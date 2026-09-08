Fejbe találta Németországot a kínai nehéz kő: elképesztő kereskedelmi összesítések érkeztek – kinek a csődje ez?
Ha a kedden közzétett kínai és német külkereskedelmi számokat nézzük, hatalmas többletet látunk és azt, hogy mindkét ország exportja meglódult az Egyesült Államokba. Kudarcot vallott volna Donald Trump másfél évnyi kereskedelmi háborúja? Ha jobban megnézzük, mi történt, sajnos nem ez a történet rajzolódik ki, hanem az a másik, amit már rég ismerünk: Németország tovább robog – a lejtőn lefelé, és világgazdasági súlya immár vészes sebességgel zsugorodik. A magyar gazdaságnak is nagyon rossz hír.
Első ránézésre, ha csak a német és a kínai kereskedelmi mérleget nézzük, mintha két kiváló hírbe futottunk volna.
A német gazdaság szélsebes ütemben marad le a világvetélytársakhoz képest
Mindkét ország szép külkereskedelmi többletet jelentett, a németek júliusra, a kínaiak augusztusra:
- A német többlet 21,3 milliárd euró (24,7 milliárd dollár), miközben az elemzők csak hajszálnyi emelkedést vártak a júniusi 15,4 milliárdól.
- A kínai többlet a vártnak megfelelő volt, de a júliusi 112,3 milliárd dollárról 119,1 milliárdra nőtt.
Már az arányokból látszik, hogy ki az igazi "nehézfiú", de ezek az arányok már nem ma változtak meg. Németország 1990-ben még 12 százalékát adta a világ exportjának, Kína ennek a tizenötöd részét, 2025-ben már Kína járt majdnem 15 százaléknál, és a németek ennek a felét sem adták.
A probléma Európa legnagyobb gazdasága lemaradásának a sebessége, ami nem lassul, ha megnézzük, mi van a többletadatok mögött. A német export és import is visszaesik, csak az előbbi júliusban valószínűleg egyedi tényezők hatására kevesebbet – ezért lett nagyobb a többlet, nem a torta lett nagyobb.
Mintha Friedrich Merz volna nyerőben, valójában azonban Donald Trump
A német Destatis adatai szerint a júliusi javulás hátterében az áll, hogy ebben a hónapban 19,1 százalékkal felszökött júniushoz képest a német export az Egyesült Államokba, miközben az amerikai behozatal 8,2 százalékkal csökkent.
Ne bontsunk pezsgőt, a Friedrich Merz kancellár nem nyerte meg a kereskedelmi háborút Donald Trump elnökkel szemben. A német behozatal nem csak Amerikából zuhant vissza, az export egyhavi felszökésére egyelőre nincs magyarázat, de egyszeri havi "zajról lehet szó.
Ha az év első hét hónapját nézzük, a németek számára rideg valóság rajzolódik ki: amerikai exportjuk 1,5 százalékkal kisebb, mint egy éve, a behozataluk pedig 3 százalékkal nagyobb – Trump van nyerőben.
Hszi Csin-ping mindenkit lenyom
Az egyhavi pozitív amerikai meglepetéssel szemben a kínai viszonylatban a német export és import adatok mindent elárulnak.
- A német eladások Kínába január-júliusban 12,7 százalékkal estek vissza éves alapon, júniushoz képest "csak" 9,5 százalékkal.
- Eközben az import Kínából 8,8 százalékkal nőtt. Júniushoz képest 7,5 százalékkal csökkent, de volt mihez képest csökkenni, és említettük: a német behozatal általában is visszaesett ebben a hónapban, az euróövezetbúől például 6,5 százalékkal.
Ha a kínaiak oldaláról nézzük a történteket: ők már egy hónappal előrébb járnak a statizstikában, és az év első nyolc hónapjában már 806 milliárd dolláros többletnél járnak, és augusztusban még úgy is hatalmas többletük volt, hogy az export 25, az import 28,2 százalékkal bővült.
Vessük ezt össze a német export és import általános visszaesésével, és ebből már láthatjuk, hogy az egyik nagy havi többlet gazdasági előrenyomulásból, a másik – balszerencsénkre az európai – gazdasági visszavonulásból származik.
A mi számunkra duplán rossz, hiszen a német gazdaság állapota kihat a magyarok és régiójuk termelésére is, ráadásul Németország tölünk is kevesebb árut vásárol.
"Nőnek az esélyei, hogy Kína külkereskedelmi többlete rekordot üt ebben az évben, az import idei nagy fellendülése ellenére" – idézi a Bloomberg hírügynökség Lynn Songot, az ING Bank NV Nagy-Kínával foglalkozó főközgazdászát.
Ez a feszültség kiéleződését okozhatja, különösen azokban a gazdaságokban, amelyekből Kína importja nem növekszik olyan gyorsan, mint Európa és az USA
– tette hozzá.
Kína tavaly rekordnagyságú, 1,2 ezermilliárd dolláros külkereskedelmi többletet halmozott fel, 2026-ban még ennél is nagyobb többlet felé tart, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra globális kiépítése felpörgeti az ázsiai kereskedelmet – írja a hírügynökség. Az export töretlen növekedése egyensúlytalanságokat okoz, és fokozza a feszültséget Kína kereskedelmi partnereivel, amelyek attól tartanak, hogy az ország globális értéklánc egészére kiterjedő feldolgozóipari dominanciája kiüresíti saját iparukat.
Kína Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlete éves összevetésben csaknem 44 százalékkal, több mint 29 milliárd dollárra ugrott – ez a legnagyobb különbség azóta, hogy Donald Trump 2025 januárjában visszatért a Fehér Házba. Miközben az Egyesült Államokba irányuló kínai export augusztusban 34,4 százalékkal nőtt, az Európai Unióba irányuló szállítások mindössze 6,7 százalékkal bővültek – ez tíz hónap óta a leglassabb növekedési ütem.