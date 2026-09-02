Már most megőrültek a turisták a jövő nyári napfogyatkozásért: százezrek indulhatnak útnak, brutálisan elszálltak a szállásárak
Alig ért véget az idei spanyolországi napfogyatkozás, az utazók máris megrohamozták a következő nagy esemény helyszíneit. A 2027. augusztus 2-án bekövetkező teljes napfogyatkozás miatt Andalúzia déli részén megsokszorozódott a szállások iránti kereslet, a legjobb megfigyelőhelyeken pedig egészen elképesztő árak jelentek meg.
A legkirívóbb ajánlatot a Cádiz tartományban fekvő El Palmarban találták: egy hattagú társaság elszállásolására alkalmas, a tengerparttól mintegy hatszáz méterre álló villáért 33 129 eurót, vagyis több mint 12 millió forintot kérnek egyetlen éjszakára. Ez fejenként 5522 eurós, megközelítőleg kétmillió forintos kiadást jelentene.
Tarifában sem sokkal jobb a helyzet. A szállásközvetítő oldalakon 13 260, 12 500 és 11 090 eurós éjszakánkénti ajánlatok is megjelentek az augusztus 1-jéről 2-ára virradó éjszakára. Több cádizi szálloda átmenetileg fel is függesztette a foglalások fogadását, mert már most olyan mennyiségű megkeresést kapott, amellyel a szolgáltatók nehezen tudnak mit kezdeni.
Mindössze néhány percért utaznak a világ végére
A 2027-es teljes napfogyatkozás látványosságát elsősorban a szokatlanul hosszú időtartam adja. A Hold teljes árnyékának mintegy 258 kilométer széles sávja áthalad Dél-Spanyolországon, Gibraltáron, Marokkón, Algérián, Tunézián, Líbián és Egyiptomon, majd az Arab-félsziget és Afrika keleti része felé halad tovább.
A NASA számításai szerint a teljes fázis leghosszabb időtartama 6 perc 23 másodperc lesz. Ezt Egyiptomban, Luxor környékén lehet majd megtapasztalni, ahol az égi jelenség miatt ugyancsak rohamosan fogynak a szállások és a szervezett utazási csomagok. Egyes egyiptomi körutazásokért már most több ezer dollárt kérnek személyenként.
Európában Dél-Spanyolország kínálja majd a legjobb feltételeket. A spanyol földrajzi intézet adatai szerint Ceutában 4 perc 48 másodpercig, Melillában 4 perc 34 másodpercig, Cádizban 2 perc 54 másodpercig, Málagában pedig 1 perc 48 másodpercig tart a teljes sötétség. A teljesség sávja szinte egész
- Cádiz tartományt,
- Málaga jelentős részét,
- valamint Granada
- és Almería
legdélebbi területeit is érinti. A csillagászati turizmus üzleti erejét már az idei napfogyatkozás is megmutatta.
A spanyol kormány előzetes számításai szerint a 2026. augusztus 12-i jelenség mintegy 446 ezer külföldi turistát vonzott, gazdasági hatása pedig megközelítette a 348 millió eurót.
A szállásfoglalások száma csaknem tizennyolc százalékkal, a rendelkezésre álló repülőgépüléseké pedig közel nyolc százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
A 2027-es esemény ennél is nagyobb rohamot hozhat, mivel a teljes fázis jóval hosszabb lesz, ráadásul délelőtt következik be. A megfigyelőknek így nem kell a naplementéhez közeli, alacsony horizonttal és az esetleges tereptárgyakkal számolniuk. A napfogyatkozás ugyanakkor az európai nyaralási főszezon kellős közepére esik, amikor Andalúzia tengerparti településein egyébként is magas a szálláshelyek kihasználtsága.
Itthonról is lehet látni a napfogyatkozást
Magyarország nem kerül a teljesség sávjába, de kedvező időjárás esetén az egész országból látványos részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető. A Hold várhatóan a Nap korongjának nagyjából 40–60 százalékát takarja ki, a fedés mértéke pedig nyugat felé haladva növekszik. Budapestről a déli órákban lehet majd követni az égi jelenséget, tehát aki nem utazik el Spanyolországba vagy Észak-Afrikába, annak sem kell teljesen lemondania az élményről.
A jelenséget kizárólag megfelelő minősítésű napfogyatkozás-néző szemüveggel vagy erre a célra készített szűrővel szabad közvetlenül figyelni. A napszemüveg, a kormozott üveg, a fényképészeti film és a házilag barkácsolt megoldások nem nyújtanak megfelelő védelmet. A Világgazdaság egy korábbi napfogyatkozás kapcsán szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a Nap megfigyeléséhez speciális UV-szűrőre van szükség.
A következő rekord már a szállásadóké lehet
A most megjelent több tízezer eurós ajánlatok nem feltétlenül jelzik a teljes andalúziai piac árszintjét. Sok szállásadó még nem is nyitotta meg a 2027 augusztusára vonatkozó foglalási naptárát, mások pedig kirívó összeggel próbálják felmérni, mennyit hajlandók fizetni az elszánt napfogyatkozás-vadászok.
Az azonban már most látható, hogy a teljesség keskeny sávjában fekvő települések szállásaiért rendkívüli verseny indul. Aki Spanyolországból szeretné végignézni azt a néhány percet, amikor a Hold teljesen eltakarja a Napot, annak nemcsak időben kell foglalnia: egyes helyeken egy kisebb lakás árát is elkérhetik az esemény egyetlen éjszakájáért.
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Különleges égi látványosságokkal érkezik augusztus 12-e: a kora esti órákban részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról, éjszaka pedig a Perseida-meteorraj tetőzése kínál programot. Az események nemcsak a csillagászat iránt érdeklődőket mozgatták meg, hanem a kereskedelmet is: az elmúlt napokban látványosan megugrott a kereslet a távcsövek, binokulárok, fényképezőgép-kiegészítők és a napfogyatkozás biztonságos megfigyeléséhez szükséges eszközök iránt.