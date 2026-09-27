A munkánkat féltjük tőle, de az MI több mumusnál: sorra jönnek az áttörések, ez már forradalom – a robotok „társszerzővé" váltak

Miközben a mesterséges intelligenciáról szóló vita jelentős része arról szól, hogy hány munkahelyet szüntethet meg, a technológia már most kézzelfogható eredményeket hoz az orvoslásban, a tudományban és a mindennapi munkában. S bár a munkaerőpiac átszerveződése jogos félelem, az MI már elkezdte bebizonyítani, hogy megfelelő használat mellett forradalmi eszközzé válhat az emberiség számára.

Tömeges elbocsátásokat jósoltak az MI miatt, helyette óriási tudományos áttörésekhez vezetett a technológia / Fotó: Summit Art Creations

Az MI-ről szóló vita gyakran egyetlen kérdés körül forog: elveszi-e az emberek munkáját. Egy szeptemberi Gallup-felmérés szerint az amerikai munkavállalók 27 százaléka tart attól, hogy a technológia miatt feleslegessé válik a munkája, ami rekordnak számít, és nagyjából kétszerese a 2017-es aránynak.

Rossz helyen keresik az MI legnagyobb hatását az emberiségre

A friss kutatások azonban egyelőre nem támasztják alá a tömeges, gazdaságméretű MI-miatti állásvesztés forgatókönyvét:

egy 2026-os, dán munkaerőpiaci adatokon alapuló kutatás nem talált kimutatható hatást a keresetekre vagy a ledolgozott órákra, miközben más vizsgálatok szerint az MI terjedése átalakítja a munkafolyamatokat és új feladatokat hoz létre.

Ugyanakkor a Stanford kutatói már találtak kedvezőtlen foglalkoztatási hatásokat a fiatal, 22-25 év közötti munkavállalóknál a leginkább MI-érintett munkakörökben, vagyis a kép ennél összetettebb.

A valódi áttörések közben máshol történnek. A 2024-es kémiai Nobel-díj egyik felét Demis Hassabis és John Jumper kapta a fehérjeszerkezetek előrejelzését lehetővé tevő AlphaFold fejlesztéséért. A rendszer radikálisan felgyorsította a fehérjék háromdimenziós szerkezetének előrejelzését, és 2022-ben csaknem 200 millió ismert fehérjéhez tettek közzé szerkezeti előrejelzéseket.

Ezeket azóta világszerte kutatók milliói használják.

Ennek a gyógyszerfejlesztésben is lehet jelentősége. Egy 2025-ben a Nature Medicine szaklapban közölt randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatban egy generatív MI segítségével felfedezett gyógyszert, a rentosertibet vizsgálták idiopátiás tüdőfibrózisban szenvedő betegeknél. A legmagasabb dózist kapó csoportban javult a betegek tüdőfunkciója, miközben a placebocsoportban romlást mértek.