Kérlelhetetlenül fogalmazott a láncfűrészkirály: nekiment a kormánynak a német ipar miatt a Stihl prominense – „Többet kell dolgozni bérkompenzáció nélkül”

Nemcsak a nagy német autóipari vállalatoknál látják a bajt: a dél-németországi Waiblingenben működő STIHL családi vállalkozás vezetője az Euronewsnek írt vendégcikkében nem kertelt a német gazdaság állapotáról. Úgy látja, az ország „évek óta válságüzemmódban működik”, ezért a tartósan gyenge növekedés leküzdéséhez az üzleti környezet és a német ipar átfogó javítására van szükség.

A német ipar problémáit látják a globlis láncfűrészmárkánál is (illusztráció)

Fotó: Bukhta Yurii / Shutterstock

Évek óta zsugorodik a német ipar

Nikolas Stihl szerint a helyzet „komoly, nagyon komoly”. Állítása szerint az elmúlt nyolc évben

a német ipari termelés mintegy 15 százalékkal esett vissza, miközben az ország havonta nagyjából 15 ezer ipari munkahelyet veszít.

A folyamat szerinte már nem egyszerű konjunkturális visszaesés, hanem a német ipari bázis eróziója, amely hosszabb távon a jólétet és a szociális rendszer finanszírozhatóságát is veszélyezteti.

A külső tényezők – az amerikai vámok, Kína agresszív iparpolitikája és a geopolitikai feszültségek – természetesen szintén komoly terhet jelentenek a német vállalatoknak. Stihl szerint azonban a problémák jelentős része házon belül keresendő:

a túlszabályozott gazdaság,

a magas energia- és bérköltségek,

a magas adók, valamint

a képzettség és az oktatás színvonalának romlása

egyaránt rontja a német vállalatok versenyképességét.

A kormány reformjai nem elegendők

Stihl szerint a szövetségi kormány által tervezett reformok – az egészségbiztosítás, a nyugdíjrendszer, az adózás és a munkaerőpiac átalakítása – ugyan fontos lépések, de önmagukban nem lesznek elegendők a strukturális válság leküzdéséhez.

Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a már kialkudott kompromisszumok utólagos felrúgása súlyosan rombolná a gazdaság politikába vetett bizalmát. Szerinte ezért

most minden erőt olyan további reformokra kell összpontosítani, amelyek közvetlen beruházási és növekedési impulzust adhatnak.

A következő lépéseknek elsősorban a bürokrácia leépítését, a gazdaság egészében ledolgozott munkaidő növelését, a bérköltségek mérséklését, valamint a kutatás-fejlesztés ösztönzését kell szolgálniuk.