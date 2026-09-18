Itt a bejelentés: Friedrich Merz meglépte azt, amit Magyar Péter nem mert – belenyúl a német kormány az üzemanyagárakba, jön az árplafon
A német kormány és a tartományok elvi megállapodásra jutottak péntek este az üzemanyagok adójának csökkentéséről és egy árplafon bevezetéséről − írja a Süddeutsche Zeitung . A tervek szerint literenként mintegy 17 centtel mérsékelnék a benzin és a gázolaj terhét, az üzemanyagár-plafon bevezetésének pontos időpontja azonban még nem ismert.
Itt a bejelentés: Friedrich Merz meglépte azt, amit Magyar Péter nem mert – belenyúl a német kormány az üzemanyagárakba, jön az árplafon
A német lap értesülései szerint elvi megállapodás született Németországban az üzemanyagárak mérsékléséről:
a szövetségi kormány és a tartományok képviselői egy olyan csomagról egyeztettek, amely egyszerre csökkentené a benzin és a dízel adóterhét, valamint felső korlátot szabna az üzemanyagok árának.
A jelenlegi tervek szerint a benzin és a dízel adóterhe ténylegesen mintegy 17 centtel csökkenne literenként. Hasonló mértékű kedvezmény már korábban is működött Németországban: május elejétől június végéig csökkentették az üzemanyagok terheit.
A mostani intézkedés a korábbi információk szerint 2026 végéig lehet érvényben, a pontos kezdő időpont azonban továbbra sem ismert. A tartományok pénzügyileg is részt vennének a programban, miközben az üzemanyagár-plafon bevezetésének időzítéséről még nincs végleges döntés.
Az árplafon lényege, hogy a benzin és a dízel kiskereskedelmi ára nem emelkedhetne egy meghatározott szint fölé. A plafon kialakításánál az olaj világpiaci árát, a szállítási és elosztási költségeket, valamint a kereskedői árrést is figyelembe vennék. A német szociáldemokraták régóta szorgalmazzák ezt a megoldást, példaként pedig Luxemburg és Belgium szabályozását említik. Katherina Reiche gazdasági miniszter ugyanakkor korábban ellenezte az árplafon ötletét.
Nagyon félhet Friedrich Merz a vasárnapi választási eredményektől: Németország árplafont vezethet be az üzemanyagokra, közel a megállapodás
Újra az üzemanyagárak letörésével próbálkozik a német kormány, ezúttal akár 17 centes adókedvezménnyel. Friedrich Merz emellett egy olyan árplafont is bevezetne, amely az olaj világpiaci árának alakulásához igazodna.
A lépésre mindenekelőtt az üzemanyagárak újabb megugrása miatt van szükség. Az ADAC adatai szerint csütörtökön a dízel országos átlagára literenként 2,471 euróra emelkedett, ami csaknem két centtel haladta meg az egy nappal korábbi szintet. A Super E10 ára ezzel szemben enyhén mérséklődött, de literenként így is 2,308 euróba került.
Friedrich Merz kancellár már kedden bejelentette, hogy a kormány adókönnyítést készít elő az üzemanyagárak miatt, a konkrétumok azonban akkor még nem voltak ismertek. A koalíciós politikusok szerint a könnyítés októberben léphet életbe. A háttérben eközben a közel-keleti konfliktus és az olaj világpiaci drágulása hajtja felfelé az árakat, így Berlinnek gyorsan kellene lépnie.
A németek elkerülik a magyar utat
Magyarországon más megoldást választott a kormány: a védett ár helyett közel egymillió, 150 lóerő alatti dízelautó tulajdonosa összesen 20 ezer forintos támogatást kap az év végéig. Ez szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi ötezer forintos támogatást jelent, amelyet a jogosultak automatikusan megkapnak, ha a NAV-nál nyilvántartott bankszámlával rendelkeznek, egyébként postán kézbesítik.
Miután több kritika is érte idehaza a kormány intézkedését, a múlt hétvégén Magyar Péter Nagykanizsán azt mondta, hogy lehet, hogy nincs is igény a kormányzati támogatásra, mivel szerinte a magyarok inkább piaci árat akarnak fizetni. Jelenleg a benzin literje 634 forint, míg a gázolajé 707 forint a Mol töltőállomásain, előbbi mintegy 40, utóbbi közel 90 forinttal drágább, mint a korábbi védett üzemanyagárak.
Ugyanakkor Magyar Péter még a kampányban egészen másképp fogalmazott. „Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” – írta Magyar Péter a Facebookon még március 3-án, napokkal később, hogy kitört az iráni háború és a Brent olaj ára elérte a 90 dollárt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig azzal támadta az Orbán-kormányt, hogy valójában nem az olaj világpiaci ára és az iráni háború, hanem az adók miatt drága a benzin és a gázolaj Magyarországon.
Abszurd: míg Magyar Péter szerint Magyarországon nincs igény védett üzemanyagárakra, Friedrich Merz Németországban épp most készül valami hasonlóra
Nemcsak Magyarországon okoznak problémát a magas üzemanyagárak. Németországban politikai vita zajlik arról, hogyan lehetne megfékezni az elszabadult energiapiaci folyamatokat. Ugyan konkrét döntés még nem született, de felmerült a korábbi magyar módszer alkalmazásának lehetősége is.