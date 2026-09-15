Abszurd: míg Magyar Péter szerint Magyarországon nincs igény védett üzemanyagárakra, Friedrich Merz Németországban épp most készül valami hasonlóra

Magyarországhoz hasonlóan Németországban is egyre nagyobb gondot okoz az üzemanyagárak emelkedése. Míg hazánkban a kormány kizárta a korábban már alkalmazott védett ár bevezetését, Európa egyik legnagyobb gazdaságának politikusai lehetséges megoldásként tekintenek rá.

Friedrich Merz német kancellár / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Közgazdászok szerint a német kormány által felvázolt ötletek némelyike nem alkalmas a probléma kezelésére, továbbá egy beavatkozás szükséges feltételeit is meg kell teremteni − írta meg a Handelsblatt.

Lépéskényszerben a német kormány

Az iráni háború fellángolása következtében ismét kilőttek az olajárak, a problémát pedig súlyosbítja a szűkös finomítói kapacitás. Az autósoknak egyre magasabb üzemanyagárakkal kell szembenézniük, ami a közelgő mecklenburg–elő-pomerániai és a berlini tartományi választások előtt igen kellemetlen a szövetségi kormány pártjai számára.

Meggyőződésem, hogy lépnünk kell

− fogalmazott Friedrich Merz a BGA kereskedelmi szövetség egyik rendezvényén, majd hozzátette, hogy sok autós számára az üzemanyagárak elérték a tűréshatárt.

A kancellár szerint a beavatkozás pontos módja még nem dőlt el, de a szövetségi kormány egyeztetéseket folytat a tartományok vezetésével és hamarosan konkrét javaslat születhet.

Németországban az E10-es benzin átlagára 2,286 euróra emelkedett literenként, ami új történelmi csúcs, míg a dízel átlagára 2,412 euró volt.

A kormánypártok között azonban nincs egyetértés a lehetséges beavatkozás módját illetően. Az SPD üzemanyagár-plafon és a kőolajipari vállalatokra kivetett extraprofitadó bevezetését sürgeti, míg a CDU közvetlen támogatásokban gondolkodik.

A magyar kormány már döntött

Hiába váltott ki jelentős felháborodást, a védett ár helyett a kormány változatlanul, eredeti tervének megfelelően, közel egymillió dízelautósnak fizet összesen 20 ezer forintot az év végéig. Ez havi ötezer forintot jelent. A támogatásra a mezőgazdasági termelők is jogosultak, akik a a gázolaj teljes jövedéki adóját visszaigényelhetik.

A pénzügyminiszter az üzemanyagárak emelkedését a háborús helyzettel, a Hormuzi-szoros lezárásával, valamint a nyersolaj és különösen a dízel világpiaci drágulásával magyarázta. Ezért a kormány olyan támogatási formát választott, amely Kármán szerint nem ösztönzi az üzemanyagturizmust, és az importot, illetve a hazai ellátást sem veszélyezteti.