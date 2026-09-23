Közel egy éve nem láttak ilyet Németországban, erre senki nem számított: Magyarországon is érezhetjük a hatását
A szolgáltató szektor váratlan élénkülésének köszönhetően szeptemberben a vártnál jobban teljesített a német magánszektor.
Az S&P Global összetett beszerzésimenedzser-indexe az augusztusi 51,8 pontról 53,8 pontra emelkedett. Ez 2025 októbere óta a legmagasabb érték, és jóval meghaladja a növekedést a visszaeséstől elválasztó 50 pontos határt. A Bloomberg által megkérdezett elemzők változatlan értékre számítottak.
A legnagyobb meglepetést a szolgáltató szektor okozta: mutatója 52,9 pontra ugrott, miközben az elemzők újabb hónapnyi visszaesést vártak. A feldolgozóipari index eközben kismértékben, 53,8 pontra csökkent.
„Az előzetes adatok közel egy éve a legerősebb növekedést jelzik az üzleti aktivitásban: a szolgáltató szektor végre ismét a feldolgozóiparral együtt bővül” – közölte szerdán Phil Smith, az S&P Global Market Intelligence közgazdásza.
Smith szerint a német vállalatok ismét az ellenálló képesség jeleit mutatják:
- gyorsul a termelés növekedése,
- a kilátásokkal kapcsolatos várakozások stabilak,
- a foglalkoztatás pedig már a második egymást követő hónapban emelkedik.
Mindez annak ellenére történik, hogy újra erősödik az inflációs nyomás.
A német államkötvények mérsékelték korábbi erősödésüket. A tízéves kötvény hozama egy bázisponttal, 3,46 százalékra csökkent, miután a kereskedés elején még három bázispontos csökkenést mutatott.
Európa legnagyobb gazdasága a többéves gyenge teljesítmény után régóta várt fellendülés jeleit mutatja.
Bár a nyári hőhullámok miatt lecsökkent a fontos folyók vízszintje, ami ebben a negyedévben visszafogja a termelést, a Bundesbank arra számít, hogy az év vége felé ismét élénkül a gazdasági aktivitás.
A fellendülést ugyanakkor nehezíti az iráni háború miatt gyorsuló infláció és a kamatok emelkedése. Kockázatot jelent az is, hogy a szélsőjobb- és szélsőbaloldali pártok közelmúltbeli tartományi választási sikerei nyomán felpuhulhatnak a reformok. A gyorsuló ütemű állami katonai és infrastrukturális kiadások viszont támaszt adhatnak a gazdasági növekedésnek.
A Bloomberg megjegyzi, hogy a piacok kiemelt figyelemmel követik a beszerzésimenedzser-indexeket, mert az adatok már a hónap elején megjelennek, és jól jelzik a gazdasági trendeket, valamint a fordulópontokat.
Kevés európai ország függ annyira a német gazdaságtól, mint Magyarország.
- A hazai termékexport 2025-ben mintegy 25 százaléka Németországba irányult,
- miközben az import 22 százaléka is onnan érkezett.
Ez a nemzetközi gyakorlat szerint már rendkívül magas koncentrációnak számít.
A német irányítás alatt álló magyarországi vállalatok 26 287 milliárd forintos árbevételt értek el, messze megelőzve az amerikai, dél-koreai vagy osztrák érdekeltségeket. A német tulajdonosi hátterű külföldi leányvállalatok több mint 233 ezer embert foglalkoztattak Magyarországon.
Ezért a német konjunktúra javulása közvetlenül is megjelenhet a magyar ipari megrendelésekben.
Jobban bírja Európa a válságot a vártnál
Az euróövezet gazdasága a vártnál ellenállóbbnak bizonyult a közel-keleti konfliktussal és az abból fakadó energiaár-emelkedéssel szemben.
Kérdés azonban, hogy ez meddig tarthat: az infláció közel hároméves csúcson van, a hitelfelvétel költségei pedig emelkednek. Az Európai Központi Bank (EKB) ebben a hónapban az iráni háború kitörése óta másodszor emelt kamatot, és akár már októberben újabb emelés következhet.
A döntéshozókat megnyugtatta a gazdaság ereje: az idei növekedési előrejelzésüket 0,9 százalékra javították.
Az OECD szerdán szintén kedvezőbb kilátásokat közölt. Az euróövezet 2026-os növekedési előrejelzését 0,2 százalékponttal, 1 százalékra emelte, és Németország, Olaszország, valamint Spanyolország esetében is javított a várakozásain. Franciaországra vonatkozó becslését viszont jelentősen rontotta: az euróövezet második legnagyobb gazdaságában már csak 0,4 százalékos bővülést vár.
Williamson szerint a feldolgozóipari és szolgáltató vállalatok rendelésállományának e havi növekedése arra utal, hogy a lendület a negyedik negyedévben is kitart. Ugyanakkor a gazdaság ereje a fogyasztói árakat is felfelé hajtja.
„A közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő energiaárak mellett nem meglepő, hogy szeptemberben ismét erősödik az inflációs nyomás” – mondta Williamson. Szerinte a gazdaság ellenálló képessége a geopolitikai feszültségek és a drágulás közepette arra ösztönözheti az EKB-t, hogy az év vége előtt újra kamatot emeljen.