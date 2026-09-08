Elképesztő: beismerték a németek, nem lesz elég gázuk a télre, már a hiány is valós forgatókönyv − Brüsszel mintha másik mozit nézne

Az iráni háború következtében kialakult földgáz-hiány nehéz helyzetbe hozta az Európai Unió országait a betárolási időszakban. A kieső kapacitások pótlása és az alternatív beszerzési útvonalak feltérképezése hosszú időt vett igénybe, ezért a német tárolókat már nem lehet a meghatározott szintre tölteni a fűtési szezon kezdete előtt.

Nem lehet a meghatározott szintre tölteni a német gáztárolókat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európai Unió által meghatározott betárolási cél értelmében a 80 százalékos töltöttségi szintet November 1-jéig kell elérni, azonban Németországban ennek fizikai akadályai vannak.

Németország már biztosan nem teljesíti a célt

Röviddel a fűtési szezon kezdete előtt már világos, hogy legfeljebb 77 százalékos töltöttségi szint érhető el a tél kezdetéig, amennyiben a következő hetekben felgyorsul a betárolás üteme − közölte a Frankfurter Allgemeine Zeitung a német gáz- és hidrogéntárolók üzemeltetőit tömörítő INES szakmai szövetség adatira hivatkozva.

Az INES arra is figyelmeztetett, hogy rendkívül hideg téli időjárás esetén a legfeljebb 77 százalékos szinttel nem feltétlen biztosítható az ellátás.

Az előrejelzés szerint ebben az esetben egyes napokon több mint 25 százalékkal is elmaradhat a rendelkezésre álló mennyiség a kereslettől. Ebből adódóan amennyiben a betárolás üteme nem gyorsul fel számottevően, egy hideg tél rendkívül súlyos helyzetet idézhet elő.

A legnagyobb nehézséget a magas árak jelentik.

A földgáz nagykereskedelmi ára megawattóránként mintegy 75 euró, ami 150 százalékkal több az iráni konfliktus kirobbanása előtti szintnél.

Mivel a kereskedők a következő hónapokban nem számítanak érdemi csökkenésre, ezért nem kifizetődő számukra a nyári betárolás és a téli értékesítés. A német töltöttség ennek okán mindössze 54 százalék, ami azonos időszakban vizsgálva történelmi mélypontnak számít

Hollandia bajban, Olaszország felkészültebb

Hollandiában, amely az európai gázhálózat fontos pillére és Németország fontos beszállítója, feszült a helyzet.

Gasunie állami infrastruktúra-üzemeltető szerint az ország nem képes elérni a téli fogyasztás felének megfelelő betárolási szintet, így nincs felkészülve egy hideg télre.

A vállalat a kormányt hibáztatja, amelyet korábban többször figyelmeztetett a lassú feltöltésre. Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta az EBN állami ügynökség is részt vesz a betárolásban, részben a kisebb holland gázmezők termeléséből, mivel a magánszereplőknek ehhez nincs üzleti ösztönzőjük.