov szerelvény először közlekedett az 5-ös vonalon. A próbafutásokat éjszaka, az utasforgalom befejezése után végezték a Metrorex és a román vasúti hatóság, az AFER képviselőinek jelenlétében.

Az Alstom vitatja, hogy kötbért kellene fizetnie

A csúszásnak ugyankkor komoly pénzügyi következményei is vannak, ugyanis a Metrorex áprilisi közlése szerint addig mintegy 62 millió euró késedelmi kötbért szabtak ki az Alstomra.

Ennek kifizetéséről azonban jogvita zajlik, mely kapcsán a Metrorex közölte, hogy a szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján igyekszik elérni a megállapodás teljesítését.

Az Alstom 2025 júliusában jelentette be, hogy a tizedik, Bihor nevű vonat is megérkezett a berceni telephelyre, a Brașov nevű következő egységet pedig még ugyanannak a hónapnak a végére várták Romániába.