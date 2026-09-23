Deviza
EUR/HUF365,36 +0,95% USD/HUF320,72 +1,44% GBP/HUF424,81 +0,72% CHF/HUF389,26 +1,09% PLN/HUF83,51 +0,36% RON/HUF69,25 +0,97% CZK/HUF14,96 +0,65% EUR/HUF365,36 +0,95% USD/HUF320,72 +1,44% GBP/HUF424,81 +0,72% CHF/HUF389,26 +1,09% PLN/HUF83,51 +0,36% RON/HUF69,25 +0,97% CZK/HUF14,96 +0,65%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 002,25 +0,44% MTELEKOM2 542 -0,24% MOL5 195 +1,66% OTP45 830 -0,04% RICHTER12 670 +0,56% OPUS292 +0,69% ANY6 280 -0,95% AUTOWALLIS125,5 +0,8% WABERERS4 500 0% BUMIX9 182,11 -0,52% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 219,9 -0,88% BUX152 002,25 +0,44% MTELEKOM2 542 -0,24% MOL5 195 +1,66% OTP45 830 -0,04% RICHTER12 670 +0,56% OPUS292 +0,69% ANY6 280 -0,95% AUTOWALLIS125,5 +0,8% WABERERS4 500 0% BUMIX9 182,11 -0,52% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 219,9 -0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
gazdaság
Németország
Magyarország

Közel egy éve nem láttak ilyet Németországban, erre senki nem számított: Magyarországon is érezhetjük a hatását

A vártnál jóval gyorsabban nőtt a német üzleti aktivitás. A német gazdaság élénkülése Magyarországnak is kedvezhet, mivel szorosak a két ország kereskedelmi és ipari kapcsolatai.
VG
2026.09.23., 18:55

A szolgáltató szektor váratlan élénkülésének köszönhetően szeptemberben a vártnál jobban teljesített a német magánszektor.

A német gazdaság élénkülése Magyarországnak is kedvezhet Economical,Relationship,Between,Germany,And,Hungary,International,Trade,Of,Germany,
A német gazdaság élénkülése Magyarországnak is kedvezhet / Fotó: Vincent Grebenicek

Az S&P Global összetett beszerzésimenedzser-indexe az augusztusi 51,8 pontról 53,8 pontra emelkedett. Ez 2025 októbere óta a legmagasabb érték, és jóval meghaladja a növekedést a visszaeséstől elválasztó 50 pontos határt. A Bloomberg által megkérdezett elemzők változatlan értékre számítottak.

A legnagyobb meglepetést a szolgáltató szektor okozta: mutatója 52,9 pontra ugrott, miközben az elemzők újabb hónapnyi visszaesést vártak. A feldolgozóipari index eközben kismértékben, 53,8 pontra csökkent. 

„Az előzetes adatok közel egy éve a legerősebb növekedést jelzik az üzleti aktivitásban: a szolgáltató szektor végre ismét a feldolgozóiparral együtt bővül” – közölte szerdán Phil Smith, az S&P Global Market Intelligence közgazdásza.

Smith szerint a német vállalatok ismét az ellenálló képesség jeleit mutatják: 

  • gyorsul a termelés növekedése, 
  • a kilátásokkal kapcsolatos várakozások stabilak, 
  • a foglalkoztatás pedig már a második egymást követő hónapban emelkedik. 

Mindez annak ellenére történik, hogy újra erősödik az inflációs nyomás.

A német államkötvények mérsékelték korábbi erősödésüket. A tízéves kötvény hozama egy bázisponttal, 3,46 százalékra csökkent, miután a kereskedés elején még három bázispontos csökkenést mutatott.

Európa legnagyobb gazdasága a többéves gyenge teljesítmény után régóta várt fellendülés jeleit mutatja. 

Bár a nyári hőhullámok miatt lecsökkent a fontos folyók vízszintje, ami ebben a negyedévben visszafogja a termelést, a Bundesbank arra számít, hogy az év vége felé ismét élénkül a gazdasági aktivitás.

