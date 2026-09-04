Megriadtak a németek, ez a kutatás megváltoztatja a jövőt: nincs megállás, ha a bevándorlást meg is állítanák

Már ismert, hogy a németországi népesség bevándorlás táplálta növekedése megfordult. Egy új, és a németek számára méltán ijesztő trendről a Berliner Zeitung számolt be kedden, a wiesbadeni Szövetségi Népességkutató Intézet tanulmányát ismertetve.

Németország népessége: a fiatalok egyre kevésbé akarnak gyermeket (képünkön a berlini szociáldemokraták augusztus 28-ai "náciellenes" helyi választási kampányrendezvénye Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kutatás szerint a németországi fiatalok kevesebb gyermeket szeretnének, mint még néhány évvel ezelőtt. Nem kevés embert kérdeztek meg: a tanulmány a „Family Research and Demographic Analysis” (FReDA) nevű családdemográfiai kutatás reprezentatív adatain alapul, amelynek keretében 30 ezer, 18 és 49 év közötti ember véleményét kérték ki.

A 18–39 évesek 2021 és 2024 között korábban átlagosan 1,8 gyermeket szerettek volna,

de ez az érték 2025-ben a nőknél 1,7-re, a férfiaknál 1,6-ra csökkent.

A trend önmagáért beszél, de akkor válik különösen ijesztővé, ha mellé teszünk két korábban ismert folyamatot.

Németország népessége: nem akarnak gyermeket, miközben a bevándorló hátterűek száma tovább nő

1. A német statisztikai hivatal, a Destatis júniusban tette közzé: Németország népessége 2025-ben 110 ezer fővel, 0,1 százalékkal csökkent, és az év végén 83,47 millió fő volt. Ez azért fontos, mert 2011 óta – a 2020-as pandémiás év kivételével – folyamatosan nőtt a népesség, vagyis 2025 valódi trendforduló.

A fő ok: a bevándorlás már nem tudta ellensúlyozni a természetes fogyást. 2025-ben 352 ezerrel többen haltak meg, mint ahányan születtek, miközben a nettó bevándorlás 235 ezer főre esett vissza a 2024-es 430 ezerről.

2. A„bevándorlástörténettel” rendelkező népesség 2025-ben 21,8 millió fő volt, ami a lakosság 26,3 százaléka. Egy év alatt a számuk tovább nőtt, pedig az össznépesség csökkent. Ezzel szemben a bevándorlástörténet nélküli népesség 56,8 millió főre zsugorodott, egyetlen év alatt 488 ezer főt, 0,9 százalékot veszítve.

A tendencia hosszabb távon még látványosabb: 2005 és 2025 között a bevándorlástörténettel rendelkező népesség 13,0 millióról 21,8 millióra, tehát 67 százalékkal nőtt.

Ha e kettőt a friss kutatás mellé tesszük, az a kép rajzolódik ki, hogy

a német népesség átbillenése a bevándorlók és leszármazottaik irányába akkor is folytatódik, ha a bevándorlást megállítják.

De miért fordulnak el a gyermekvállalástól a németek?

A német fővárosi lap beszámolójához visszatérve: a kutatók összefüggést látnak a visszaesés és a jelenlegi, egymást erősítő válságok között.