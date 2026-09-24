Megduplázták a német közgazdászok a növekedési előrejelzéseket, de nem nyugodhat meg Berlin – több komoly kockázat is van, amit azonnal orvosolni kell

Három év recesszió és stagnálás után végre érdemben növekedhet a német gazdaság. A vezető német gazdaságkutató intézetek jelentősen javították idei előrejelzésüket: 2026-ra már 1,3 százalékos GDP-bővülést várnak, szemben a tavasszal prognosztizált 0,6 százalékkal. A kilábalás alapjai azonban továbbra is törékenyek, a közgazdászok pedig arra figyelmeztetnek, hogy a növekedést egyre nagyobb részben az állami költekezés hajtja.

A három év recesszió és stagnálás után kibontakozó növekedés már a vállalati hangulaton is látszik. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kibontakozó növekedés már a vállalati hangulaton is látszik

A német gazdaságkutató intézetek közös őszi prognózisa szerint jövőre 1,1 százalékkal bővülhet a német gazdaság. Az idei előrejelzés megduplázása látványos javulást jelez, ám hosszabb távon már jóval kedvezőtlenebb a kép: 2028-ra mindössze 0,4 százalékos növekedést várnak.

Az infláció is lassan enged, ugyanis a pénzromlás üteme az intézetek szerint idén és jövőre egyaránt 3 százalék körül alakulhat, és csak 2028-ban mérséklődhet 2 százalék közelébe.

A közös gazdasági diagnózis különösen fontos dokumentum Németországban, mivel erre épülnek a szövetségi kormány GDP-prognózisai és az adóbevételekre vonatkozó becslések is.

A három év recesszió és stagnálás után kibontakozó növekedés már a vállalati hangulaton is látszik. Az Ifo üzleti hangulatindexe szeptemberben az augusztusi 88,8 pontról 89,9 pontra emelkedett, ezzel egymás után az ötödik hónapban javult.

A vállalatok kedvezőbben ítélték meg jelenlegi üzleti helyzetüket, és a következő hónapokra vonatkozó várakozásaik is javultak.

Clemens Fuest, a müncheni Ifo Intézet elnöke szerint a német gazdaság folytatja a kilábalást. A javulás elsősorban a feldolgozóiparban, a szolgáltatásokban és a kereskedelemben érzékelhető. Az építőiparban ugyanakkor továbbra sem látszik érdemi felfelé mutató tendencia.

Ugyanakkor a kedvezőbb GDP-adatok mellett komoly költségvetési kockázatot látnak a kutatóintézetek. A közgazdászok szerint az idei és a jövő évi konjunktúrát

jelentős részben hitelből finanszírozott állami költekezés támogatja,

elsősorban a védelmi és infrastrukturális kiadások növelésén keresztül.

Az államháztartás finanszírozási hiánya az idei, GDP-arányosan 4,1 százalékos szintről 2028-ra 4,7 százalékra emelkedhet. Az intézetek ezért egyre sürgetőbbnek tartják a költségvetési pálya kiigazítását.

Külön figyelmeztetnek arra, hogy a német fiskális politika jelenlegi iránya nincs összhangban az európai költségvetési szabályokkal.

A nettó elsődleges kiadások növekedése várhatóan jelentősen meghaladja az uniós szabályrendszerben meghatározott pályát. A kutatók szerint még a megreformált német adósságfék betartása mellett is tovább emelkedhet középtávon az államadósság GDP-hez viszonyított aránya, az állam kamatkiadásai pedig jelentősen növekedhetnek.