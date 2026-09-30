Európa hiába költ egyre több pénzt védelemre, ha egyszerűen nincs elegendő fegyver, amit megvásárolhatna – erre figyelmeztetett Mark Rutte, a NATO főtitkára a brüsszeli Euronews Defence & Space Summit konferencián. Szerinte az európai hadiipar jelenlegi kapacitása messze elmarad attól, amire a kontinensnek szüksége lenne, ráadásul már az amerikai gyárak sem tudják kielégíteni a gyorsan növekvő keresletet.

Félelmetes: kimondta a NATO főtitkára, kevés fegyver gyárt Európa, itt az idő átállítani a gazdaságokat hadigazdálkodásra / Fotó: Anadolu via AFP

Rutte üzenete lényegében egy nagyszabású hadiipari fordulat szükségességéről szól: a vállalatoknak új gyárakat, gyártósorokat és technológiákat kell finanszírozniuk, mert a mostani termelési szint mellett Európa pénzzel sem tudja megvenni azt a fegyvermennyiséget, amelyre szüksége van. A NATO főtitkára szerint az Európai Unióban az elmúlt hónapokban rossz kérdés körül zajlott a vita – írj az Euronews.

Brüsszelben ugyanis arról tárgyalnak, hogy az uniós védelmi beszerzéseknél előnyben kell-e részesíteni az Európában gyártott fegyvereket. Franciaország szigorú európai preferenciát szeretne, Németország ezzel szemben nyitottabb rendszert támogatna, amelyben más NATO-szövetségesek, mindenekelőtt az Egyesült Államok vállalatai is könnyebben részt vehetnének a megrendelésekben.

Nem az a kérdés, hogy Európában vagy az Egyesült Államokban vásárolunk-e. A kérdés az, hogy egyáltalán tudunk-e vásárolni

– fogalmazott.

A NATO-főtitkár szerint a pénzhiány egyre kevésbé akadálya az európai fegyverkezésnek. A tagállamok védelmi kiadásai gyorsan emelkednek, és a következő években további hatalmas összegek áramolhatnak a hadiiparba. Csakhogy a termelőkapacitás nem nőtt ugyanilyen gyorsan.

Rutte úgy fogalmazott, hogy az európai védelmi ipari bázis alulfejlett és egyszerűen nem gyárt elegendő hadianyagot. Ráadásul a problémát nem lehet pusztán azzal megoldani, hogy Európa az Egyesült Államoktól vásárol többet, mert az amerikai gyárak kapacitásai is korlátozottak.

A NATO vezetője ezért luxusvitának nevezte azt, hogy európai vagy amerikai termékek élvezzenek-e elsőbbséget.

Szerinte jelenleg mindkét oldalon ugyanaz a probléma: túl nagy a kereslet ahhoz képest, amennyi fegyvert az ipar elő tud állítani.