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áremelés
élelmiszergyártás
iráni háború
Nestlé

Kezdődik: bejelentette az élelmiszerár-emelést a világ egyik legnagyobb gyártója, Magyarországon is itt vannak – a vezérigazgató előre szólt, termékek tűnnek el

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A közel-keleti konfliktus az energia-, szállítási és nyersanyagköltségeken keresztül már a globális élelmiszeriparban is érezteti hatását. A világ legnagyobb csomagolt élelmiszer gyártója, a Nestlé áremelésekkel, termékátalakításokkal és egyes termékek kivezetésével próbálja ellensúlyozni a költségek növekedését – mondta Philipp Navratil vezérigazgató. A Nestlé vezetője szerint lényegében elkerülhetetlen az áremelés.
Juhász Péter
2026.09.11, 18:40
Frissítve: 2026.09.11, 19:05

A Nestlé értékesítését közvetlenül egyelőre nem rengeti meg az immár hat hónapja tartó iráni háború, a konfliktus azonban egyre erősebben gyűrűzik be a beszállítói költségekbe. A svájci vállalat vezetője szerint gyakorlatilag minden beszállítójuknál jelentkezik valamilyen költségnövekedés, és elkerülhetetlen, hogy ez a fogyasztói oldalon is jelentkezzen. A Nestlé egyes termékei gyártását meg is szüntetheti.

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A Nestlé a beszállítói árak emelkedésére rendezkedik be az iráni háború miatt, ez pedig érinti a fogyasztói árakat is (illusztráció)
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP

Elkezdte felkészíteni a Nestlé az áremelésekre a vásárlókat

A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalatának vezérigazgatójának szavaiból kitűnik, hogy a cégnél elkerülhetetlennek látják az áremelést. „Minden egyes beszállítónknál lesz valamilyen költségnövekedés” – mondta Navratil. Hozzátette: 

ha a beszállítók ezeket a többletköltségeket továbbhárítják a Nestlére, a vállalatnak is meg kell találnia annak módját, hogy a fogyasztók elfogadják az esetleges áremeléseket.

A Nestlé nemcsak az árakat emeli. A Reuters arról ír a vállalati információk alapján, hogy a cég

  • átalakítja egyes termékeit, változtatva a receptúrán (emlékezetes: néhány éve a kakaó árának elszállása hasonló lépéseket váltott ki a nagy élelmiszergyártók részéről); 
  • folyamatosan javítja a gyártási hatékonyságot, és 
  • kivezeti azokat a termékeket is, amelyekért a fogyasztók már nem hajlandók megfizetni a magasabb árat.

 Navratil részleteket nem közölt arról, mely termékek kerülhetnek ki a kínálatból.

A konfliktus közvetlen, vállalati pénzügyi hatása azért korlátozott, mert a Közel-Kelet a Nestlé mintegy 90 milliárd svájci frankos éves árbevételének mindössze 2–3 százalékát adja. 

A közvetett hatás azonban ennél jóval nagyobb lehet, mivel az energia- és nyersanyagpiaci zavarok a teljes ellátási lánc költségeit megemelik a vezérigazgató szerint.

A drágulás kockázatára az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO is figyelmeztetett. A szervezet élelmiszerár-indexe júliusban 131,1 pontra emelkedett a júniusi 130,3 pontról, ami 2023 januárja óta a legmagasabb érték.

A több mint 2000 márkát – köztük a Nescafét, a Maggit és a KitKatet – birtokló Nestlé közben a portfólióját is átalakítja. A vállalat nemrég részesedést értékesített palackozottvíz-üzletágában, és kivonul a vitaminpiacról is. Navratil ugyanakkor jelezte, hogy a stratégiai szempontból fontos márkák felvásárlásától sem zárkóznak el.

Más nagyvállalatok is szenvednek az iráni háború miatt

A Nestlé mellett más globális fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok is egyre nagyobb nyomással szembesülnek. Az amerikai fogyasztási cikkeket gyártó, Magyarországon is jelen lévő Procter & Gamble óriásvállalat – amely már korábban is 1 milliárd dolláros adózás utáni nyereségcsökkenéssel számolt a 2027-es pénzügyi évben – csütörtökön közölte, hogy a hordónként 100 dollár feletti olajárak, Kanada az Egyesült Államok ellen bevezetett megtorló vámjai, valamint az amerikai sofőrhiány mind-mind nehezítik a helyzet kezelését.

„Minden reggel felébredünk, és valami újabb dolog történt” – mondta Andre Schulten, a Procter & Gamble pénzügyi igazgatója egy bostoni Barclays-konferencián. Hozzátette, hogy minél hosszabb ideig marad az olaj ára hordónként 100 dollár felett, annál nagyobb lesz az árakra nehezedő nyomás.

Vevőt találtak a diósgyőri Nestlé-gyárra

A Nestlé globális bejelentésével egy időben fontos magyarországi fejlemény is érkezett: úgy tűnik, elkerülhető a diósgyőri gyár év végére tervezett bezárása. A Nestlé megállapodott a magyarországi Vimpex csoporttal arról, hogy a társaság tovább működteti az édességgyártást a diósgyőri üzemben.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a tranzakció lehetővé teszi, hogy a gyárban a jövőben is folytatódjon az édességgyártás. A Nestlé a szakszervezettel kötött megállapodás alapján rendkívüli, a munkaviszony hosszától függően 5–11,5 havi bérnek megfelelő bónusszal támogatja a munkavállalókat.

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