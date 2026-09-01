Az Nvidia két, egymással összefüggő nagy üzlettel indítja a hetet, amelyek tovább erősíthetik a vállalat pozícióját a mesterséges intelligencia teljes hardveres infrastruktúrájában. A chipóriás 3,5 milliárd dollárt (mintegy 1100 milliárd forintot) fektet a tajvani MediaTekbe, miközben az Nvidia által támogatott Lambda 35 milliárd dolláros (közel 11 ezer milliárd forintos) felhőszolgáltatási megállapodást kötött az Anthropic AI-vállalattal.

Erősen kezdi a hetet az Nvidia: két óriási üzlettel erősíti tovább az AI-birodalmát – újabb dollármilliárdokkal biztosítják be piacvezető pozíciójukat / Fotó: Below the Sky

Az Nvidia 3,5 milliárd dollárért vásárol a tajvani MediaTek részvényeire átváltható kötvényeket, ami az Nvidia eddigi legnagyobb közvetlen befektetése lesz az Egyesült Államokon kívül. A MediaTek összesen 3,9 milliárd dollárnyi, vagyis mintegy 1230 milliárd forintnyi dolláralapú átváltható kötvényt bocsát ki, tehát az Nvidia majdnem az egészet felvásárolja. A körben az Alphabet és más befektetők is részt vesznek, de az egyes szereplők által vállalt összegeket a tajvani társaság nem részletezte.

Az Nvidia már nemcsak a saját chipjeit akarja eladni

Az üzlet jelentősége jóval túlmutat a MediaTekbe fektetett pénzen. A két vállalat együttműködésének részeként a tajvani chiptervező beépíti saját rendszereibe az Nvidia NVLink Fusion és az új NVHBM technológiáját. Ezek feladata, hogy az adatközpontok különböző processzorai, gyorsítói és memóriái minél gyorsabban kommunikáljanak egymással. Ez különösen fontos most, amikor a Google, az Amazon, a Microsoft és más nagy technológiai cégek egyre több saját mesterségesintelligencia-chipet terveznek, részben azért, hogy mérsékeljék függőségüket az Nvidia drága gyorsítóitól.

Az Nvidia erre úgy válaszol, hogy nem feltétlenül akar minden egyes processzort maga legyártani, ehelyett azt szeretné elérni, hogy

akkor is az ő összekapcsolási technológiáját használják az adatközpontokban, ha a számításokat részben konkurens vagy saját fejlesztésű chipek végzik.

Jensen Huang vezérigazgató szerint a MediaTekkel most létrejövő együttműködés egy évtizedes fejlesztési terv része. Úgy fogalmazott, a két vállalat ellátási lánca gyakorlatilag összekapcsolódik: az Nvidia hálózati technológiája bekerül a MediaTek rendszerébe, a MediaTek által tervezett processzorok pedig az Nvidia infrastruktúrájába – írja a Bloomberg.