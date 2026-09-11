Nyaktörő iramban építi az energiatárolókat a hőség sokkolta európai közép és dél, a horvátok elénk vágnak, a lengyelek nem

Egyre nagyobb számban telepítenek akkumulátoros energiatároló-kapacitásokat Európa-szerte a már termelő napelemparkok mellé is a beruházók. Ennek oka, hogy a régióban csökkennek a napenergia segítségével megtermelt villamos energiából származó bevételek. Ez csak nálunk újdonság: Kína olyan mértékben Európa elé vágott, hogy ők épp most állnak le, nehogy összeomoljanak az árak.

Lebegő napelempark Németországban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A naperőművek bevételeit elsősorban a nehéz szabályozhatóság csökkenti, mivel telepített tárolókapacitás nélkül csak akkor képesek betáplálni a hálózatba, amikor a termelés környezeti feltételei adottak: azaz süt a nap.

Új trend hódít az európai naperőműveknél

A BloombergNEF adatai szerint több mint 300 európai napelemes projekt van folyamatban, amelyek összesen 24 gigawattnyi termelőkapacitást 18 gigawatt névleges teljesítményű akkumulátoros tárolókapacitással kapcsolnak össze. Az energiatárolók teljes kapacitása 55 gigawattóra.

Spanyolországban a napelemes termelést és villamosenergia-tárolást kombináló projektek tervezett kapacitása négyszeresére nőtt január óta.

Az ilyen típusú beruházásokat az egyre alacsonyabb megtérülés ösztönzi: a napsütéses csúcsidőszakokban − az egyre nagyobb konkurencia miatt − a naperőművek alacsonyabb hasznot tudnak realizálni.

A napelemes árkannibalizáció oka, hogy az erőművek termelése a napos órákban egyszerre ugrik meg, ez pedig lenyomja a nagykereskedelmi árakat. Ezt a telepített akkumulátoros tárolókapacitások részben képesek ellensúlyozni.

Szintén problémát okoz, hogy a fogyasztás jellemzően a késő délutáni és kora esti órákban emelkedik meg számottevően, ebben az időszakban a napelemek pedig már nem képesek teljes kapacitással működni.

Országonként eltérő ütemű a fejlődés

Az Egyesült Királyság messze vezeti az európai mezőnyt: a már működő és a fejlesztési fázisban lévő, napelemes termelést akkumulátoros tárolással kombináló projektek összesített kapacitása meghaladja a 13 gigawattot. A második helyen Spanyolország áll mintegy 9,5 gigawattal, míg Romániában körülbelül 5,5-6 gigawatt, Németországban pedig valamivel több mint 4 gigawatt kapacitás állhat hamarosan rendelkezésre.