Ukrajna ráfordul a télre: magyar energetikai cégekkel kötött stratégiai megállapodást a Naftogaz - a Mol sem marad ki

Több régiós ország vállalataival, köztük magyar energetikai cégekkel is stratégiai megállapodást kötött az ukrán Naftogaz a Kárpátok Nyolca hétvégén zajló csúcstalálkozóján. Az együttműködés célja az ukrán téli energiaellátás biztonságának erősítése, valamint hosszabb távú regionális olaj- és gázipari együttműködés kialakítása – számolt be a megálapodásról az ukrán LB.ua hírportál.

A stratégiai megállapodást a Kárpátok Nyolca csúcstalálkozó keretében hozta tető alá a Naftogaz / Fotó: Naftogaz

Az ukrán gázipari társaság vezető lengyelországi, csehországi és magyar energiacégekkel lépett stratégiai együttműködésre.

Ezek fontos megállapodások, amelyek megerősíthetik Ukrajnát a tél előestéjén, és alapot teremthetnek a kárpáti régió országainak olaj- és gázszektorban a hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködésre

– jelentette be a szerződéseket a Naftogaz csoport.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az ukrán elnök kezdeményezésére létrehozott Kárpátok Nyolca együttműködés már most kézzelfogható eredményeket hoz.

Frissítés: Az Index cikkünk megjelenés után számolt be arról, hogy a Naftohaz és a Mol memorandumot írt alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények építéséről az ukrán–magyar határ közelében. Szerhij Fedorenko, a Naftohaz ügyvivő igazgatója úgy fogalmazott, a projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közötti, határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését.

A Naftohaz és a magyar Mol energetikai konszern memorandumot írt alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről Magyarországon, az ukrán–magyar határ közelében – közölte vasárnap az ukrán gáz- és olajipari vállalat a Telegram-oldalán.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyarországhoz 14,3 milliárd euró , vagyis jelenlegi árfolyamon mintegy 5200 milliárd forint értékű beruházási projektet kapcsolnak a frissen létrehozott Kárpátok Nyolca együttműködés szervezői. A nyolc ország közös fejlesztési listáján elsősorban energetikai, ipari és közlekedési beruházások szerepelnek, amelyek finanszírozásába uniós forrásokat és magántőkét is bevonnának.

A mostani bejelentés azért különösen érdekes magyar szempontból, mert az új C8-formátum az energiát és a határokon átnyúló infrastruktúrát kiemelt területként kezeli.