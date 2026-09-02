Már most megőrültek a turisták a jövő nyári napfogyatkozásért: százezrek indulhatnak útnak, brutálisan elszálltak a szállásárak

Alig ért véget az idei spanyolországi napfogyatkozás, az utazók máris megrohamozták a következő nagy esemény helyszíneit. A 2027. augusztus 2-án bekövetkező teljes napfogyatkozás miatt Andalúzia déli részén megsokszorozódott a szállások iránti kereslet, a legjobb megfigyelőhelyeken pedig egészen elképesztő árak jelentek meg.

Százezrek mentek megnézni a leglátványosabb helyekre a napfogyatkozást / Fotó: AFP

A legkirívóbb ajánlatot a Cádiz tartományban fekvő El Palmarban találták: egy hattagú társaság elszállásolására alkalmas, a tengerparttól mintegy hatszáz méterre álló villáért 33 129 eurót, vagyis több mint 12 millió forintot kérnek egyetlen éjszakára. Ez fejenként 5522 eurós, megközelítőleg kétmillió forintos kiadást jelentene.

Tarifában sem sokkal jobb a helyzet. A szállásközvetítő oldalakon 13 260, 12 500 és 11 090 eurós éjszakánkénti ajánlatok is megjelentek az augusztus 1-jéről 2-ára virradó éjszakára. Több cádizi szálloda átmenetileg fel is függesztette a foglalások fogadását, mert már most olyan mennyiségű megkeresést kapott, amellyel a szolgáltatók nehezen tudnak mit kezdeni.

Mindössze néhány percért utaznak a világ végére

A 2027-es teljes napfogyatkozás látványosságát elsősorban a szokatlanul hosszú időtartam adja. A Hold teljes árnyékának mintegy 258 kilométer széles sávja áthalad Dél-Spanyolországon, Gibraltáron, Marokkón, Algérián, Tunézián, Líbián és Egyiptomon, majd az Arab-félsziget és Afrika keleti része felé halad tovább.

A NASA számításai szerint a teljes fázis leghosszabb időtartama 6 perc 23 másodperc lesz. Ezt Egyiptomban, Luxor környékén lehet majd megtapasztalni, ahol az égi jelenség miatt ugyancsak rohamosan fogynak a szállások és a szervezett utazási csomagok. Egyes egyiptomi körutazásokért már most több ezer dollárt kérnek személyenként.

Európában Dél-Spanyolország kínálja majd a legjobb feltételeket. A spanyol földrajzi intézet adatai szerint Ceutában 4 perc 48 másodpercig, Melillában 4 perc 34 másodpercig, Cádizban 2 perc 54 másodpercig, Málagában pedig 1 perc 48 másodpercig tart a teljes sötétség. A teljesség sávja szinte egész

Cádiz tartományt,

Málaga jelentős részét,

valamint Granada

és Almería

legdélebbi területeit is érinti. A csillagászati turizmus üzleti erejét már az idei napfogyatkozás is megmutatta.