Nyaktörő iramban építi az energiatárolókat a hőség sokkolta európai közép és dél, a horvátok elénk vágnak, a lengyelek nem
Egyre nagyobb számban telepítenek akkumulátoros energiatároló-kapacitásokat Európa-szerte a már termelő napelemparkok mellé is a beruházók. Ennek oka, hogy a régióban csökkennek a napenergia segítségével megtermelt villamos energiából származó bevételek. Ez csak nálunk újdonság: Kína olyan mértékben Európa elé vágott, hogy ők épp most állnak le, nehogy összeomoljanak az árak.
A naperőművek bevételeit elsősorban a nehéz szabályozhatóság csökkenti, mivel telepített tárolókapacitás nélkül csak akkor képesek betáplálni a hálózatba, amikor a termelés környezeti feltételei adottak: azaz süt a nap.
Új trend hódít az európai naperőműveknél
A BloombergNEF adatai szerint több mint 300 európai napelemes projekt van folyamatban, amelyek összesen 24 gigawattnyi termelőkapacitást 18 gigawatt névleges teljesítményű akkumulátoros tárolókapacitással kapcsolnak össze. Az energiatárolók teljes kapacitása 55 gigawattóra.
Spanyolországban a napelemes termelést és villamosenergia-tárolást kombináló projektek tervezett kapacitása négyszeresére nőtt január óta.
Az ilyen típusú beruházásokat az egyre alacsonyabb megtérülés ösztönzi: a napsütéses csúcsidőszakokban − az egyre nagyobb konkurencia miatt − a naperőművek alacsonyabb hasznot tudnak realizálni.
A napelemes árkannibalizáció oka, hogy az erőművek termelése a napos órákban egyszerre ugrik meg, ez pedig lenyomja a nagykereskedelmi árakat. Ezt a telepített akkumulátoros tárolókapacitások részben képesek ellensúlyozni.
Szintén problémát okoz, hogy a fogyasztás jellemzően a késő délutáni és kora esti órákban emelkedik meg számottevően, ebben az időszakban a napelemek pedig már nem képesek teljes kapacitással működni.
Országonként eltérő ütemű a fejlődés
Az Egyesült Királyság messze vezeti az európai mezőnyt: a már működő és a fejlesztési fázisban lévő, napelemes termelést akkumulátoros tárolással kombináló projektek összesített kapacitása meghaladja a 13 gigawattot. A második helyen Spanyolország áll mintegy 9,5 gigawattal, míg Romániában körülbelül 5,5-6 gigawatt, Németországban pedig valamivel több mint 4 gigawatt kapacitás állhat hamarosan rendelkezésre.
Bulgáriában, Horvátországban és Portugáliában nagyjából 2,5-3 gigawatt kapacitással rendelkezik a megvalósult és tervezett tárolós naperőmű-állomány, míg Görögországban ez az érték 1,7 gigawatt, Lengyelországban és Franciaországban pedig valamivel több mint 1 gigawatt.
Hazánk nem sokkal van lemaradva a maga megközelítőleg 1 gigawattos eredményével.
Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb országban a jelenleg működő rendszerek száma csak a töredéke a futó projektekének. Az Európai Unióban Spanyolország és Románia dominál, így ezekben a tagállamokban robbanásszerű fejlődés jöhet.
A horvátok nulláról indulva vágnak hirtelen elénk. Korábban Bulgária vágott elképesztő iramban Európa élére, pont időben ahhoz,l hogy hatalmasat keressenek a régió energiaproblémáin a hőségben és aszályban, amelyek miatt sorban kellett leállítani az esti termelésre is képes atomerőművi reaktorokat.
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Ez elment vadászni, ez meglőtte... és ez az iciri-piciri mind megette. Napelemek, atomerőművek – Európa elrontotta, a románok és a magyarok épp megszenvedik, egy kis ország pedig lefölözi a hasznot – román szakértő, európai szintű tekintély mondta el.
Mit hozhat a jövő?
A kombinált naperőmű projektek egyelőre az európai energiaipar viszonylag kisebb, de gyorsan növekvő szegmensét jelentik. Az előrejelzések szerint az idén Európában megépülő rendszerek mintegy 7 százaléka már akkumulátoros energiatárolóval együtt valósul meg, szemben a tavalyi 3 százalékkal.
Ez Kínához és az Egyesült Államokhoz képest továbbra is alacsony arány.
Az Egyesült Államokban 2025-ben az új naperőművek 37 százalékához kapcsolódott akkumulátor, míg Kínában a projektek 54 százalékához épült tárolókapacitás. A Caixin üzleti és pénzügyi hírportál beszámolója szerint az ázsiai ország olyan mértékű akkumulátorgyártó-kapacitásokkal rendelkezik, hogy ideiglenesen nem engedélyezi új üzemek építését. A hatóságok attól tartanak, hogy a kibocsátás meghaladhatja a keresletet, ez pedig súlyos veszteségeket okozhatna az iparágnak.
Némi optimizmusra egy pozitív irányú trend adhat okot: Európában 2022 óta minden évben megduplázódott a tárolókapacitással rendelkező naperőművek száma és az elemzők szerint ez 2026-ban is folytatódhat.
A napelemes termelést és energiatárolást ötvöző megújulóenergia-projektek a befektetők számára is egyre vonzóbbak. A BNEF adatai szerint 2026 első felében globálisan 25 milliárd dollárnyi beruházás áramlott a szegmensbe.
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Kína ideiglenesen leállította az új villamosenergia- és energiatároló, illetve akkumulátorokat gyártó üzemek építésének engedélyezését, mert a hatóságok attól tartanak, hogy az iparág a napelemgyártáshoz hasonló túlkapacitási válságba kerülhet. Peking eközben éppen azt próbálja elkerülni, amit Európa egyelőre csak most kezd felismerni: az akkumulátorgyártás felfutása önmagában nem garantálja a beruházások megtérülését.