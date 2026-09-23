Közel egy éve nem láttak ilyet Németországban, erre senki nem számított: Magyarországon is érezhetjük a hatását

A szolgáltató szektor váratlan élénkülésének köszönhetően szeptemberben a vártnál jobban teljesített a német magánszektor.

A német gazdaság élénkülése Magyarországnak is kedvezhet / Fotó: Vincent Grebenicek

Az S&P Global összetett beszerzésimenedzser-indexe az augusztusi 51,8 pontról 53,8 pontra emelkedett. Ez 2025 októbere óta a legmagasabb érték, és jóval meghaladja a növekedést a visszaeséstől elválasztó 50 pontos határt. A Bloomberg által megkérdezett elemzők változatlan értékre számítottak.

A legnagyobb meglepetést a szolgáltató szektor okozta: mutatója 52,9 pontra ugrott, miközben az elemzők újabb hónapnyi visszaesést vártak. A feldolgozóipari index eközben kismértékben, 53,8 pontra csökkent.

„Az előzetes adatok közel egy éve a legerősebb növekedést jelzik az üzleti aktivitásban: a szolgáltató szektor végre ismét a feldolgozóiparral együtt bővül” – közölte szerdán Phil Smith, az S&P Global Market Intelligence közgazdásza.

Smith szerint a német vállalatok ismét az ellenálló képesség jeleit mutatják:

gyorsul a termelés növekedése,

a kilátásokkal kapcsolatos várakozások stabilak,

a foglalkoztatás pedig már a második egymást követő hónapban emelkedik.

Mindez annak ellenére történik, hogy újra erősödik az inflációs nyomás.

A német államkötvények mérsékelték korábbi erősödésüket. A tízéves kötvény hozama egy bázisponttal, 3,46 százalékra csökkent, miután a kereskedés elején még három bázispontos csökkenést mutatott.

Európa legnagyobb gazdasága a többéves gyenge teljesítmény után régóta várt fellendülés jeleit mutatja.

Bár a nyári hőhullámok miatt lecsökkent a fontos folyók vízszintje, ami ebben a negyedévben visszafogja a termelést, a Bundesbank arra számít, hogy az év vége felé ismét élénkül a gazdasági aktivitás.

A fellendülést ugyanakkor nehezíti az iráni háború miatt gyorsuló infláció és a kamatok emelkedése. Kockázatot jelent az is, hogy a szélsőjobb- és szélsőbaloldali pártok közelmúltbeli tartományi választási sikerei nyomán felpuhulhatnak a reformok. A gyorsuló ütemű állami katonai és infrastrukturális kiadások viszont támaszt adhatnak a gazdasági növekedésnek.