A német kormány és a tartományok elvi megállapodásra jutottak péntek este az üzemanyagok adójának csökkentéséről és egy árplafon bevezetéséről − írja a Süddeutsche Zeitung . A tervek szerint literenként mintegy 17 centtel mérsékelnék a benzin és a gázolaj terhét, az üzemanyagár-plafon bevezetésének pontos időpontja azonban még nem ismert.

Újabb rekordot döntött a dízel ára Németországban, ezért Berlin konkrét beavatkozást készít elő az autósok terheinek enyhítésére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Itt a bejelentés: Friedrich Merz meglépte azt, amit Magyar Péter nem mert – belenyúl a német kormány az üzemanyagárakba, jön az árplafon

A német lap értesülései szerint elvi megállapodás született Németországban az üzemanyagárak mérsékléséről:

a szövetségi kormány és a tartományok képviselői egy olyan csomagról egyeztettek, amely egyszerre csökkentené a benzin és a dízel adóterhét, valamint felső korlátot szabna az üzemanyagok árának.

A jelenlegi tervek szerint a benzin és a dízel adóterhe ténylegesen mintegy 17 centtel csökkenne literenként. Hasonló mértékű kedvezmény már korábban is működött Németországban: május elejétől június végéig csökkentették az üzemanyagok terheit.

A mostani intézkedés a korábbi információk szerint 2026 végéig lehet érvényben, a pontos kezdő időpont azonban továbbra sem ismert. A tartományok pénzügyileg is részt vennének a programban, miközben az üzemanyagár-plafon bevezetésének időzítéséről még nincs végleges döntés.

Az árplafon lényege, hogy a benzin és a dízel kiskereskedelmi ára nem emelkedhetne egy meghatározott szint fölé. A plafon kialakításánál az olaj világpiaci árát, a szállítási és elosztási költségeket, valamint a kereskedői árrést is figyelembe vennék. A német szociáldemokraták régóta szorgalmazzák ezt a megoldást, példaként pedig Luxemburg és Belgium szabályozását említik. Katherina Reiche gazdasági miniszter ugyanakkor korábban ellenezte az árplafon ötletét.

Nagyon félhet Friedrich Merz a vasárnapi választási eredményektől: Németország árplafont vezethet be az üzemanyagokra, közel a megállapodás Újra az üzemanyagárak letörésével próbálkozik a német kormány, ezúttal akár 17 centes adókedvezménnyel. Friedrich Merz emellett egy olyan árplafont is bevezetne, amely az olaj világpiaci árának alakulásához igazodna.

A lépésre mindenekelőtt az üzemanyagárak újabb megugrása miatt van szükség. Az ADAC adatai szerint csütörtökön a dízel országos átlagára literenként 2,471 euróra emelkedett, ami csaknem két centtel haladta meg az egy nappal korábbi szintet. A Super E10 ára ezzel szemben enyhén mérséklődött, de literenként így is 2,308 euróba került.