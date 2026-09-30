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Az utolsó pillanatban jött az amerikai döntés: megmenekült a szerb olajóriás, a Mol előtt is nyitva maradt az ajtó

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Újabb egy hónap haladékot kapott a szerb NIS: az amerikai OFAC október 30-ig meghosszabbította a társaság működési engedélyét, így a pancsovai finomító tovább dolgozhat. A döntés a Mol számára is kulcsfontosságú, mert a szerb kormány szerint a magyar olajtársaság és az amerikai hatóság között tovább folynak az egyeztetések a történelmi jelentőségű felvásárlásról.
VG
2026.09.30, 21:07

Újabb harminc napot nyert a szerb NIS és vele együtt a Mol történelmi jelentőségű felvásárlási terve: az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonokat Ellenőrző Hivatala, az OFAC október 30-ig meghosszabbította a szankciók alóli működési engedélyt. A döntés lehetővé teszi, hogy tovább működjön a pancsovai olajfinomító, miközben a szerb kormány szerint az amerikai hatóság és a Mol közötti egyeztetések is folytatódnak. 

Az utolsó pillanatban jött az amerikai döntés: megmenekült a szerb olajóriás, a Mol előtt is nyitva maradt az ajtó
Az utolsó pillanatban jött az amerikai döntés: megmenekült a szerb olajóriás, a Mol előtt is nyitva maradt az ajtó / Fotó: Adam Radosavljevic

Ez különösen fontos fejlemény azok után, hogy néhány nappal korábban már felmerült: Szerbia akár maga is megpróbálhatná megszerezni az orosz tulajdonrészt a magyar olajtársaság elől. Dubravka Dedovic Handanovic, a technikai ügyvezető szerb kormány bányászati és energiaügyi minisztere közölte, hogy 

az OFAC újabb egy hónappal meghosszabbította a NIS működési engedélyét.

A döntés nélkül a szerb olajvállalat működése ismét közvetlen veszélybe került volna az amerikai szankciók miatt. Az engedély azonban október 30-ig biztosítja, hogy a pancsovai finomító tovább működhessen, és maximális mennyiségben állíthasson elő dízelt, benzint, kerozint és fűtőolajat.

A szerb kormány számára ez különösen fontos a téli szezon előtt. Dedovic Handanovic szerint az ország energiaellátása jelenleg több oldalról is nyomás alatt áll: a geopolitikai helyzet mellett emelkednek az energiaárak, nehezebbek a logisztikai feltételek, alacsony a Duna vízállása, és problémák vannak az olajtermékek importjával is. Belgrád ezért már 5000 tonna dízelt engedett ki az állami tartalékokból, miközben hónapok óta csökkentett jövedéki adóval próbálja fékezni az árakat – írja a szerb Euronews.

A Mol továbbra is játékban van

Dedovic Handanovic közlése szerint tovább folynak az egyeztetések az OFAC és a magyar olajtársaság között a tranzakcióról, és ezek lezárásához még időre van szükség. A szerb fél szerint a részvényesek közötti megállapodás rá eső részét már rendezte arra az esetre, ha a Mol átveszi a NIS-t, és az Egyesült Államok is jóváhagyja az ügyletet.

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy néhány nappal korábban Alekszandr Vulin volt szerb miniszterelnök-helyettes arról beszélt az orosz RIA hírügynökségnek, hogy Szerbia szükség esetén maga is megvásárolhatná az orosz részesedést, így a NIS nem kerülne sem magyar, sem más külföldi kézbe.

A nyilatkozat komoly bizonytalanságot okozott, hiszen addig úgy tűnt, hogy a Mol az egyetlen valódi vevőjelölt. Az új szerb kormányzati közlés azonban egyelőre nem arra utal, hogy a magyar vállalatot kigolyózták volna az üzletből. Éppen ellenkezőleg: Belgrád továbbra is úgy beszél a Mol általi átvételről, mint reális forgatókönyvről.

Az évszázad olajüzlete még nem dőlt el

A Mol januárban állapodott meg a Gazprom Nyefttel a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének lehetséges megvásárlásáról. A szerb társaság stratégiai jelentőségű: az ország egyetlen nagy olajfinomítóját működteti Pancsován, évi 4,8 millió tonnás kapacitással, és több mint 400 töltőállomásból álló hálózattal rendelkezik a Balkánon.

Egy sikeres felvásárlással a Mol Szlovákiától az Adria térségéig tovább erősíthetné pozícióját az olajfeldolgozásban és az üzemanyag-kereskedelemben. 

A tranzakció értékét korábban 1–2 milliárd euró közötti összegre becsülték.

Az üzlethez azonban továbbra is szükség van az amerikai OFAC jóváhagyására. A NIS azért került szankciós helyzetbe, mert többségi orosz tulajdonban áll, Washington pedig az orosz részesedés teljes kivonását várja el. Az október 30-ig meghosszabbított engedély ezért most időt nyert az üzletnek.

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