Ebből óriási botrány lesz: a német kormány keresztbe akar tenni a kínaiaknak, nem engedik, hogy a Cosco felvásárolja a hamburgi kikötőt

A német szövetségi kormány meg akarja akadályozni, hogy a kínai állami Cosco felvásárolja a hamburgi Konrad Zippel logisztikai vállalat 80 százalékát – írta kedden a Handelsblatt. A lap egy titkosított, kizárólag szolgálati használatra szánt kormányzati dokumentumra hivatkozva számolt be Berlin tervéről.

Az üzlet már tavasszal komoly vitát váltott ki Németországban / Fotó: Sina Ettmer Photography

A tervezett tranzakció azért különösen érzékeny, mert a Cosco már jelen van Hamburgban: 24,99 százalékos részesedése van a Tollerort konténerterminál üzemeltetőjében. A kínai vállalat eredetileg ennél nagyobb, 35 százalékos tulajdonrészt akart megszerezni, a német kormány azonban 2022-ben közbelépett, és 25 százalék alatt húzta meg a határt. Berlin akkor közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos kockázatokkal indokolta a korlátozást.

Nem egy egyszerű fuvarozócégről van szó

A Cosco újabb terjeszkedési terve már az év elején ismertté vált. A kínai állami vállalat egy rotterdami leánycégén keresztül a Konrad Zippel 80 százalékát szerezné meg.

Az 1876-ban alapított vállalat a hamburgi kikötő és Németország belső területei közötti áruszállítás egyik szereplője. Mintegy 200 teherautóval rendelkezik, emellett kiterjedt vasúti fuvarozási hálózatot működtet, amely az északnémet tengeri kikötőket Dél- és Kelet-Németországgal köti össze. A Handelsblatt korábbi beszámolója szerint a felvásárlással a Cosco közvetlenül megjelenne a hamburgi kikötő hátországi áruszállításában is.

A cég évente mintegy 175 ezer szabványos konténert kezel, árbevétele megközelíti a 80 millió eurót, alkalmazottainak száma pedig valamivel meghaladja a kétszázat. Méretét tekintve tehát nem tartozik a hamburgi kikötő legnagyobb vállalatai közé, stratégiai szerepe azonban jóval jelentősebb lehet annál, mint amit ezek a számok önmagukban mutatnak.

A német titkosszolgálat is figyelmeztetett

Az üzlet már tavasszal komoly vitát váltott ki Németországban. A német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal, a BfV aggályokat fogalmazott meg a tervezett felvásárlással kapcsolatban. A biztonsági szolgálat elsősorban a kínai állami vállalat egymásra épülő

németországi

és európai

befektetéseit tartotta kockázatosnak. A versenyjogi akadály ugyanakkor korábban elhárult: a német szövetségi kartellhivatal már jóváhagyta a tranzakciót. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az üzlet automatikusan végrehajtható,

a külföldi befektetések ellenőrzésének keretében ugyanis a német kormány is vizsgálhatja a felvásárlást.

A Zippel hivatalosan nem szerepel a német kritikus infrastruktúrák üzemeltetői között. A német kormány tavasszal egy parlamenti kérdésre adott válaszában ugyanakkor több, az üzlettel kapcsolatos információt üzleti titokra és az érintett vállalatok jogaira hivatkozva csak minősített formában bocsátott a Bundestag rendelkezésére.