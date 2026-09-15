Az AfD már hűti a pezsgőt a hét végére: kár volt reménykedni, Merz baján nem segít a német gazdaság

Még a jó hír is rossz hír – így áll Friedrich Merz kancellár a gazdaságot illetően másfél hettel az elvesztett szász-anhalti és öt nappal a soron következő berlini és mecklenburg–elő-pomerániai voksolás előtt. A német gazdaság állapota egyértelműen az előretörő radikális jobboldal malmára hajtja a vizet: az vált állandó narratívává, hogy a megígért kormányzati költekezés nyomán jön az évek óta várva várt fellendülés – ehelyett viszont folyton az újabb pofonok érkeznek. Ami most átfordult a politikai mezőbe is.

A német gazdaság nem segíti Friedrich Merzet szembenézni a tartományi választásokkal Fotó: AFP

A tipikus német történet mintázatát mutatja a kedden közzétett ZEW index, amely a pénzügyi-piaci szakemberek és befektetők körében havonta végzett felmérések alapján készül. Első ránézésre jó, de ha ránézünk a részletekre, más a kép. Az egyszeri német szavazó természetesen nem nyálazgat hangulat indexeket, amit azonban ezek tükröznek, egyenesen az ő életébe pottyan – lássuk hogyan.

A szeptemberi német hangulati mutató – közölte a ZEW kutatóintézet – 34,7, fél ponttal több mint augusztusban, de jóval a 37 pontos piaci várakozás alatt.

Más európai gazdaságokhoz mérten szintén mondhatnánk jónak, hiszen az euróövezet egészének ZEW indexe 31,4 pontról 25,8-ra zuhant vissza. Pont ez kell, hogy óvatosságra intsen: ami ugyanis most teherként ránehezedik az eurózónára, annak a közvetlen hatásait a németek se kerülték-kerülik el. (Nem mellesleg: a németektől gazdasági értelemben erősen függő magyarok sem – a szerk.)

Erről ízelítőt a ZEW elnök Achim Wambach professzor kommentárja is ad, amely a megszokottá vált "vörös farokkal kezdi": a ZEW gazdasági várakozási mutatója stabil, "a szakértők óvatosan derűlátók a gazdasági kilábalást illetően. A fellendülést továbbra is elsősorban a fiskális politika hajtja majd, amelyet az exportból érkező további ösztönzés is támogat."

Eztán jön a lényeg, amit a szász-anhalti szavazók index nélkül is vettek – csak éppen kormányuk tehetetlenségének tudták be, nem a professzor említette tényezőknek –, ezért nagy többségük az AfD-re szavazott.

Mindazonáltal a kockázatok jelentősek: az Iránnal zajló háború miatt magas energiaárak, valamint a hibrid támadások okozta további bizonytalanság terhet rónak a gazdaságra

– kommentált a ZEW-elnök.