Ezt jó, ha tudják a napelemesek: Ursula von der Leyenék nem engednek, súlyos EU-s szigor lép életbe Magyarországon is – kitiltják a kínai gyártókat, veszélyben az uniós pénzek

Nem kapnak több időt azok a beruházók, akik a beszállítóváltás költségei és az alternatív inverterek elérhetősége miatt a határidő elhalasztását kérték. Az Európai Bizottság tartja a korábban meghirdetett menetrendet – számolt be az Euronews értesülései alapján az mnnsz.hu.

Ezt jó, ha tudják a napelemesek: Ursula von der Leyenék nem engednek, súlyos EU-s szigor lép életbe Magyarországon is / Fotó: AFP

A november 1-jei dátum az uniós forrásból finanszírozott, az EU hálózatára csatlakozó vagy csatlakozni készülő projektek szempontjából meghatározó.

A változás nem általános importtilalom. A bizottság ideiglenes szakpolitikai iránymutatása azt korlátozza, hogy milyen eszközökre fordítható uniós finanszírozás. A magas kockázatú beszállítók körébe a közölt feltételek szerint nemcsak kínai, hanem orosz, iráni és észak-koreai kötődésű vállalatok is tartozhatnak. A szabályozás az Európai Beruházási Bankon és az Európai Beruházási Alapon keresztül nyújtott finanszírozásnál is jelentőséggel bír.

A korlátozás nem áll meg a napelemekhez használt invertereknél. Kiterjed az energiatároló rendszerek teljesítményátalakítóira is, akár önálló tárolóról, akár naperőmű mellé telepített berendezésről van szó. Ez a magyar fejlesztők számára is lényeges: egy uniós intézményi finanszírozásra épülő projektben a tároló beszállítóját ugyanúgy vizsgálni kell, mint a naperőmű főbb eszközeit.

A Európai Bizottság a kiberbiztonsággal indokolja a szigorítást. Az inverterek a villamos energia átalakítása mellett a rendszer működésének vezérlésében is részt vesznek. Egyes eszközök távolról felügyelhetők és frissíthetők, ami felveti az illetéktelen hozzáférés vagy a működésbe történő beavatkozás kockázatát. A bizottsági aggodalom szerint sok berendezés összehangolt manipulálása a villamosenergia-hálózat stabilitását is veszélyeztetheti. Ez kockázati forgatókönyv, nem annak állítása, hogy az érintett gyártók ilyen beavatkozást hajtottak végre.



Az iparági szereplők és a befektetők attól tartanak, hogy

a rendelkezésre álló alternatívák mennyisége, ára és szállítási ideje miatt egyes beruházások késhetnek vagy drágulhatnak.

A beszállító lecserélése ráadásul nem pusztán az inverter beszerzési árát érinti: a garanciális feltételeket, a karbantartást és a kapcsolódó szerződéseket is újra kell tervezni.