A nők viszik a hátukon az egészségügyet, mégis jóval kevesebbet keresnek

Hiába a nők alkotják az európai egészségügyi és gondozási ágazat dolgozóinak döntő többségét, a legjobban fizetett pozíciókban már jóval kisebb az arányuk. A nők átlagosan 19 százalékkal kevesebbet keresnek óránként, mint a férfiak – derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentéséből, írja az Euronews.

A bérkülönbség ára egy egész életpályán végigkísérheti a nőket/Fotó: THICHA SATAPITANON

Az ágazatban dolgozók 77 százaléka nő

Az egészségügy és a gondozási szektor a WHO európai régiójának negyedik legnagyobb foglalkoztatója, egyben a nők legfontosabb munkaadója. Az ágazatban dolgozók 77 százaléka nő, miközben a többi ágazatban együttesen 45 százalékos a női munkavállalók aránya.

A magasabb fizetési kategóriákban azonban már jelentősen kisebb a nők jelenléte: a szektor legjobban kereső dolgozóinak mindössze 55 százaléka nő.

„A nők alkotják annak a többségét, akik működtetik Európa egészségügyi rendszereit, mégis kevesebbet keresnek férfi kollégáiknál. Ez a különbség egy egész életpályán összeadódik” – mondta Natasha Azzopardi Muscat, a WHO Európai Regionális Irodájának egészségügyi rendszerekkel foglalkozó részlegének igazgatója.

Minél magasabb a fizetés, annál nagyobb a különbség

A nemek közötti bérszakadék – vagyis a fizetett munkát végző férfiak és nők átlagos keresete közötti különbség – nem egyenletesen oszlik meg a fizetési skálán. Az alacsonyabb keresetűeknél körülbelül 2 százalékos, míg a legmagasabb kereseti kategóriában már meghaladja a 22 százalékot.

Az egészségügyi és gondozási ágazat különösen fontos a nők foglalkoztatásában:

az összes dolgozó nő csaknem 17 százaléka ezen a területen dolgozik,

míg a férfiaknál ez az arány mindössze 5 százalék.

A WHO szerint mindez egy szélesebb munkaerőpiaci mintázatba illeszkedik. A strukturális egyenlőtlenségek ugyanis a magasabb fizetési és vezetői szinteken még erőteljesebben jelentkeznek.

Nem csak arról van szó, hogy ki hány órát dolgozik

Világszerte hasonló a helyzet: az egészségügyi szektorban dolgozó nők átlagosan 24 százalékkal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Ez nagyobb különbség, mint számos más iparágban.