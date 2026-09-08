Elképesztő: beismerték a németek, nem lesz elég gázuk a télre, már a hiány is valós forgatókönyv − Brüsszel mintha másik mozit nézne
Az iráni háború következtében kialakult földgáz-hiány nehéz helyzetbe hozta az Európai Unió országait a betárolási időszakban. A kieső kapacitások pótlása és az alternatív beszerzési útvonalak feltérképezése hosszú időt vett igénybe, ezért a német tárolókat már nem lehet a meghatározott szintre tölteni a fűtési szezon kezdete előtt.
Az Európai Unió által meghatározott betárolási cél értelmében a 80 százalékos töltöttségi szintet November 1-jéig kell elérni, azonban Németországban ennek fizikai akadályai vannak.
Németország már biztosan nem teljesíti a célt
Röviddel a fűtési szezon kezdete előtt már világos, hogy legfeljebb 77 százalékos töltöttségi szint érhető el a tél kezdetéig, amennyiben a következő hetekben felgyorsul a betárolás üteme − közölte a Frankfurter Allgemeine Zeitung a német gáz- és hidrogéntárolók üzemeltetőit tömörítő INES szakmai szövetség adatira hivatkozva.
Az INES arra is figyelmeztetett, hogy rendkívül hideg téli időjárás esetén a legfeljebb 77 százalékos szinttel nem feltétlen biztosítható az ellátás.
Az előrejelzés szerint ebben az esetben egyes napokon több mint 25 százalékkal is elmaradhat a rendelkezésre álló mennyiség a kereslettől. Ebből adódóan amennyiben a betárolás üteme nem gyorsul fel számottevően, egy hideg tél rendkívül súlyos helyzetet idézhet elő.
A legnagyobb nehézséget a magas árak jelentik.
A földgáz nagykereskedelmi ára megawattóránként mintegy 75 euró, ami 150 százalékkal több az iráni konfliktus kirobbanása előtti szintnél.
Mivel a kereskedők a következő hónapokban nem számítanak érdemi csökkenésre, ezért nem kifizetődő számukra a nyári betárolás és a téli értékesítés. A német töltöttség ennek okán mindössze 54 százalék, ami azonos időszakban vizsgálva történelmi mélypontnak számít
Hollandia bajban, Olaszország felkészültebb
Hollandiában, amely az európai gázhálózat fontos pillére és Németország fontos beszállítója, feszült a helyzet.
Gasunie állami infrastruktúra-üzemeltető szerint az ország nem képes elérni a téli fogyasztás felének megfelelő betárolási szintet, így nincs felkészülve egy hideg télre.
A vállalat a kormányt hibáztatja, amelyet korábban többször figyelmeztetett a lassú feltöltésre. Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta az EBN állami ügynökség is részt vesz a betárolásban, részben a kisebb holland gázmezők termeléséből, mivel a magánszereplőknek ehhez nincs üzleti ösztönzőjük.
Olaszország ezzel szemben jobb helyzetben van. A tárolók töltöttsége eléri a 83 százalékot.
A kereskedők itt segíti, hogy akkor is állami támogatásban részesülnek, amennyiben a betárolás nem nyereséges.
Az előző télen ennek az ösztönzőnek a költsége 182 millió euró volt. A tárolókat az állam többségi tulajdonában lévő Snam leányvállalata kezeli, az ország pedig Európa második legnagyobb kapacitásával rendelkezik. Az első félévben az olasz földgáz 36 százaléka Algériából, 16 százaléka Azerbajdzsánból, 11 százaléka pedig Északnyugat-Európából érkezett. Az import 34 százaléka LNG tette ki. A Hormuzi-szoros lezárását, valamint a katari szállítások megcsappanását követően Róma növelte amerikai beszerzéseit. Öt nagy LNG-terminálja mellett Piombino és Ravenna partjainál úszó létesítményeket is üzembe helyezett.
Brüsszel mégsem tart újabb energiaválságtól.
Az EU LNG-importkapacitása 2022 óta harmadával nőtt, gázfogyasztása pedig 17 százalékkal csökkent. A tárolók átlagos töltöttsége jelenleg 67 százalék.
A télre előírt 90 százalékos cél tíz százalékponttal alulteljesíthető, különleges körülmények között pedig 75 százalékra mérsékelhető. Az uniós gázkoordinációs csoport így nem azonosított közvetlen ellátásbiztonsági veszélyt: szakértői szerint a 80 százalékos töltöttségi szint is elegendő lehet.
Elszállhatnak a költségek
Andreas Goldthau, az Erfurti Egyetem szakértője szerint átmeneti áremelkedésekre is számítani kell. Ezt az amerikai exportengedélyek esetleges visszavonása, környezeti katasztrófák, kedvezőtlen munkaerőpiaci események, vagy a norvég vezetékek elhúzódó karbantartása is kiválthatja.
A magas árak elsősorban a kereskedőket sújtanák. Amennyiben kiderülne, hogy nem tároltak be elegendő gázt a téli fűtési szezonre, akkor a hiányzó mennyiséget az azonnali piacon kellene megvásárolniuk, amit alacsonyabb áron értékesíthetnének.
Goldthau szerint fizikai hiányt csak a a norvég vezetékes szállítások kiesése vagy az Európába irányuló amerikai LNG-export leállítása okozhatna.