Újabb harminc napot nyert a szerb NIS és vele együtt a Mol történelmi jelentőségű felvásárlási terve: az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonokat Ellenőrző Hivatala, az OFAC október 30-ig meghosszabbította a szankciók alóli működési engedélyt. A döntés lehetővé teszi, hogy tovább működjön a pancsovai olajfinomító, miközben a szerb kormány szerint az amerikai hatóság és a Mol közötti egyeztetések is folytatódnak.

Az utolsó pillanatban jött az amerikai döntés: megmenekült a szerb olajóriás, a Mol előtt is nyitva maradt az ajtó / Fotó: Adam Radosavljevic

Ez különösen fontos fejlemény azok után, hogy néhány nappal korábban már felmerült: Szerbia akár maga is megpróbálhatná megszerezni az orosz tulajdonrészt a magyar olajtársaság elől. Dubravka Dedovic Handanovic, a technikai ügyvezető szerb kormány bányászati és energiaügyi minisztere közölte, hogy

az OFAC újabb egy hónappal meghosszabbította a NIS működési engedélyét.

A döntés nélkül a szerb olajvállalat működése ismét közvetlen veszélybe került volna az amerikai szankciók miatt. Az engedély azonban október 30-ig biztosítja, hogy a pancsovai finomító tovább működhessen, és maximális mennyiségben állíthasson elő dízelt, benzint, kerozint és fűtőolajat.

A szerb kormány számára ez különösen fontos a téli szezon előtt. Dedovic Handanovic szerint az ország energiaellátása jelenleg több oldalról is nyomás alatt áll: a geopolitikai helyzet mellett emelkednek az energiaárak, nehezebbek a logisztikai feltételek, alacsony a Duna vízállása, és problémák vannak az olajtermékek importjával is. Belgrád ezért már 5000 tonna dízelt engedett ki az állami tartalékokból, miközben hónapok óta csökkentett jövedéki adóval próbálja fékezni az árakat – írja a szerb Euronews.

A Mol továbbra is játékban van

Dedovic Handanovic közlése szerint tovább folynak az egyeztetések az OFAC és a magyar olajtársaság között a tranzakcióról, és ezek lezárásához még időre van szükség. A szerb fél szerint a részvényesek közötti megállapodás rá eső részét már rendezte arra az esetre, ha a Mol átveszi a NIS-t, és az Egyesült Államok is jóváhagyja az ügyletet.

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy néhány nappal korábban Alekszandr Vulin volt szerb miniszterelnök-helyettes arról beszélt az orosz RIA hírügynökségnek, hogy Szerbia szükség esetén maga is megvásárolhatná az orosz részesedést, így a NIS nem kerülne sem magyar, sem más külföldi kézbe.