Deviza
EUR/HUF367,65 -0,22% USD/HUF317,16 -0,22% GBP/HUF428,27 -0,3% CHF/HUF390,17 -0,35% PLN/HUF84,95 -0,07% RON/HUF69,97 -0,17% CZK/HUF15,2 -0,14% EUR/HUF367,65 -0,22% USD/HUF317,16 -0,22% GBP/HUF428,27 -0,3% CHF/HUF390,17 -0,35% PLN/HUF84,95 -0,07% RON/HUF69,97 -0,17% CZK/HUF15,2 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 897,8 -1,16% MTELEKOM2 566 -0,47% MOL5 000 -1,7% OTP44 290 -0,81% RICHTER12 810 -2,34% OPUS319 -0,47% ANY6 530 -0,15% AUTOWALLIS130,5 +1,15% WABERERS4 500 0% BUMIX9 444,34 -0,38% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 209,59 -0,19% BUX146 897,8 -1,16% MTELEKOM2 566 -0,47% MOL5 000 -1,7% OTP44 290 -0,81% RICHTER12 810 -2,34% OPUS319 -0,47% ANY6 530 -0,15% AUTOWALLIS130,5 +1,15% WABERERS4 500 0% BUMIX9 444,34 -0,38% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 209,59 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiskereskedelem
Németország
német gazdaság
Destatis

Padlót fogott a német gazdaság: a Covid óta nem jártak ilyen keveset boltba, alig tankolnak –„a fogyasztók vélhetően megtakarításaikhoz is hozzányúlnak"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Öt éve nem látott visszaesést produkált a kiskereskedelmi forgalom. A német fogyasztói hangulat a Covid miatti lezárások alatt tapasztalt szintre zuhant vissza.
VG
2026.09.02, 14:05

Minden várakozást alulmúlva kezdte az év második felét a német kiskereskedelem. Júliusban öt éve nem látott mértékben esett vissza a kiskereskedelmi forgalom, és az infláció hatásától megtisztítva, reálértéken 3,4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest. A német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) szerdán közzétett gyorstájékoztatója szerint ennél nagyobb visszaesésre legutóbb 2021 júliusában volt példa.

Augsburg, Germany, Németország német kiskereskedelem, boltok, kiskereskedelmi forgalom
német kiskereskedők meglepően gyengén kezdték az év második felét / Fotó: Shuttesrtock

„A hosszú ideje kedvezőtlen fogyasztói hangulat most már érezteti hatását. Jelenleg a második koronavírus-járvány alatti lezárás idején tapasztalt szinten vagyunk, ami rendkívül kedvezőtlen, és súlyosan érinti a kiskereskedelmet” – nyilatkozta Stephan Tromp, a Német Kereskedelmi Szövetség (HDE) ügyvezető igazgatóhelyettese a Handelsblattnak.

A közgazdászok ugyanakkor más okokat is említenek, úgy vélik, hogy a kiskereskedelmi forgalom visszaesése a magas energiaárakra és a hőhullámra adott reakció. Ráadásul egyelőre nem látható a jele annak, hogy rövid időn belül emelkedő trend kezdődne.

„Ahhoz, hogy fenn tudják tartani kiadásaikat, a fogyasztók vélhetően megtakarításaikhoz is hozzányúlnak. Mivel egyes munkahelyek már veszélybe kerültek, a fogyasztás egyelőre visszafogott marad” – mondta Krüger.

Alig ülnek autóba a németek

Ismét szembetűnő volt a benzinkutak forgalmának alakulása: a májusban és júniusban érvényes üzemanyagár-kedvezmény megszűnését követően a forgalom reálértéken 9,1 százalékkal esett vissza az előző hónaphoz viszonyítva. „Ez konkrétan azt jelenti, hogy az emberek kevesebbet autóztak. A magas energiaárak miatt sokak számára egyszerűen túlságosan költségessé vált a saját autó használata” – emelte ki Thomas Gitzel, a VP Bank vezető közgazdásza.

Az élelmiszer-kiskereskedelem bevételei ezzel szemben mindössze 0,8 százalékkal csökkentek. A nem élelmiszer jellegű termékek forgalma 4,8 százalékkal zsugorodott, míg az internetes és csomagküldő kereskedelem reálértéken még ennél is nagyobb, 5,6 százalékos visszaesést könyvelt el.

A vásárlási kedvet a gyorsuló infláció is visszafogja. Augusztusban az inflációs ráta 2,9 százalékra emelkedett. Az iráni háború miatt kialakult inflációs hullám következtében a németországi reálbérek több mint egy éve nem látott lassú ütemben növekednek.

A munkavállalók különjuttatásokkal együtt számított havi bruttó bére a második negyedévben 4,1 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ha ebből levonjuk a fogyasztói árak 2,5 százalékos emelkedését, mintegy 1,5 százalékos reálbér-növekedés marad. A szakértők további lassulásra számítanak, mivel az inflációs ráta a jelenlegi, harmadik negyedévben várhatóan valamivel magasabb lesz.

A turisták sem támogatják a kiskereskedelmet

Az előző év azonos időszakának adataihoz képest 1,7 százalékkal emelkedett az uniós tagországok turisztikai szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma 2026 első hat hónapjában – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat turizmusról szóló gyorstájékoztatójából.

Az uniós statisztikai hivatal jelentése szerint  a legkevesebb külföldi vendég Németországban (18,5 százalék), Lengyelországban (19,8 százalék) és Romániában (23,0 százalék) töltött éjszakát szálláshelyeken. Vagyis a boltok és a benzinkutak esetében nemcsak a németek költése lett kevesebb, de a korábbi évekhez képest kevesebb turista is közrejátszott a forgalom mérséklődésében.

Infláció

Infláció
665 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu