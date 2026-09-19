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NATO
Németország
fegyverkezés

Németország fegyverkezik és egyre feljebb tör a NATO-ban – kulcspozíciót szerzett egy német tábornok

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Újabb fontos pozíciót szerzett Németország a NATO-ban, Carsten Breuer vezérezredest választották meg a NATO Katonai Bizottságának következő elnökévé. A döntés túlmutat egy személyi kérdésen. Berlin rekordtempóban növeli katonai kiadásait, Európa egyik legnagyobb hagyományos haderejét akarja felépíteni, miközben az Egyesült Államok egyre nagyobb felelősséget vár el az európai szövetségesektől.
VG
2026.09.19, 21:48

A NATO 32 tagállamának vezérkari főnökei szombaton, Koppenhágában választották meg Carsten Breuert a szövetség legmagasabb katonai testülete, a Katonai Bizottság következő elnökévé. A német vezérezredes 2027 nyarán veszi át a tisztséget Giuseppe Cavo Dragone olasz admirálistól, mandátuma három évre  szól – írja a Politico . A pozíció súlyát mutatja, hogy a Katonai Bizottság a NATO legmagasabb katonai döntés-előkészítő fóruma. A testület katonai tanácsokkal látja el az Észak-atlanti Tanácsot, elnöke pedig a NATO politikai vezetésének, köztük Mark Rutte főtitkárnak a legfontosabb katonai tanácsadója. Breuer megválasztása így egyúttal Németország növekvő katonai súlyát is jelzi a szövetségen belül.

NATO
                                       Német tábornok, Carsten Breuer lett a NATO Katonai Bizottságának elnöke/Fotó: AFP

Németország egyre nagyobb szerepet vállal Európa védelmében és a NATO szervezetében

A személyi döntés egybeesik a német védelmi politika látványos átalakulásával. Berlin azt tervezi, hogy 2030-ra évi több mint 200 milliárd euróra növeli katonai kiadásait, vagyis a jelenlegi szinthez képest megközelítőleg megduplázza az összeget. A változás mögött egyszerre áll az orosz-ukrán háború és Washington nyomása. Donald Trump amerikai elnök azt várja az európai NATO-tagoktól, hogy sokkal nagyobb részt vállaljanak saját kontinensük védelméből. A Reuters szerint az európai NATO-tagállamok és Kanada együttes védelmi kiadásai már 2025-ben húsz százalékkal emelkedtek.

Németország ebben a folyamatban az egyik meghatározó szereplővé vált. Berlin idén önálló katonai stratégiát is kidolgozott, amelynek célja, hogy Németország Európa legnagyobb hagyományos katonai erejévé váljon. Az amerikai védelmi vezetés korábban nyilvánosan üdvözölte a német terveket. Mindez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor Washington azt is vizsgálja, csökkentse-e az Európában – és ezen belül Németországban – állomásozó amerikai katonák számát. Tavaly év végén több mint 68 ezer állandóan Európába vezényelt amerikai katona szolgált a kontinensen, közülük mintegy 36 400 Németországban.

Breuer, egy 61 éves hadseregtiszt, a „kancellár tábornokának" becenevet kapta, miután Olaf Scholz akkori kancellár kinevezte egy válságbizottság vezetőjének, amely segített Németország  covid-járványra adott válaszának irányításában 2021-ben és 2022-ben. 1984-ben csatlakozott a Bundeswehrhez egy légvédelmi egységben, majd később részt vett az amerikai vezérkari főiskolán Fort Leavenworthben, Kansasban, valamint német vezérkari kiképzésen Hamburgban. 2014-ben a NATO Nemzetközi Biztonsági Segélyerőjében szolgált az afgán fővárosban, Kabulban.

Most már nem a pénz megígérése, hanem a fegyverek leszállítása következik

A koppenhágai NATO-tanácskozás üzenete is ebbe az irányba mutatott. Giuseppe Cavo Dragone szerint a szövetség az ankarai NATO-csúcson vállalt költségvetési kötelezettségektől most már a tényleges katonai képességek megteremtése felé lép tovább. A tanácskozáson

  •  a lég- és rakétavédelem, 
  • a drónok, 
  • a kibervédelem, 
  • az űrképességek,
  •  valamint a kritikus infrastruktúra védelme szerepelt a kiemelt kérdések között. 

A NATO katonai vezetése a hadiiparnak is egyértelmű üzenetet küldött. a tagállamok nagy mennyiségben akarnak vásárolni, az iparnak pedig gyorsabban és kiszámíthatóbban kell szállítania. Breuer tehát olyan pillanatban kerül a NATO katonai hierarchiájának csúcsára, amikor Európa nagyobb katonai önállóságra készül, Németország pedig ennek egyik központi szereplőjévé válik.

A NATO katonai vezetése előtt ráadásul már közvetlenül ott van a következő nagy feladat, októberben kezdődik a szövetség következő, négy évre szóló katonai tervezési ciklusának előkészítése. A Politico szerint ezért az új elnök kiválasztásánál különösen fontos volt, hogy olyan személy kerüljön a posztra, aki a katonai és a politikai vezetés bizalmát egyaránt élvezi. Breuer megválasztása ennek fényében nem csupán német presztízssiker, Berlin növekvő pénzügyi és katonai szerepvállalása immár a NATO legfelső katonai vezetésében is megjelenik.

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