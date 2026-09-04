Nincs fék az Nvidia-vonaton: erős hétkezdés után erős zárás, érkezik a saját PC – az AMD és az Intel is izgulhat
Az Nvidia októberben történelmi lépésre készül a PC-piacon: a Lenovo és az Acer piacra dobja az első olyan Windows-számítógépeket, amelyekben a vállalat új RTX Spark lapkája dolgozik. Ez első pillantásra egy újabb mesterségesintelligencia-PC bejelentésének tűnhet, valójában azonban ennél jóval nagyobb jelentőségű. Az Nvidia ezzel először kerül olyan helyzetbe, hogy ne csak a videókártyát adja egy számítógéphez, hanem a központi processzort, a grafikus egységet és az MI-gyorsítást is egyetlen platformban egyesítse.
Az RTX Spark egy Blackwell grafikus processzort és egy Grace központi processzort épít össze, a CPU fejlesztésében pedig a tajvani MediaTek vett részt, amibe pont a hét elején fektetett be 3,5 milliárd dollárt az Nvidia. A lapka Arm-alapú, és legfeljebb 128 gigabájtnyi egységes memóriával készülhet, vagyis a processzor és a grafikus egység ugyanahhoz a nagy memóriaterülethez férhet hozzá. Az Nvidia legfeljebb 1 petaflop MI-teljesítményt ígér, miközben a rendszert kifejezetten helyben futó mesterségesintelligencia-modellekre, tartalomkészítésre és játékra tervezték – írja a Reuters.
Az Nvidia most belép oda, ahol eddig az Intel és az AMD uralkodott
Az Nvidia évtizedeken keresztül úgy volt meghatározó szereplője a PC-piacnak, hogy annak egyik legfontosabb elemét, a központi processzort nem ő gyártotta. Egy erős gamer számítógép klasszikus felállása lehetett például egy Intel vagy AMD processzor Nvidia GeForce videókártyával, illetve egy AMD Ryzen processzor Radeon grafikus kártyával.
Az RTX Spark ezt a felosztást bontja meg. Az Nvidia most már nem akar feltétlenül egy Intel- vagy AMD-processzor mellé bekerülni a gépbe: olyan komplett számítási platformot kínál, amelyben a CPU és a GPU is az Nvidia architektúrájára épül, miközben a MediaTek elsősorban a processzoroldali fejlesztésben segített. Ez stratégiailag jóval nagyobb lépés, mint egy új GeForce-generáció bemutatása.
A vállalat számára ennek az egyik legfontosabb előnye, hogy
egy PC értékének nagyobb részét tarthatja a saját ökoszisztémáján belül.
Az Nvidia már most is rendkívül erős a grafikus és MI-szoftverekben a CUDA, az RTX és a TensorRT révén. Ha ehhez saját központi processzoros platform is társul, a vállalat az Apple-höz hasonlóan sokkal szorosabban hangolhatja össze a hardvert és a szoftvert.
Most jöhet az „Nvidia PC”
Ez teszi különösen érdekessé a történetet azok számára, akik évtizedek óta követik a PC-piacot. Sokáig teljesen természetes választás volt egy olyan számítógép, amelyben AMD processzor és AMD Radeon videókártya dolgozott. Az AMD régóta képes arra, hogy a számítógép két legfontosabb számítási egységét is saját technológiájával adja. Most az Nvidia is eljutott egy ehhez hasonló pozícióba.
- Az RTX Spark gépeknél már nem arról van szó, hogy egy Ryzen vagy Core processzor mellé bekerül egy GeForce.
- A központi processzor Grace-alapú, a grafikus rész Blackwell, az MI-környezet és a hozzá tartozó szoftveres ökoszisztéma pedig szintén Nvidia.
- Emiatt az új számítógépekre egyre inkább lehet majd önálló Nvidia-platformként, nem pedig egyszerűen Nvidia videókártyával szerelt PC-ként tekinteni.
Ez közvetlenül az AMD számára is érdekes kihívás. Az AMD egyik hagyományos előnye éppen az, hogy Ryzen processzorral és Radeon grafikával komplett platformot kínálhat, miközben az integrált Ryzen lapkáknál a két komponens eleve egyetlen rendszerben működik. Az RTX Sparkkal az Nvidia olyan területen kezd versenyezni, ahol eddig nem volt teljes értékű szereplő.
Az Intelnek is új riválissal kell számolnia
A változás nemcsak az AMD-ről szól. Az Intel évtizedeken keresztül lényegében a Windows PC-k alapértelmezett processzorszállítója volt, az elmúlt években azonban az AMD mellett már az Arm-alapú Qualcomm is megpróbált komoly részesedést szerezni. Most az Nvidia is belép ebbe a versenybe. Az RTX Spark ráadásul nem elsősorban olcsó általános célú notebookként indul.
Az Nvidia a fejlesztőket, tartalomkészítőket, játékosokat és az MI-t intenzíven használó vásárlókat célozza,
vagyis éppen azokat a prémium kategóriákat, ahol magasabb az egy gépen elérhető bevétel és profit. A Microsoft, az Asus, a Dell, a HP, a Lenovo és az MSI is dolgozik RTX Spark-alapú rendszereken, októberben pedig a Lenovo és az Acer első gépei kerülnek piacra. Ez már elég széles gyártói háttér ahhoz, hogy ne pusztán technológiai kísérletről beszéljünk.
A PC-piac következő nagy csatája az MI lehet
Az Nvidia időzítése sem véletlen. A technológiai vállalatok egyre több mesterségesintelligencia-feladatot szeretnének közvetlenül a felhasználó számítógépén futtatni, mert így csökkenthető a felhőszolgáltatások költsége, gyorsabb lehet a válaszidő, és az érzékeny adatoknak sem feltétlenül kell elhagyniuk a gépet.
Ez alapvetően megváltoztathatja azt is, hogy mitől számít erősnek egy PC. Korábban elsősorban a processzor sebessége, a grafikus teljesítmény és a memória határozta meg a kategóriákat. Az új generációnál egyre fontosabbá válik, hogy
- mekkora mesterségesintelligencia-modell futtatható helyben,
- milyen gyorsan dolgozik az MI,
- és mekkora memória áll közösen a CPU és a GPU rendelkezésére.
Az Nvidia szerint az RTX Spark akár 120 milliárd paraméteres nyelvi modellek helyi futtatására is alkalmas lehet, miközben nagy felbontású videós és 3D-s munkafolyamatokra, valamint játékra is használható. Ezek egyelőre gyártói teljesítményígéretek, ezért az októberi független tesztek döntik majd el, mennyire működik a koncepció a gyakorlatban.
Az Apple receptjét vinné át a Windows világába
A konstrukció mögött felismerhető az a modell is, amelyet az Apple az M-sorozatú processzorokkal tett sikeressé: a CPU, a grafikus egység és a memória egy szorosan integrált rendszerben működik, a hardvert pedig a hozzá optimalizált szoftverrel együtt fejlesztik.
Az Nvidia ezt a logikát próbálhatja meg átültetni a nyitottabb Windows-ökoszisztémába. Fontos különbség ugyanakkor, hogy
az Nvidia nem saját laptopmárkával akarja kisajátítani a piacot, hanem számos számítógépgyártón keresztül terjeszti a platformot.
Közben az Apple sem áll meg: a vállalat augusztusban frissítette a Mac mini és Mac Studio gépeit, és azt hangsúlyozta, hogy az új M-sorozatú lapkák nagyobb MI-modelleket és önálló MI-ügynököket is képesek helyben futtatni.
A PC-piacon így egy szokatlan helyzet alakulhat ki. Az Intel, az AMD, a Qualcomm, az Apple és immár az Nvidia is egyre inkább teljes számítási platformként akarja eladni saját technológiáját, nem egyszerűen egy processzort vagy videókártyát.