A fellendülést ugyanakkor nehezíti az iráni háború miatt gyorsuló infláció és a kamatok emelkedése. Kockázatot jelent az is, hogy a szélsőjobb- és szélsőbaloldali pártok közelmúltbeli tartományi választási sikerei nyomán felpuhulhatnak a reformok. A gyorsuló ütemű állami katonai és infrastrukturális kiadások viszont támaszt adhatnak a gazdasági növekedésnek.

A Bloomberg megjegyzi, hogy a piacok kiemelt figyelemmel követik a beszerzésimenedzser-indexeket, mert az adatok már a hónap elején megjelennek, és jól jelzik a gazdasági trendeket, valamint a fordulópontokat. 

Kevés európai ország függ annyira a német gazdaságtól, mint Magyarország. 

  • A hazai termékexport 2025-ben mintegy 25 százaléka Németországba irányult, 
  • miközben az import 22 százaléka is onnan érkezett. 

Ez a nemzetközi gyakorlat szerint már rendkívül magas koncentrációnak számít.

A német irányítás alatt álló magyarországi vállalatok 26 287 milliárd forintos árbevételt értek el, messze megelőzve az amerikai, dél-koreai vagy osztrák érdekeltségeket. A német tulajdonosi hátterű külföldi leányvállalatok több mint 233 ezer embert foglalkoztattak Magyarországon.

Ezért a német konjunktúra javulása közvetlenül is megjelenhet a magyar ipari megrendelésekben.

Jobban bírja Európa a válságot a vártnál

Az euróövezet gazdasága a vártnál ellenállóbbnak bizonyult a közel-keleti konfliktussal és az abból fakadó energiaár-emelkedéssel szemben. 

Kérdés azonban, hogy ez meddig tarthat: az infláció közel hároméves csúcson van, a hitelfelvétel költségei pedig emelkednek. Az Európai Központi Bank (EKB) ebben a hónapban az iráni háború kitörése óta másodszor emelt kamatot, és akár már októberben újabb emelés következhet. 

A döntéshozókat megnyugtatta a gazdaság ereje: az idei növekedési előrejelzésüket 0,9 százalékra javították.

Az OECD szerdán szintén kedvezőbb kilátásokat közölt. Az euróövezet 2026-os növekedési előrejelzését 0,2 százalékponttal, 1 százalékra emelte, és Németország, Olaszország, valamint Spanyolország esetében is javított a várakozásain. Franciaországra vonatkozó becslését viszont jelentősen rontotta: az euróövezet második legnagyobb gazdaságában már csak 0,4 százalékos bővülést vár.

Williamson szerint a feldolgozóipari és szolgáltató vállalatok rendelésállományának e havi növekedése arra utal, hogy a lendület a negyedik negyedévben is kitart. Ugyanakkor a gazdaság ereje a fogyasztói árakat is felfelé hajtja.

„A közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő energiaárak mellett nem meglepő, hogy szeptemberben ismét erősödik az inflációs nyomás” – mondta Williamson. Szerinte a gazdaság ellenálló képessége a geopolitikai feszültségek és a drágulás közepette arra ösztönözheti az EKB-t, hogy az év vége előtt újra kamatot emeljen. 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Németország

Közel egy éve nem láttak ilyet Németországban, erre senki nem számított: Magyarországon is érezhetjük a hatását

A vártnál jóval gyorsabban nőtt a német üzleti aktivitás. A német gazdaság élénkülése Magyarországnak is kedvezhet, mivel szorosak a két ország kereskedelmi és ipari kapcsolatai.
12 perc
kínai-amerikai kapcsolatok

Hiába a vámháború: a világ egyre jobban függ Kínától, Amerika továbbra is éhes – órák múlva kezdődhet a világ leghatalmasabb vezetőinek csúcstalálkozója

Kína egyre jobban dominálja a világkereskedelmet, például a kritikus nyersanyagok, és a csúcstechnológiához szükséges alapanyagok fegyverként használása révén.
3 perc
moratórium kivezetés

Megéri feketézni az Airbnb-seknek – a hatóságok nem tesznek semmit, csak a szabályos szálláshelyek szorulnak ki

Miért éri meg a feketézőknek vállalni a lebukás kockázatát?
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu