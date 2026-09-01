Erősen kezdi a hetet az Nvidia: két óriási üzlettel erősíti tovább az AI-birodalmát – újabb dollármilliárdokkal biztosítják be piacvezető pozíciójukat
Az Nvidia két, egymással összefüggő nagy üzlettel indítja a hetet, amelyek tovább erősíthetik a vállalat pozícióját a mesterséges intelligencia teljes hardveres infrastruktúrájában. A chipóriás 3,5 milliárd dollárt (mintegy 1100 milliárd forintot) fektet a tajvani MediaTekbe, miközben az Nvidia által támogatott Lambda 35 milliárd dolláros (közel 11 ezer milliárd forintos) felhőszolgáltatási megállapodást kötött az Anthropic AI-vállalattal.
Az Nvidia 3,5 milliárd dollárért vásárol a tajvani MediaTek részvényeire átváltható kötvényeket, ami az Nvidia eddigi legnagyobb közvetlen befektetése lesz az Egyesült Államokon kívül. A MediaTek összesen 3,9 milliárd dollárnyi, vagyis mintegy 1230 milliárd forintnyi dolláralapú átváltható kötvényt bocsát ki, tehát az Nvidia majdnem az egészet felvásárolja. A körben az Alphabet és más befektetők is részt vesznek, de az egyes szereplők által vállalt összegeket a tajvani társaság nem részletezte.
Az Nvidia már nemcsak a saját chipjeit akarja eladni
Az üzlet jelentősége jóval túlmutat a MediaTekbe fektetett pénzen. A két vállalat együttműködésének részeként a tajvani chiptervező beépíti saját rendszereibe az Nvidia NVLink Fusion és az új NVHBM technológiáját. Ezek feladata, hogy az adatközpontok különböző processzorai, gyorsítói és memóriái minél gyorsabban kommunikáljanak egymással. Ez különösen fontos most, amikor a Google, az Amazon, a Microsoft és más nagy technológiai cégek egyre több saját mesterségesintelligencia-chipet terveznek, részben azért, hogy mérsékeljék függőségüket az Nvidia drága gyorsítóitól.
Az Nvidia erre úgy válaszol, hogy nem feltétlenül akar minden egyes processzort maga legyártani, ehelyett azt szeretné elérni, hogy
akkor is az ő összekapcsolási technológiáját használják az adatközpontokban, ha a számításokat részben konkurens vagy saját fejlesztésű chipek végzik.
Jensen Huang vezérigazgató szerint a MediaTekkel most létrejövő együttműködés egy évtizedes fejlesztési terv része. Úgy fogalmazott, a két vállalat ellátási lánca gyakorlatilag összekapcsolódik: az Nvidia hálózati technológiája bekerül a MediaTek rendszerébe, a MediaTek által tervezett processzorok pedig az Nvidia infrastruktúrájába – írja a Bloomberg.
A MediaTek korábbi előrejelzése szerint mesterségesintelligencia-chipekből származó bevétele már idén elérheti a 2 milliárd dollárt (mintegy 629 milliárd forintot). Jövőre pedig az akkorra várhatóan 80 milliárd dolláros, közel 25,2 ezer milliárd forintos piac 15 százalékát szeretné megszerezni.
Közben 35 milliárd dolláros üzlet körvonalazódik
A hét másik nagy fejleménye az Anthropic és a Lambda között létrejött megállapodás. A Reuters információi szerint a Claude nevű mesterséges intelligenciát fejlesztő Anthropic 35 milliárd dollár értékű felhőszolgáltatási szerződést kötött az Nvidia által támogatott Lambdával. A beruházás Texasban, Nueces megyében valósul meg, ahol a korábban kriptobányászattal is foglalkozó Hut 8 körülbelül 350 megawatt kapacitású adatközpontot fejleszt. Az itt létrejövő számítási kapacitás Nvidia-hardverekre épül majd, és az Anthropic Claude modelljeinek növekvő számítási igényét szolgálja ki.
További értesülések szerint
magának az Nvidiának lehet bérleti szerződése az új óriás adatközpontra.
A Hut 8 júliusban már közölte, hogy 15 évre szóló megállapodást kötött egy meg nem nevezett, magas hitelminősítésű ügyféllel, amelynek alapértéke 19,6 milliárd dollár (mintegy 6170 milliárd forint). Később többen is arról írtak, hogy az Nvidia lehet a vállalat egy gigawattos Beacon Point adatközpontjának bérlője.
Elképzelhetetlen összegek mennek most számítási kapacitásra
Az Anthropic rendkívül agresszívan növeli rendelkezésre álló számítási kapacitását. A vállalat a múlt héten jelentette be, hogy 45 milliárd dollárt (mintegy 14,2 ezer milliárd forintot) költ az Nscale nyugat-virginiai adatközpontjában működő mesterségesintelligencia-kapacitás bérlésére.
A keresletet többek között a Claude és a programozók számára készített Claude Code gyors terjedése hajtja. Az Anthropic arra számít, hogy a következő években nagyságrendekkel több számítási teljesítményre lesz szüksége modelljei tanításához és működtetéséhez. Ez pedig közvetlenül kedvez az Nvidiának. A világ legnagyobb technológiai vállalatai százmilliárd dolláros nagyságrendben építik adatközpontjaikat, az ezekben használt mesterségesintelligencia-gyorsítók piacát pedig továbbra is az Nvidia uralja.