Nincs fék az Nvidia-vonaton: erős hétkezdés után erős zárás, érkezik a saját PC – az AMD és az Intel is izgulhat

Az Nvidia októberben történelmi lépésre készül a PC-piacon: a Lenovo és az Acer piacra dobja az első olyan Windows-számítógépeket, amelyekben a vállalat új RTX Spark lapkája dolgozik. Ez első pillantásra egy újabb mesterségesintelligencia-PC bejelentésének tűnhet, valójában azonban ennél jóval nagyobb jelentőségű. Az Nvidia ezzel először kerül olyan helyzetbe, hogy ne csak a videókártyát adja egy számítógéphez, hanem a központi processzort, a grafikus egységet és az MI-gyorsítást is egyetlen platformban egyesítse.

Nincs fék az Nvidia-vonaton: erős hétkezdés után erős zárás, érkezik az Nvidia saját PC-je – az AMD és az Intel is izgulhat / Fotó: Nwz

Az RTX Spark egy Blackwell grafikus processzort és egy Grace központi processzort épít össze, a CPU fejlesztésében pedig a tajvani MediaTek vett részt, amibe pont a hét elején fektetett be 3,5 milliárd dollárt az Nvidia. A lapka Arm-alapú, és legfeljebb 128 gigabájtnyi egységes memóriával készülhet, vagyis a processzor és a grafikus egység ugyanahhoz a nagy memóriaterülethez férhet hozzá. Az Nvidia legfeljebb 1 petaflop MI-teljesítményt ígér, miközben a rendszert kifejezetten helyben futó mesterségesintelligencia-modellekre, tartalomkészítésre és játékra tervezték – írja a Reuters.

Az Nvidia most belép oda, ahol eddig az Intel és az AMD uralkodott

Az Nvidia évtizedeken keresztül úgy volt meghatározó szereplője a PC-piacnak, hogy annak egyik legfontosabb elemét, a központi processzort nem ő gyártotta. Egy erős gamer számítógép klasszikus felállása lehetett például egy Intel vagy AMD processzor Nvidia GeForce videókártyával, illetve egy AMD Ryzen processzor Radeon grafikus kártyával.

Az RTX Spark ezt a felosztást bontja meg. Az Nvidia most már nem akar feltétlenül egy Intel- vagy AMD-processzor mellé bekerülni a gépbe: olyan komplett számítási platformot kínál, amelyben a CPU és a GPU is az Nvidia architektúrájára épül, miközben a MediaTek elsősorban a processzoroldali fejlesztésben segített. Ez stratégiailag jóval nagyobb lépés, mint egy új GeForce-generáció bemutatása.

A vállalat számára ennek az egyik legfontosabb előnye, hogy

egy PC értékének nagyobb részét tarthatja a saját ökoszisztémáján belül.

Az Nvidia már most is rendkívül erős a grafikus és MI-szoftverekben a CUDA, az RTX és a TensorRT révén. Ha ehhez saját központi processzoros platform is társul, a vállalat az Apple-höz hasonlóan sokkal szorosabban hangolhatja össze a hardvert és a szoftvert.