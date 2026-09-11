A németek miatt lő ki a gáz ára: egyes országoknak a túlélés a tét − „globális harc kezdődhet az energiahordozókért”

Az ősz beköszöntével egyre élesebb verseny folyik a földgázért. Európának rövid idő alatt nagy mennyiséget kell betárolnia ahhoz, hogy teljesüljön a legalacsonyabb, 75 százalékos töltöttségi cél. Németországban ez műszaki okok miatt már valószínűleg nem kivitelezhető.

Szokatlanul alacsony a német gáztározók töltöttségi szintje / Fotó: Magicmaik123

Előrejelzések szerint az Európai Unióban fizikai hiánytól nem kell tartani, azonban a feszült geopolitikai helyzet miatt előfordulhatnak hirtelen áremelkedések, és egy elhúzódó karbantartás, vagy váratlan környezeti hatás is előidézhet ellátásbiztonsági kockázatokat.

Németország nyomhatja fel az árakat

A Bloomberg augusztus végén publikált számításai szerint a térségnek több mint 100 terawattóra földgázra lenne szüksége ahhoz, hogy a 75 százalékos töltöttségi célt elérje. Ennek teljesítéséhez olyan betárolási ütemre lenne szükség, amilyenre a 2022-es energiaválság óta nem volt példa. A földgáz nagykereskedelmi ára megawattóránként csaknem 81 euró, ami nagyjából 153 százalékkal magasabb az iráni háború előtti szintnél.

A Goldman Sachs, a Rystad Energy és a Morningstar szerint ez azzal a kockázattal jár, hogy a téli gázárak megawattóránként 100 euró fölé emelkedhetnek.

Fennáll annak a veszélye, hogy globális harc kezdődik az energiahordozókért

− mondta Go Katajama, a Kpler vezető elemzője, majd hozzátette, hogy ennek esélye egy hidegebb tél esetén különösen magas.

Miután az Európai Unió országai elhatározták, hogy leválnak az orosz vezetékes gázról, eldöntötték, hogy jelentős tartalékokat halmoznak fel az esetleges sokkhatások kivédése céljából. A 2026-os betárolási időszakban problémát okozott az iráni háború árfelhajtó hatása, mivel ennek következtében gazdaságtalanná vált a készletezés. A kereskedő kivártak annak reményében, hogy a geopolitikai feszültségek enyhülnek a piac pedig stabilizálódik.

Ez nem következett be, a Perzsa-öböl térségéből érkező szállítások továbbra is szinte teljesen szünetelnek, az LNG-szállító tartályhajók pedig az olajtankereknél is ritkábban kelnek át a Hormuzi-szoroson. A helyzetet súlyosbítja, hogy a térségben ismét fellángoltak a harcok. Az amerikai hadsereg néhány nappal ezelőtt öt iráni olajszállító hajót semmisített meg, az iráni Forradalmi Gárda pedig ballisztikus rakétákkal támadt egy amerikai hadihajót.