Németország fegyverkezik és egyre feljebb tör a NATO-ban – kulcspozíciót szerzett egy német tábornok

A NATO 32 tagállamának vezérkari főnökei szombaton, Koppenhágában választották meg Carsten Breuert a szövetség legmagasabb katonai testülete, a Katonai Bizottság következő elnökévé. A német vezérezredes 2027 nyarán veszi át a tisztséget Giuseppe Cavo Dragone olasz admirálistól, mandátuma három évre szól – írja a Politico . A pozíció súlyát mutatja, hogy a Katonai Bizottság a NATO legmagasabb katonai döntés-előkészítő fóruma. A testület katonai tanácsokkal látja el az Észak-atlanti Tanácsot, elnöke pedig a NATO politikai vezetésének, köztük Mark Rutte főtitkárnak a legfontosabb katonai tanácsadója. Breuer megválasztása így egyúttal Németország növekvő katonai súlyát is jelzi a szövetségen belül.

Német tábornok, Carsten Breuer lett a NATO Katonai Bizottságának elnöke/Fotó: AFP

Németország egyre nagyobb szerepet vállal Európa védelmében és a NATO szervezetében

A személyi döntés egybeesik a német védelmi politika látványos átalakulásával. Berlin azt tervezi, hogy 2030-ra évi több mint 200 milliárd euróra növeli katonai kiadásait, vagyis a jelenlegi szinthez képest megközelítőleg megduplázza az összeget. A változás mögött egyszerre áll az orosz-ukrán háború és Washington nyomása. Donald Trump amerikai elnök azt várja az európai NATO-tagoktól, hogy sokkal nagyobb részt vállaljanak saját kontinensük védelméből. A Reuters szerint az európai NATO-tagállamok és Kanada együttes védelmi kiadásai már 2025-ben húsz százalékkal emelkedtek.

Németország ebben a folyamatban az egyik meghatározó szereplővé vált. Berlin idén önálló katonai stratégiát is kidolgozott, amelynek célja, hogy Németország Európa legnagyobb hagyományos katonai erejévé váljon. Az amerikai védelmi vezetés korábban nyilvánosan üdvözölte a német terveket. Mindez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor Washington azt is vizsgálja, csökkentse-e az Európában – és ezen belül Németországban – állomásozó amerikai katonák számát. Tavaly év végén több mint 68 ezer állandóan Európába vezényelt amerikai katona szolgált a kontinensen, közülük mintegy 36 400 Németországban.

Breuer, egy 61 éves hadseregtiszt, a „kancellár tábornokának" becenevet kapta, miután Olaf Scholz akkori kancellár kinevezte egy válságbizottság vezetőjének, amely segített Németország covid-járványra adott válaszának irányításában 2021-ben és 2022-ben. 1984-ben csatlakozott a Bundeswehrhez egy légvédelmi egységben, majd később részt vett az amerikai vezérkari főiskolán Fort Leavenworthben, Kansasban, valamint német vezérkari kiképzésen Hamburgban. 2014-ben a NATO Nemzetközi Biztonsági Segélyerőjében szolgált az afgán fővárosban, Kabulban.