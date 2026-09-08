Fejbe találta Németországot a kínai nehéz kő: elképesztő kereskedelmi összesítések érkeztek – kinek a csődje ez?

Ha a kedden közzétett kínai és német külkereskedelmi számokat nézzük, hatalmas többletet látunk és azt, hogy mindkét ország exportja meglódult az Egyesült Államokba. Kudarcot vallott volna Donald Trump másfél évnyi kereskedelmi háborúja? Ha jobban megnézzük, mi történt, sajnos nem ez a történet rajzolódik ki, hanem az a másik, amit már rég ismerünk: Németország tovább robog – a lejtőn lefelé, és világgazdasági súlya immár vészes sebességgel zsugorodik. A magyar gazdaságnak is nagyon rossz hír.

A német gazdaság szenved, a másik oldalon Hszi Csin-ping örülhet Fotó: AFP

Első ránézésre, ha csak a német és a kínai kereskedelmi mérleget nézzük, mintha két kiváló hírbe futottunk volna.

A német gazdaság szélsebes ütemben marad le a világvetélytársakhoz képest

Mindkét ország szép külkereskedelmi többletet jelentett, a németek júliusra, a kínaiak augusztusra:

A német többlet 21,3 milliárd euró (24,7 milliárd dollár), miközben az elemzők csak hajszálnyi emelkedést vártak a júniusi 15,4 milliárdól.

A kínai többlet a vártnak megfelelő volt, de a júliusi 112,3 milliárd dollárról 119,1 milliárdra nőtt.

Már az arányokból látszik, hogy ki az igazi "nehézfiú", de ezek az arányok már nem ma változtak meg. Németország 1990-ben még 12 százalékát adta a világ exportjának, Kína ennek a tizenötöd részét, 2025-ben már Kína járt majdnem 15 százaléknál, és a németek ennek a felét sem adták.

A probléma Európa legnagyobb gazdasága lemaradásának a sebessége, ami nem lassul, ha megnézzük, mi van a többletadatok mögött. A német export és import is visszaesik, csak az előbbi júliusban valószínűleg egyedi tényezők hatására kevesebbet – ezért lett nagyobb a többlet, nem a torta lett nagyobb.

Mintha Friedrich Merz volna nyerőben, valójában azonban Donald Trump

A német Destatis adatai szerint a júliusi javulás hátterében az áll, hogy ebben a hónapban 19,1 százalékkal felszökött júniushoz képest a német export az Egyesült Államokba, miközben az amerikai behozatal 8,2 százalékkal csökkent.

Ne bontsunk pezsgőt, a Friedrich Merz kancellár nem nyerte meg a kereskedelmi háborút Donald Trump elnökkel szemben. A német behozatal nem csak Amerikából zuhant vissza, az export egyhavi felszökésére egyelőre nincs magyarázat, de egyszeri havi "zajról lehet szó.